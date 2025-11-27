Se viene la Fiesta del Queso Tandilero, totalmente gratis: cuándo es, cómo llegar y qué habrá en el evento

La tradicional celebración volverá a reunir a miles de visitantes. Paseo gastronómico, foodtrucks, stands de emprendedores y productos regionales, todo en un solo lugar.

Fiesta del Queso en Tandil Foto: Fotos: quesosdetandil.com

Del 6 al 8 de diciembre de 2025, Tandil se viste de fiesta para celebrar la Séptima Fiesta del Queso Tandilero en la emblemática Diagonal del Parque Independencia.

Luego de haber sido declarada de interés turístico nacional por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, la ciudad se dispone a celebrar esta tradición con entrada libre y gratuita durante tres días colmados de actividades que incluyen carpas temáticas, ferias gastronómicas, espectáculos musicales y actividades dedicadas íntegramente al universo del queso.

Organizada por el Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la fiesta ofrecerá una experiencia única para toda la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de más de 50 variedades de quesos artesanales elaborados por productores locales y degustar platos especialmente preparados por foodtrucks, donde el queso será el ingrediente estrella.

Uno de los espacios centrales será nuevamente la Carpa Quesera, diseñada para que el público explore los sabores y aromas que distinguen a la producción local.

Además, estará el “Patio de Perfume de Carnaval” con espectáculos de música en vivo en un ambiente íntimo, mientras que el escenario central presentará shows y cocina en directo desde la tarde/noche.

La programación comienza el sábado 6 a las 10 con la apertura oficial y se extenderá hasta el lunes 8 con espectáculos, degustaciones y propuestas familiares, con la presencia de artistas como Amar Azul, encargado del cierre del primer día.

Datos importantes

Fecha: 6 al 8 de diciembre de 2025.

Lugar: Diagonal del Parque Independencia, Tandil.

Entrada: Libre y gratuita.

Organizan: Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y Municipio de Tandil.

Auspicia: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Propuesta gastronómica: Más de 50 variedades de quesos artesanales locales y foodtrucks con platos donde el queso es protagonista.

Espacios destacados

Carpa Quesera: Maridajes, catas y charlas temáticas con especialistas.

Patio de Perfume de Carnaval: Música en vivo en formato íntimo.

Escenario central: Shows y cocina en vivo desde la tarde-noche.

Cronograma completo de actividades

SÁBADO 6

10.00 hs Apertura Fiesta

12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)

12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval

14.00 hs. Tour Quesero

16 a 18 hs. Maridajes (Carpa Quesera)

18 a 0 hs. Escenario Central

19.30 hs. Acto Central

20.30 hs. TABLA GIGANTE con forma de Movediza

23.00 hs. Cierre Amar Azul

DOMINGO 7

10.00 hs Apertura Fiesta

12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)

12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval

14 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro (Carpa Quesera)

16 a 21 hs. Maridajes (Carpa Quesera)

18 a 0 hs. Escenario Central

20.30 hs. Cocina en Vivo Emilio Pardo

LUNES 8

10.00 hs. Apertura Fiesta

12.00 hs. Cata Sensorial (Carpa Quesera)

12 a 18 hs. Escenario Perfume de Carnaval

14.00 hs. Clase de cocina para niños con Marina Montenegro (Carpa Quesera)

18 a 0 hs. Escenario Central

18.15 hs. Cocina con Gastón Santamarina

19.15 hs. El mundo de las picadas – Los 6 continentes

21.30 hs. Sorteo de la Carretilla de Quesos

22.30 hs. Cierre

Cómo llegar a la Fiesta del Queso Tandilero

La Fiesta del Queso Tandilero no solo celebra la identidad gastronómica de la región, sino que también contribuye al turismo y a la economía local, fortaleciendo la posición de Tandil como un destino turístico de referencia en la provincia.