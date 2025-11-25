Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
martes, 25 de noviembre de 2025, 12:00

Clima en Formosa para este martes

Hoy en Formosa, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso por la mañana, con una temperatura mínima de 7.9°C. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, y la humedad se mantendrá en niveles moderados del 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, se espera que las temperaturas suban hasta alcanzar una máxima de 20.5°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, y los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h. Durante la noche, las condiciones climáticas seguirán constantes con cielos parcialmente nublados y una ligera brisa manteniendo temperaturas agradables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 25 de noviembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol se espera que salga a las 07:02 y se ponga a las 18:08 en Formosa. Sin duda, un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre bajo un clima favorable.