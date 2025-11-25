Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

martes, 25 de noviembre de 2025

Clima por la mañana en Mendoza

Durante la mañana de este martes, se espera que el clima en Mendoza esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarán a los 6.6°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, propiciando un ambiente fresco. El porcentaje de humedad rondará el 62%, lo que podría hacer que la sensación térmica se perciba ligeramente más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C, manteniendo un cielo con nubosidad parcial. Los vientos podrán aumentar su intensidad a 13 km/h, posiblemente variando la sensación térmica. A medida que avance la tarde, es probable que el clima se mantenga estable, sin precipitaciones previstas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 25 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 8:05 de la mañana, ofreciendo un espectáculo matutino pintando el cielo con suaves tonos. Mientras tanto, el ocaso del día acontecerá a las 18:35, cerrando la jornada en Mendoza con un atardecer que prepara el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.