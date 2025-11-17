Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy en Salta, el clima matutino se presenta mayormente conocido como un día parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. Este clima ofrecerá a los habitantes condiciones frescas y agradables, ideales para cualquier actividad al aire libre. El viento se mantendrá leve, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h. La humedad relativa será del 90%, contribuyendo a una sensación térmica agradable durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Entrando en la tarde y noche, Salta seguirá experimentando un escenario climatico parcialmente nuboso, donde las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C. Durante este período, los vientos podrían aumentar ligeramente, alcanzando velocidades de alrededor de 8 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, proporcionando un ambiente templado. A pesar de estos cambios, el pronóstico no anticipa precipitaciones significativas, ofreciendo un día más seco y claro.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025.

sol