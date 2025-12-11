¿La caja navideña es obligatoria?: qué dice la ley en Argentina

La entrega de la caja navideña es una costumbre adquirida hace varios años, pero surge la pregunta de que si las empresas están obligadas o no. Qué dice el Gobierno.

Caja navideña. Foto: Freepik IA.

Diciembre es un mes lleno de festejos y tradiciones, y una de las más comunes en muchas empresas es la entrega de la caja navideña. Sin embargo, suele surgir la duda de que si las compañías están obligadas a entregarla o pueden decidir no hacerlo.

Si bien muchas firmas mantienen esta costumbre, no existe ninguna ley que obligue a los empleadores a entregar una caja navideña. Según información oficial del Gobierno nacional, este beneficio no forma parte de las prestaciones laborales exigidas, por lo que su entrega queda a criterio de cada empresa.

¿Es obligatoria la caja navideña? Foto: Pixabay.

Sin embargo, a nivel internacional, en España, en 2016, el Tribunal Supremo resolvió que, si la empresa tiene por costumbre durante varios años entregar cajas navideñas, no puede dejar de hacerlo justificando problemas económicos, ya que se trata un derecho adquirido de los empleados y, por lo tanto, tiene que seguir aplicándose.

Dónde conseguir la caja navideña 2025 de Havanna

Entre las opciones destacadas aparece la caja navideña de Havanna, que este año vuelve a incluir una sorpresa especial y que, como es habitual, se agota en poco tiempo gracias a la reconocida calidad de sus productos.

Disponible para compras online y con envío a domicilio a todo el país, la apuesta de este año llega renovada, no solo por la variedad de productos, sino también por un diseño artístico de la artista Pilar Dibujito que convierte a la caja en un objeto coleccionable.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

La caja navideña puede adquirirse a través de la tienda oficial online de la marca. Desde ese canal, la compañía garantiza la disponibilidad del producto, su autenticidad y la entrega en todo el país, convirtiéndolo en el punto de venta más confiable para quienes buscan asegurar su compra antes de las fiestas.

La caja navideña tiene un precio de lista de $96.500, aunque la marca lanzó un descuento del 18% en su tienda online, dejando el valor final en $79.000. Este precio la posiciona como una alternativa de gama alta dentro del mercado de productos navideños, reforzando el perfil de Havanna como marca premium.