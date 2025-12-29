Un nuevo outlet de Buenos Aires liquida ropa importada desde $12.000: dónde conseguir estos precios increíbles

Funciona dentro de un supermercado mayorista y reúne marcas internacionales a precios muy por debajo de lo habitual. Este nuevo outlet se volvió furor entre quienes buscan renovar el guardarropa sin gastar de más.

Sucursal de Forever 21. Foto: Reuters (Mark Makela)

El circuito de outlets de Buenos Aires sumó un nuevo protagonista que no tardó en llamar la atención. Se trata de un espacio que abrió recientemente y que, en pocos días, se volvió furor entre quienes buscan indumentaria de marca a precios mucho más bajos de lo habitual. La propuesta reúne primeras marcas, una amplia variedad de prendas y valores que sorprenden.

La iniciativa aparece como una alternativa atractiva para renovar el guardarropa sin desajustar el presupuesto. El local ofrece ropa de firmas internacionales con precios que, según quienes ya recorrieron el lugar, se asemejan a los que se consiguen en destinos como Estados Unidos o Europa.

Forever 21. Fuente: Forever 21

Otro de los puntos fuertes es su dimensión. El outlet funciona en un espacio amplio, con gran cantidad de percheros y opciones para diferentes estilos y edades. Esa combinación hizo que, desde su apertura, el lugar se llene de visitantes interesados en aprovechar las oportunidades.

¿Dónde queda el outlet de ropa que causa sensación?

El nuevo outlet está ubicado dentro del supermercado mayorista El Yaguar, en Ingeniero Maschwitz, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Desde que abrió sus puertas, se convirtió en una parada obligada para quienes buscan prendas de calidad a precios accesibles.

Supermercado el Yaguar. Foto: Facebook.

En el local se pueden encontrar marcas como New Balance, Bershka, GAP, H&M, K-Swiss y Forever 21, algunas de ellas con presencia limitada en el país y que, hasta ahora, solo podían conseguirse viajando al exterior, un detalle que explica el fuerte interés del público.

El gran imán, sin dudas, son los precios. Hay prendas desde los $12.000, entre las que se incluyen pantalones, remeras, polleras, ojotas y distintos accesorios. La variedad permite armar outfits completos en un solo lugar, sin necesidad de recorrer varios locales.

Zapatillas New Balance. Foto: Pinterest.

Con descuentos atractivos, marcas reconocidas y una ubicación de fácil acceso, este outlet se consolida como una nueva opción para comprar ropa de marca sin gastar de más, tanto para el día a día como para aprovechar oportunidades puntuales.