Bus eléctrico Foto: Gobierno de la Ciudad

El sistema de buses eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires continúa expandiéndose y sumó recientemente ocho nuevas paradas, consolidando un total de 43 puntos de ascenso y descenso a lo largo de un trazado que ya alcanza los 14,9 kilómetros. Esta ampliación responde a la estrategia del Gobierno porteño de fortalecer la movilidad sostenible y mejorar la conectividad en los barrios del sur y el centro de la ciudad.

La actualización del recorrido beneficia directamente a los vecinos de San Nicolás, Monserrat, San Telmo y La Boca, ampliando las combinaciones posibles con otros medios de transporte, especialmente en zonas con alta circulación diaria. Además, la nueva cabecera ubicada en la Terminal de Cruceros refuerza la conexión con el corredor norte y con las líneas ferroviarias Mitre y San Martín en el área de Retiro.

Colectivo eléctrico en la Ciudad. Foto: NA

Un servicio más accesible y frecuente

Con paradas ubicadas aproximadamente cada tres cuadras, el bus eléctrico apunta a reducir los tiempos de espera y ofrecer un desplazamiento más cómodo. Las unidades —silenciosas, libres de vibraciones y sin emisiones contaminantes— son parte del primer sistema 100% eléctrico de la Ciudad, una iniciativa clave para disminuir la huella de carbono en el transporte público.

Además de la tecnología sustentable, el proyecto incorpora medidas sociales innovadoras: todas las unidades son conducidas exclusivamente por mujeres, una política destacada dentro de la modernización del sistema de movilidad urbana. Cada bus posee capacidad para aproximadamente 30 pasajeros, autonomía de entre 170 y 200 kilómetros y opera entre las 5:00 y la 1:00, cubriendo la mayor parte del día.

Entre los principales puntos incorporados se encuentran nuevas paradas estratégicamente ubicadas en avenidas de alto tránsito, como Esmeralda, Maipú, Perú, Chacabuco y sectores cercanos a estaciones ferroviarias. Esto permite a los pasajeros integrar su viaje con trenes y otros colectivos urbanos de manera más eficiente.

La extensión del recorrido no solo facilita la movilidad de quienes viven o trabajan en el sur porteño, sino que también potencia el acceso al microcentro, zonas administrativas y polos turísticos. El tramo entre La Boca y Retiro se vuelve así una alternativa ecológica, moderna y competitiva frente al transporte tradicional.

Los colectivos eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Un paso más hacia una Ciudad más sustentable

El crecimiento del sistema de buses eléctricos se enmarca en el plan de movilidad sostenible del Gobierno de la Ciudad, que busca transformar la matriz del transporte urbano mediante tecnologías limpias. Esta ampliación contribuye a generar un entorno urbano más silencioso, reducir gases contaminantes y ofrecer una experiencia de viaje más confortable.

Con 43 paradas distribuidas a lo largo del corredor sur-centro-norte, el bus eléctrico se posiciona como un componente central del transporte del futuro en Buenos Aires, demostrando que la modernización y el compromiso ambiental pueden ir de la mano.