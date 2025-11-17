Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 17 de noviembre de 2025, 06:05

Pronóstico para la mañana

Esta mañana en Tierra del Fuego, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima se situará en torno a los -0.6°C. La sensación térmica será fresca debido a la presencia de vientos moderados de hasta 17 km/h provenientes del sur, lo que puede incrementar la percepción de frío. La humedad relativa rondará el 96%, lo que añade una sensación de pesadez en el ambiente urbano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, se esperan condiciones similares con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C al caer la tarde. Vientos continuarán con una intensidad media, manteniéndose la humedad elevada en un 96%. No se prevén precipitaciones, pero conviene estar preparado para el frío nocturno, que se mantendrá en la misma franja de temperatura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Es recomendable utilizar abrigos resistentes al viento y proteger las vías respiratorias al estar al aire libre, debido a la combinación de frío y viento. El consumo de bebidas calientes puede ayudar a mantener la temperatura corporal a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

Las observaciones astronómicas para el día indican que el amanecer se producirá a las 09:54, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 17:12. Se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre.