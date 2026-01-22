Cambia la educación: un país americano tendrá mayoría de clases virtuales desde 2026
Con una nueva ley que habilita el financiamiento estatal para la educación remota, se impulsa un cambio histórico en las escuelas públicas y se apuesta por un modelo educativo mayormente virtual que podría marcar tendencia en el mundo.
Con el avance sostenido de la tecnología y la digitalización de los procesos educativos, escuelas de todo el mundo atraviesan una transformación en profundidad, dado que cada vez son menos analógicas y se apoyan en herramientas electrónicas para simplificar y potenciar el aprendizaje.
En esta coyuntura, un país de América dio un paso crucial y anunció que, a partir de 2026, las clases escolares serán mayormente virtuales, algo que ya genera debate a nivel local, así como también internacional.
¿Qué país quiere hacer las clases de la escuela virtuales?
El país que definió este cambio en su estructura a la hora de desarrollar las clases de sus escuelas de manera virtual es Estados Unidos, más precisamente el estado de Texas.
La modificación histórica a la que se enfrenta la educación pública texana, luego de la aprobación de un nuevo marco legal que habilita a los distritos escolares a brindar enseñanza remota con financiamiento estatal, acelera la expansión de las clases virtuales y define de forma diferente el modelo tradicional del aula, con el fin de agilizar y modernizar los métodos de aprendizaje.
De más está decir que esta iniciativa será una situación significativa e inédita para muchas familias y podría marcar un precedente para otros sistemas educativos en el país y quizá luego extenderse a otras partes del mundo.
En ese sentido, el Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks confirmó el lanzamiento de tres modalidades de educación en línea que comenzarán a implementarse durante el ciclo lectivo 2026–2027. La decisión se apoya en la reciente ley aprobada en Texas, que autoriza a los distritos a recibir fondos por estudiantes inscriptos en formatos no presenciales, equiparando así la educación virtual con la presencial en términos de financiamiento.
Este nuevo proyecto se denomina Virtual Pathways y fue presentado por la junta directiva del distrito; estará destinado, en una primera etapa, a alumnos de cuarto y quinto grado de primaria, así como a estudiantes de noveno a duodécimo grado de preparatoria.
Las autoridades educativas adelantaron que el programa podría ampliarse a la escuela intermedia a partir del ciclo 2027–2028, dependiendo de los resultados iniciales.
Un dato oficial refuerza la viabilidad del plan: durante el período 2024–2025, un total de 1.112 estudiantes residentes del distrito cursaron en instituciones virtuales externas. Con esta iniciativa, la administración busca retener a esos alumnos mediante opciones locales que se adapten mejor a distintas realidades familiares, académicas y laborales, consolidando un nuevo paradigma educativo.