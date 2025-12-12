Ribs, salmón y sabores premium: cuánto cuesta el menú especial de Kansas para recibir Año Nuevo en uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires

La propuesta incluye una cena de tres pasos con varias opciones de entrada, plato principal y postre, además de bebidas libres, pensada para disfrutar algunos de los clásicos más representativos de la cocina del restaurante.

Menú de Kansas para Año Nuevo. Foto: Prensa.

Kansas invita a despedir el año y recibir el 2026 con una propuesta gastronómica única que combina un menú diseñado particularmente para la ocasión, bebida libre, mesa dulce y una ambientación festiva ideal para brindar por los nuevos comienzos, en familia o con amigos. Todos los locales de la cadena se sumarán, ofreciendo una experiencia pensada para vivir una noche especial.

A lo largo de los años, la celebración de Año Nuevo en Kansas se convirtió en un clásico, consolidándose como un punto de encuentro para quienes valoran la calidad y el servicio. En esta nueva edición, la propuesta reafirma ese compromiso al ofrecer una velada que combina tradición, excelencia y un ambiente especialmente preparado para comenzar el 2026 de la mejor manera.

Qué incluye el menú de Kansas para Año Nuevo

La propuesta incluirá una cena de tres pasos que reúne algunas de las preparaciones más representativas de la cocina de Kansas. Las entradas ofrecerán opciones que combinan frescura y sabor: Smoked Salmon, Grilled Chicken Caesar Salad y Shrimp Cocktail.

Menú de Kansas para Año Nuevo. Foto: Prensa.

Los principales destacarán clásicos de la casa como Houston’s BBQ Ribs con papas fritas y cole slaw, Cedar Plank Salmon con vegetales rostizados, Montreal Steak con salsa de pimienta negra y puré de papas, Kansas Chicken con papas fritas, Arizona Pasta y Mediterranean Salad.

Se ofrecerá un servicio de bebidas libre, que incluirá gaseosas, jugos, limonada, cerveza y una selección especialmente curada de vinos y espumantes de Bodega Salentein, pensada para realzar cada paso del menú. La carta de cócteles también estará disponible durante toda la noche, para quienes deseen sumar opciones fuera del servicio incluido.

Para el cierre, los comensales podrán disfrutar de una mesa dulce y opciones de postre como el tradicional Hot Fudge Sundae, Strawberries Crème Fraîche y el clásico Argentinean Style.

Platos de Kansas. Foto: Instagram @kansasgrill

Cuánto cuesta el menú de Kansas para Año Nuevo

El valor de la propuesta será de $270.000 por adulto (en mesa), $230.000 la barra y $150.000 para niños. Kansas Las Lomitas contará con una promoción especial por ser el año de su apertura.

Las reservas se realizan únicamente para mesas completas a través del enlace: eventos.kansas.com.ar o por teléfono en cada sucursal.

Platos de Kansas. Foto: Instagram @kansasgrill

Sucursales Kansas Grill & Bar