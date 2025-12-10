Ni Mar del Plata ni Córdoba: un prestigioso ranking reveló la mejor ciudad para vivir en Argentina

La segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, volvió a posicionar a la mejor ciudad del país para vivir. El estudio evaluó a los 10 principales centros urbanos.

El estudio fue realizado por la Universidad de La Plata. Foto: Colegiales Info

Si bien para muchas personas la Ciudad de Buenos Aires puede resultar abrumadora, intensa, ruidosa e incluso un lugar que no invita a la tranquilidad, el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) planteó que es la mejor ciudad de la Argentina para vivir.

El estudio se hizo durante 2025 por el Centro de Ciudades Inteligentes que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y abarcó un análisis de las principales 10 ciudades argentinas.

Un paisaje de Puerto Madero, en Ciudad de Buenos Aires. Foto: Pato Daniele

El IGEC mide el desempeño de cada ciudad a través de cinco dimensiones clave: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

En ese sentido, cada dimensión se evalúa en una escala del 0 al 5, lo que permite trazar un panorama comparativo del avance estratégico de los centros urbanos.

Las mejores 10 ciudades de Argentina para vivir

Siete de las 10 ciudades analizadas son capitales provinciales. El ranking señaló lo siguiente:

Ciudad de Buenos Aires, obtuvo 3,65 puntos. Mendoza, 3,34 puntos. Córdoba, 3,25 puntos. San Miguel de Tucumán, 3,17 puntos. Rosario, 3,16 puntos. San Juan, 2,98 puntos. Santa Fe, 2,98 puntos. Salta, 2,85 puntos. Mar del Plata, 2,74 puntos. Resistencia, 2,54 puntos.

Por tanto, solo tres de las ciudades elegidas no son capitales provinciales: CABA, Rosario y Mar del Plata.

Mar del Plata entra en este ranking. Foto: Instagram @mar_del_plata.com.ar

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires no solo retiene el liderazgo general que había conseguido en 2024, sino que además mantiene cifras estables y reflejan un desarrollo equilibrado.

Según el responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, Omar Quiroga, la elaboración de este índice ofrece un marco analítico profundo que serviría de guía para futuras políticas públicas: “El objetivo es establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades para entender sus fortalezas y debilidades”, explicó.