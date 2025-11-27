Se viene la Fiesta del Queso Tandilero, totalmente gratis: cuándo es, cómo llegar y qué habrá en el evento
La tradicional celebración volverá a reunir a miles de visitantes. Paseo gastronómico, foodtrucks, stands de emprendedores y productos regionales, todo en un solo lugar.
Del 6 al 8 de diciembre de 2025, Tandil se viste de fiesta para celebrar la Séptima Fiesta del Queso Tandilero en la emblemática Diagonal del Parque Independencia.
Luego de haber sido declarada de interés turístico nacional por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, la ciudad se dispone a celebrar esta tradición con entrada libre y gratuita durante tres días colmados de actividades que incluyen carpas temáticas, ferias gastronómicas, espectáculos musicales y actividades dedicadas íntegramente al universo del queso.
Organizada por el Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la fiesta ofrecerá una experiencia única para toda la familia.
Los visitantes podrán disfrutar de más de 50 variedades de quesos artesanales elaborados por productores locales y degustar platos especialmente preparados por foodtrucks, donde el queso será el ingrediente estrella.
Uno de los espacios centrales será nuevamente la Carpa Quesera, diseñada para que el público explore los sabores y aromas que distinguen a la producción local.
Además, estará el “Patio de Perfume de Carnaval” con espectáculos de música en vivo en un ambiente íntimo, mientras que el escenario central presentará shows y cocina en directo desde la tarde/noche.
La programación comienza el sábado 6 a las 10 con la apertura oficial y se extenderá hasta el lunes 8 con espectáculos, degustaciones y propuestas familiares, con la presencia de artistas como Amar Azul, encargado del cierre del primer día.
Datos importantes
- Fecha: 6 al 8 de diciembre de 2025.
- Lugar: Diagonal del Parque Independencia, Tandil.
- Entrada: Libre y gratuita.
- Organizan: Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y Municipio de Tandil.
- Auspicia: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
- Propuesta gastronómica: Más de 50 variedades de quesos artesanales locales y foodtrucks con platos donde el queso es protagonista.
Espacios destacados
- Carpa Quesera: Maridajes, catas y charlas temáticas con especialistas.
- Patio de Perfume de Carnaval: Música en vivo en formato íntimo.
- Escenario central: Shows y cocina en vivo desde la tarde-noche.
Cronograma completo de actividades
SÁBADO 6
- 10.00 hs Apertura Fiesta
- 12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)
- 12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval
- 14.00 hs. Tour Quesero
- 16 a 18 hs. Maridajes (Carpa Quesera)
- 18 a 0 hs. Escenario Central
- 19.30 hs. Acto Central
- 20.30 hs. TABLA GIGANTE con forma de Movediza
- 23.00 hs. Cierre Amar Azul
DOMINGO 7
- 10.00 hs Apertura Fiesta
- 12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)
- 12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval
- 14 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro (Carpa Quesera)
- 16 a 21 hs. Maridajes (Carpa Quesera)
- 18 a 0 hs. Escenario Central
- 20.30 hs. Cocina en Vivo Emilio Pardo
LUNES 8
- 10.00 hs. Apertura Fiesta
- 12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)
- 12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval
- 14.00 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro (Carpa Quesera)
- 18 a 0 hs. Escenario Central
- 18.15 hs. Cocina con Gastón Santamarina
- 19.15 hs. El mundo de las picadas – Los 6 continentes
- 21.30 hs. Sorteo de la Carretilla de Quesos
- 22.30 hs. Cierre
Cómo llegar a la Fiesta del Queso Tandilero
La Fiesta del Queso Tandilero no solo celebra la identidad gastronómica de la región, sino que también contribuye al turismo y a la economía local, fortaleciendo la posición de Tandil como un destino turístico de referencia en la provincia.