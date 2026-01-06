El bodegón de Buenos Aires que transporta a los comensales directamente a Italia: ofrece pastas abundantes y baratas

Un restaurante ubicado en Núñez representa la típica propuesta de bodegón porteño, con una esencia que recuerda al Viejo Continente.

El bodegón que transporta a los comensales directamente a Italia. Foto: Instagram @arias.bodegon

Son muchos los restaurantes en Buenos Aires que buscan replicar la esencia italiana. Sin embargo, pocos lo logran. Uno de los que lo hace de la mejor manera es Arias, un bodegón que ofrece pastas frescas y abundantes a precios accesibles.

El restaurante es muy famoso en Núñez gracias a sus recetas auténticas, porciones generosas y un ambiente que recuerda a un rincón italiano, donde cada comensal encuentra su plato preferido.

Es que, aunque el fuerte de Arias son sus pastas frescas y caseras con precios muy accesibles, el restaurante ofrece mucho más. El menú incluye pizzas a la piedra, milanesas napolitanas gigantes, carnes a la parrilla con guarnición y ensaladas frescas. Este bodegón porteño combina tradición y sabor, ideal para quienes buscan platos abundantes sin gastar de más.

Para quienes buscan dónde comer en la zona norte de la ciudad, este bodegón combina sabor, tradición y economía en cada plato: entre sus opciones más destacadas están los raviolones de espinaca y ricota ($14.400), fideos al huevo como tallarines o fettuccine ($10.800), malfatti de espinaca ($9.600) y ñoquis de papa ($9.600), todos acompañables con salsa filetto, bolognesa, blanca o mixta.

Pero los platos típicos porteños no son los únicos disponibles en Arias. Para los más sofisticados, lo recomendado es la calabaza acordeón en un colchón de hummus. Sencillamente espectacular.

Dónde queda Arias y cómo llegar al bodegón

Arias, en Crisólogo Larralde 3995, ofrece un salón amplio con mesas de mantel a cuadros y paredes llenas de fotos antiguas, creando un ambiente familiar, cálido y tradicional que conserva la esencia de los clásicos bodegones porteños. Para vivir esta experiencia, las opciones de transporte público son: