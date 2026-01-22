Este país anunció clases virtuales para el 2026. Foto: Freepik.

Con el avance sostenido de la tecnología y la digitalización de los procesos educativos, escuelas de todo el mundo atraviesan una transformación en profundidad, dado que cada vez son menos analógicas y se apoyan en herramientas electrónicas para simplificar y potenciar el aprendizaje.

En esta coyuntura, un país de América dio un paso crucial y anunció que, a partir de 2026, las clases escolares serán mayormente virtuales, algo que ya genera debate a nivel local, así como también internacional.

Clases virtuales. Foto: Freepik.

¿Qué país quiere hacer las clases de la escuela virtuales?

El país que definió este cambio en su estructura a la hora de desarrollar las clases de sus escuelas de manera virtual es Estados Unidos, más precisamente el estado de Texas.

La modificación histórica a la que se enfrenta la educación pública texana, luego de la aprobación de un nuevo marco legal que habilita a los distritos escolares a brindar enseñanza remota con financiamiento estatal, acelera la expansión de las clases virtuales y define de forma diferente el modelo tradicional del aula, con el fin de agilizar y modernizar los métodos de aprendizaje.

De más está decir que esta iniciativa será una situación significativa e inédita para muchas familias y podría marcar un precedente para otros sistemas educativos en el país y quizá luego extenderse a otras partes del mundo.

En ese sentido, el Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks confirmó el lanzamiento de tres modalidades de educación en línea que comenzarán a implementarse durante el ciclo lectivo 2026–2027. La decisión se apoya en la reciente ley aprobada en Texas, que autoriza a los distritos a recibir fondos por estudiantes inscriptos en formatos no presenciales, equiparando así la educación virtual con la presencial en términos de financiamiento.

Este nuevo proyecto se denomina Virtual Pathways y fue presentado por la junta directiva del distrito; estará destinado, en una primera etapa, a alumnos de cuarto y quinto grado de primaria, así como a estudiantes de noveno a duodécimo grado de preparatoria.

Clases virtuales. Foto: Unsplash.

Las autoridades educativas adelantaron que el programa podría ampliarse a la escuela intermedia a partir del ciclo 2027–2028, dependiendo de los resultados iniciales.

Un dato oficial refuerza la viabilidad del plan: durante el período 2024–2025, un total de 1.112 estudiantes residentes del distrito cursaron en instituciones virtuales externas. Con esta iniciativa, la administración busca retener a esos alumnos mediante opciones locales que se adapten mejor a distintas realidades familiares, académicas y laborales, consolidando un nuevo paradigma educativo.