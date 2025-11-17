Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Pronóstico del tiempo en San Juan

Hoy en San Juan, el clima durante la mañana será parcialmente nuboso, con temperaturas fluctuando entre los 9.2°C de mínima y alcanzando hasta 20.4°C como máxima. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h en algunos momentos, mientras que la humedad promedio se ubicará en un 33%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares, con una ligera disminución de la temperatura y vientos ocasionales. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea estar al aire libre. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, ofreciendo una agradable vista nocturna para quienes disfrutan de observaciones astronómicas.

Recordamos a nuestros lectores mantener una botella de agua a mano, dada la posibilidad de sentir el aire algo seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:29, mientras que el ocaso se producirá alrededor de las 18:37.