Ofertas de verano en supermercados: dónde comprar piletas desde $9.093, con descuento y en cuotas sin interés

Las principales cadenas de supermercados lanzaron una fuerte liquidación de piletas e inflables con rebajas de hasta el 44%. Las promociones incluyen financiación en cuotas sin interés y abarcan modelos infantiles, familiares y estructurales, según el comercio y el medio de pago.

Liquidación de piletas en supermercados: modelos familiares, infantiles y cuotas sin interés. Foto: Freepik.

En plena temporada de calor, las principales cadenas de supermercados del país activaron una fuerte liquidación de piletas e inflables, con rebajas que alcanzan hasta el 44% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

Carrefour, ChangoMás y Jumbo encabezan las promociones, ofreciendo una amplia variedad de modelos que van desde piletas infantiles hasta estructuras familiares de gran capacidad.

Las ofertas buscan facilitar el acceso a productos recreativos para el hogar. Con precios que comienzan en apenas $9.093, la liquidación se posiciona como una oportunidad para quienes buscan refrescar el verano sin realizar una gran inversión inicial.

Ofertas destacadas en Carrefour

Carrefour presenta una amplia gama de piletas inflables y estructurales, con descuentos del 16% al 30% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito. Entre las opciones más relevantes se encuentran:

Pileta inflable infantil Bestway (2 aros, 61x51 cm): 30% off – $9.093 .

Pileta inflable Bestway 3 anillos (122x25 cm): $12.000 .

Pileta autoportante Bestway Fast Set (183x51 cm): 30% off – $59.493 .

Pileta estructural Bestway (259x170x61 cm): 30% off – $160.993 .

Pileta estructural Bestway (300x201x66 cm): 30% off – $232.049 .

Pileta de lona estructural Avenli rectangular (1000 L): 16% off – $111.799, con hasta 3 cuotas sin interés.

Piletas en oferta de Carrefour. Foto: Carrefour.

Descuentos en ChangoMás

ChangoMás se destaca por aplicar rebajas de hasta el 44% y ofrecer financiación en 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa, MasterCard y Naranja. Algunas de las promociones más atractivas incluyen:

Pileta estructural rectangular 830 litros: 40% off – $95.988 .

Pileta desmontable redonda Bestway 4.678 litros con set: 40% off – $281.988 .

Pileta estructural Bestway 6.503 litros con set: 40% off – $359.988 .

Pileta inflable familiar con techo Bestway: 44% off – $239.988 .

Pileta rígida Bestway 946 litros: 30% off – $53.899.

Piletas en oferta de ChangoMás. Foto: MásOnline.

Jumbo: piletas y accesorios con hasta 35% OFF

En Jumbo, las promociones alcanzan el 35% de descuento e incluyen tanto piletas como bombas filtrantes, con la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés:

Pileta Pelopincho de lona 1000 litros: 20% off – $125.520 .

Pileta inflable Bestway Fill ‘n Fun: 35% off – $23.985 .

Pileta inflable grande Bestway (260x175x51 cm): 35% off – $75.335 .

Pileta inflable básica Bestway (122x25 cm): 35% off – $13.585 .

Bombas filtrantes Pelopincho: descuentos del 35%, con precios desde $53.462.

Piletas en oferta de Jumbo. Foto: Jumbo.

Con una amplia variedad de modelos, precios accesibles y opciones de financiación, la liquidación de piletas en supermercados se presenta como una alternativa conveniente para quienes buscan equipar su hogar antes de los meses de mayor calor.

Las promociones están sujetas a stock y vigencia limitada, por lo que se recomienda consultar disponibilidad y condiciones en cada cadena antes de concretar la compra.