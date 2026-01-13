Baño, plantas. Foto: Freepik.

La humedad en los hogares, principalmente en los baños, es un problema común que puede tener graves consecuencias para la salud. De esta forma, la acumulación de vapor en los espacios mal ventilados puede generar la aparición de moho tóxico. Cómo prevenir este problema.

Los más vulnerables a esta situación son los bebés, los ancianos y las personas con problemas inmunológicos. Sus efectos pueden incluir problemas respiratorios, alergias y otras afecciones graves.

Plantas, baño. Foto Unsplash

Por eso, es importante tomar precauciones cuando aparece este microorganismo, que cuenta con más de 100.000 especies y puede presentarse en distintos colores y formas. La intoxicación ocurre al inhalar o ingerir sus esporas. Afortunadamente, existen métodos eficaces para prevenir la aparición de moho en el baño.

Las plantas que absorben la humedad del baño

Según la Organización Mundial de la Salud, mantener los hogares libres de humedad es clave para prevenir que aparezcan problemas respiratorios. Para combatirlo, se puede implementar algunos tipos de plantas que ayudan a reducir la humedad y, en consecuencia, limitar el crecimiento del moho.

En ese sentido, existen tres plantas para combatir este problema, controlar la humedad y reducir la presencia de moho en el hogar:

Asparagus: una planta perfecta para absorber la humedad que se genera cuando se usa el agua caliente. Es ideal para ambientes con temperaturas entre 25° y 27°.

Asparagus. Foto X @don_helecho

Begonias: sirven para cualquier espacio del hogar, siempre que no entre en contacto con el frío extremo. Es una planta que prospera con temperaturas constantes.

Begonias. Foto Unsplash

Aspidistra: una planta resistente y eficaz para absorber la humedad, ideal para quienes no pueden dedicar mucho tiempo a su cuidado. Además, se adapta bien a la luz reflejada, por lo que es perfecta incluso para baños sin ventanas.

Aspidistra. Foto Unsplash

Además, para prevenir el moho es importante mantener ventilado el baño de forma correcta. En caso de contar con una ventana, se debe dejar abierta después de usar la ducha. Ahora bien, si no se cuenta con ventilación natural, se puede colocar un deshumidificador y activarlo después del baño.

A su vez, se aconseja limpiar y secar las superficies del baño, como azulejos. Igualmente, siempre se recomienda mantener el espacio a una temperatura constante, así como evitar un uso abusivo del agua caliente, ya que así no se produce un cambio de temperatura de golpe, provocando humedad.