Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Previsión meteorológica

Hoy en Santa Fe, se pronostica clima parcialmente nuboso durante el día. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C, mientras que se espera que las máximas alcancen los 18.5°C.

Por la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, pero las temperaturas no bajarán de los 7.9°C. Aunque no hay probabilidad de lluvias significativas, se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la humedad del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, se esperan algunas nubes dispersas, con las temperaturas máximas alcanzando los 18.5°C. Los vientos del sur-sureste mantendrán su velocidad en aproximadamente 21 km/h.

Durante la tarde y noche, el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Si bien no se prevén precipitaciones, la presencia de nubes bajas podría ser notable con el atardecer. La humedad relativa descenderá, generando un clima más seco.

Finalmente, la visibilidad al anochecer será óptima para quienes deseen ver las primeras estrellas brillar en el cielo despejado.