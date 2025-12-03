Tarifa Social SUBE: ¿cómo anotarse y conseguir viajar con 55% de descuento?

La medida, respaldada por la Resolución N° 384/2021 ha ampliado significativamente la cantidad de grupos que pueden acceder a este importante ahorro. Los detalles.

Tarjeta SUBE. Foto: NA.

La Tarifa Social SUBE es un beneficio crucial que otorga un descuento del 55% para viajar en el transporte público.

Este sistema de pago ofrece un beneficio especial para todos los titulares que cobren una prestación mensual de ANSES.

La medida, respaldada por la Resolución N° 384/2021, ha ampliado significativamente la cantidad de grupos que pueden acceder a este importante ahorro.

Método contactless, pago contactless, boleto, subte, colectivo. Foto: buenosaires.gob.ar

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La lista de beneficiarios incluye a diversos sectores sociales y a quienes forman parte de programas de asistencia y empleo administrados por el Estado:

• Jubilados y pensionados.

• Estudiantes del programa PROGRESAR.

• Personal de trabajo doméstico.

• Veteranos de la Guerra de Malvinas.

• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

• Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE).

• Personas que reciben el Seguro por Desempleo.

• Personas incluidas en el Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

• Personas que participan en el Seguro de Capacitación y Empleo.

• Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Participantes en programas sociales específicos como:

Programa Promover Igualdad de Oportunidades.

Programa Volver al Trabajo.

Programa Acompañamiento Social.

Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Para efectivizar el descuento del 55%, es indispensable que los beneficiarios registren su Tarjeta SUBE siguiendo los pasos indicados en la plataforma de ANSES o de SUBE.

Si la tarjeta SUBE no está registrada, el usuario debe generar el PIN SUBE