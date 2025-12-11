Navidad 2025: cuánto sale y cómo es el pan dulce de una de las panaderías más famosas de Buenos Aires
A la hora de elegir el mejor pan dulce para las fiestas, Le Pain Quotidien acompaña esta época tan especial con los clásicos navideños infaltables de cada mesa familiar. Precios y opciones.
A medida que se acercan las celebraciones de diciembre, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en las mesas argentinas.
La Navidad se acerca e invade de amor, alegría y celebración todo su alrededor. Es por eso que Le Pain Quotidien acompaña esta época tan especial con los clásicos navideños infaltables de cada mesa familiar.
Como cada 24 y 25 de diciembre, una de las panaderías más destacadas de Buenos Aires se hace presente en las fechas más memorables del año para llenar de sabor y aromas deliciosos el encuentro familiar.
Las propuestas para acompañar las mesas argentinas
Pan Dulce
Esta versión del clásico navideño combina harina de trigo orgánica con azúcar rubio y una mezcla generosa de frutos secos y chocolate.
Además, un toque sutil de licores aromáticos realza su perfume. Esponjoso, delicioso y perfectamente equilibrado. Un pan dulce que honra la receta tradicional con un toque único de la marca. Viene en dos presentaciones: tamaño grande (800grs) y tamaño chico (130grs). Sus valores son $ 28.000.- y $ 6.900.-, respectivamente.
Ginger Cookies
Las infaltables galletitas de jengibre vuelven con su encanto de siempre: manteca, miel, canela y ese gustito tan particular que las hace tan especiales. Cada una está decorada a mano, convirtiéndose en un pequeño gesto de ternura para regalar, compartir o disfrutar en la mesa. Vienen en paquete de dos unidades y tienen un valor de $5.900.
Las opciones invitan a disfrutar el espíritu de la Navidad con su pastelería artesanal y ser parte de una acogedora y festiva mesa navideña.