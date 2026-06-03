Flores cumple 220 años: el barrio porteño donde se firmó un pacto clave, llegó el primer tren y vio nacer al papa Francisco

Flores, el barrio que mezcla historia, transporte público y vio nacer a un papa Foto: Wikipedia

Flores acaba de cumplir 220 años de historia oficial y, aunque para muchos hoy sea sinónimo de movimiento comercial, avenidas colmadas y vida cotidiana a toda velocidad, su pasado guarda una densidad histórica que lo vuelve uno de los territorios más fascinantes de Buenos Aires. La fecha que se toma como nacimiento del barrio remite al 31 de mayo de 1806, cuando quedó formalmente erigido el Curato de San José de Flores, a partir de la donación de tierras para la iglesia y la plaza sobre el antiguo Camino Real, hoy avenida Rivadavia.

Lo notable es que Flores no solo creció como un caserío de frontera entre la ciudad y la campaña: con el correr del siglo XIX se convirtió en escenario de hechos que ayudaron a moldear la historia argentina. También fue un punto clave para el desarrollo del transporte, la vida religiosa, la educación y el trazado urbano porteño. Por eso, hablar de Flores no es hablar solo de un barrio: es hablar de una pieza central de la memoria de Buenos Aires.

El origen de Flores: de las tierras rurales al nacimiento de un pueblo

Antes de ser barrio, Flores fue chacra, camino y frontera. Las tierras habían pertenecido a Juan Diego Flores, y tras su muerte, Ramón Francisco Flores y Antonio Millán impulsaron el loteo del área central a ambos lados del Camino Real. La práctica de bautizar un paraje con el apellido de su propietario era habitual en la época, y así empezó a consolidarse el nombre que todavía hoy identifica a la zona.

Flores en la época en que se firmó el pacto Foto: Wikipedia

La fundación institucional del pueblo estuvo directamente ligada a la necesidad de asistencia religiosa para una población dispersa. La creación del Curato de San José de Flores en 1806 ordenó el territorio y fijó los dos núcleos clásicos de la vida pública de entonces: la iglesia y la plaza. Ese gesto urbano, aparentemente simple, definió la estructura del pueblo y marcó el punto de partida de una identidad que resistió incluso cuando el paisaje cambió por completo.

El barrio que quedó en la historia nacional

Pocos barrios porteños pueden decir que fueron escenario de un acuerdo decisivo para el país. En 1859 se firmó el Pacto de San José de Flores, el convenio que permitió la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina tras la batalla de Cepeda. El acuerdo fue rubricado en la quinta de la familia Terrero, en la zona de Rivadavia y Boyacá, y convirtió a Flores en una referencia insoslayable de la organización nacional.

Pero ese no fue el único hito. En la tradición histórica del barrio también aparecen la jura de la Constitución por parte de fuerzas comandadas por Urquiza en 1853 y una intensa vida política vinculada a las antiguas quintas señoriales, donde se celebraban reuniones, tertulias y negociaciones entre figuras de peso de la época. Durante buena parte del siglo XIX, Flores fue un territorio donde la tranquilidad rural convivía con la alta política.

La revolución del transporte: del paso de carretas al tren y al subte

Si el Camino Real fue la primera columna vertebral de Flores, el ferrocarril cambió para siempre su destino. En 1857, la locomotora La Porteña pasó por el pueblo cuando se inauguró el Ferrocarril Oeste, precursor del actual Sarmiento. Aquella llegada no solo acercó a Flores al centro porteño: lo insertó de lleno en la modernidad, aceleró los loteos, facilitó el movimiento de personas y consolidó el crecimiento urbano de toda la franja oeste.

Estación de Flores Foto: Wikipedia

La centralidad del transporte siguió ampliándose en el siglo XX y XXI. La Línea A del subte, la más antigua de América Latina, se extendió primero hasta Carabobo en 2008 y luego sumó las estaciones San José de Flores y San Pedrito en 2013, ampliando la conectividad para decenas de miles de vecinos y reforzando el papel del barrio como nodo urbano del oeste porteño.

Quintas, palacetes, escuelas y memoria viva

A medida que Buenos Aires crecía, Flores se volvió un refugio de quintas para familias acomodadas que buscaban aire, distancia y descanso sin alejarse demasiado del centro. De esa etapa quedan huellas decisivas en la memoria urbana: la Casa Marcó del Pont, antiguas residencias de familias tradicionales, el trazado señorial de ciertos ejes y una cultura barrial marcada por la mezcla entre pueblo y ciudad.

Casa Marcó del Pont Foto: Wikipedia

También la educación dejó marcas tempranas. Flores contó con escuelas desde el siglo XIX, y hoy buena parte de su patrimonio cultural se recupera en instituciones que preservan documentos, objetos y relatos barriales. El Museo Barrio de Flores, abierto desde 2018, se convirtió en una referencia para entender cómo el barrio fue cambiando sin perder del todo su memoria material y afectiva.

El barrio donde nació el Papa Francisco y donde cambió su vida para siempre

Si hay un nombre que proyectó a Flores al mapa global, ese es el de Jorge Mario Bergoglio. El futuro Papa Francisco nació y creció en este barrio, y fue precisamente en la Basílica de San José de Flores donde, siendo adolescente, descubrió su vocación sacerdotal. El templo, levantado en su forma actual en 1883, hoy es uno de los puntos más simbólicos del circuito histórico y espiritual de la zona.

Papa Francisco. Foto: Reuters.

La basílica no es solo un ícono religioso. También funciona como una síntesis perfecta del ADN de Flores: tradición, memoria, pertenencia y proyección universal. En su fachada sobresalen las columnas corintias y las imágenes de los doce apóstoles, mientras que en su interior se conserva la marca íntima de aquel episodio que cambió la vida de Bergoglio el 21 de septiembre de 1953, una fecha que convirtió a este rincón porteño en lugar de peregrinación para fieles y curiosos de todo el mundo.

Flores hoy: comercio, diversidad y una identidad que no se apaga

La historia de Flores no quedó congelada en las estampas antiguas. El barrio es hoy uno de los más dinámicos de Buenos Aires, con polos comerciales de enorme escala, como el de avenida Avellaneda, y una fuerte impronta multicultural, donde conviven tradiciones migratorias, templos de distintos credos, arquitectura de distintas épocas y una vida callejera intensa. La presencia de la comunidad coreana, la actividad textil y el movimiento cotidiano reforzaron una identidad tan popular como cambiante.