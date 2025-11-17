Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima actual
lunes, 17 de noviembre de 2025, 06:04

Hoy en Salta, el clima matutino se presenta mayormente conocido como un día parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. Este clima ofrecerá a los habitantes condiciones frescas y agradables, ideales para cualquier actividad al aire libre. El viento se mantendrá leve, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h. La humedad relativa será del 90%, contribuyendo a una sensación térmica agradable durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Entrando en la tarde y noche, Salta seguirá experimentando un escenario climatico parcialmente nuboso, donde las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C. Durante este período, los vientos podrían aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de alrededor de 8 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, proporcionando un ambiente templado. A pesar de estos cambios, el pronóstico no anticipa precipitaciones significativas, ofreciendo un día más seco y claro.

