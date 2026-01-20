Sacar el CUD en 2026: cómo iniciar el trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad y sus beneficios
El proceso para obtener el documento tiene distintas instancias, algunas virtuales y otras presenciales. Los detalles del CUD, en la nota.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento fundamental para las personas que sufren de distintas afecciones relacionadas con la salud. El CUD ofrece una serie de beneficios y accesos importantes para la vida cotidiana de estas personas, por lo que resulta clave conocer cómo iniciar el trámite.
CUD: cómo iniciar el trámite del Certificado Único de Discapacidad
En 2026, el trámite comienza desde la aplicación Mi Argentina, aunque cabe resaltar que serán necesarios documentos y chequeos médicos para acceder a los beneficios.
El primer paso será la carga de datos personales del titular en cuestión. Luego, habrá que sumar la documentación a la espera de una aprobación, ya que también se deberá presentar los papeles en un espacio físico. Una Junta Evaluadora será la encargada de aprobar o no el inicio del trámite del CUD.
Siempre y cuando se aprueben todos los documentos, recibirá un turno presencial. Allí, hay que llevar los estudios y el DNI para completar los últimos pasos de la evaluación, que será confirmada a través de un mail.
Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026
- Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.
Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:
- Parálisis o debilidad muscular.
- Amputaciones.
- Enfermedades neuromusculares.
- Ceguera total o baja visión.
- Sordera o trastornos auditivos severos.
- Retraso mental.
- Trastornos del espectro autista (TEA).
- Síndrome de Down.
- Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.
Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.