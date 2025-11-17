Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Pronóstico para la mañana

Esta mañana en Tierra del Fuego, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima se situará en torno a los -0.6°C. La sensación térmica será fresca debido a la presencia de vientos moderados de hasta 17 km/h provenientes del sur, lo que puede incrementar la percepción de frío. La humedad relativa rondará el 96%, lo que añade una sensación de pesadez en el ambiente urbano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, se esperan condiciones similares con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C al caer la tarde. Vientos continuarán con una intensidad media, manteniéndose la humedad elevada en un 96%. No se prevén precipitaciones, pero conviene estar preparado para el frío nocturno, que se mantendrá en la misma franja de temperatura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Es recomendable utilizar abrigos resistentes al viento y proteger las vías respiratorias al estar al aire libre, debido a la combinación de frío y viento. El consumo de bebidas calientes puede ayudar a mantener la temperatura corporal a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

Las observaciones astronómicas para el día indican que el amanecer se producirá a las 09:54, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 17:12. Se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre.