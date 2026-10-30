Tiene más de 300 años, conserva la imprenta que Belgrano llevó a la guerra y fue escenario de la Revolución: cómo es el edificio que cambió la historia argentina

El Cabildo de Buenos Aires, escenario de la Revolución de Mayo Foto: Argentina.gob.ar.

En pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires permanece uno de los principales símbolos de la historia nacional. Se trata del Cabildo de Buenos Aires, escenario de las decisiones políticas que terminaron con el orden colonial y abrieron el camino hacia la independencia.

Su torre, la fachada blanca y la galería de arcos integran una de las postales más reconocidas del país. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde una historia de más de 300 años, marcada por revoluciones, demoliciones y objetos pertenecientes a los protagonistas de Mayo.

Actualmente, el edificio alberga el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Entre las piezas más sorprendentes de su colección se encuentra una pequeña imprenta que Manuel Belgrano llevó durante sus campañas militares.

El edificio donde comenzó a cambiar la Argentina

La institución del Cabildo existía desde la fundación de Buenos Aires, en 1580, aunque el edificio histórico comenzó a construirse durante el siglo XVIII.

En la época colonial cumplía funciones esenciales: estaba encargado de la administración urbana, la justicia, la seguridad y el abastecimiento de alimentos. También intervenía en diferentes asuntos relacionados con la vida cotidiana de los habitantes.

El museo guarda objetos vinculados con los protagonistas de 1810 Foto: Argentina.gob.ar.

Su momento más importante llegó en mayo de 1810. En sus salas se realizó el Cabildo Abierto del día 22 y, tres jornadas después, se anunció la formación de la Primera Junta.

Por allí pasaron figuras fundamentales como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Juan José Paso y Cornelio Saavedra.

La imprenta que Belgrano llevó a la guerra

Uno de los tesoros más llamativos del museo es la imprenta transportable utilizada por Manuel Belgrano. El creador de la bandera la llevó durante sus campañas para publicar proclamas y difundir las ideas revolucionarias.

La pieza revela una faceta menos conocida del prócer. Belgrano entendía que la emancipación no se conseguiría solamente en los campos de batalla: también era necesario informar a la población, transmitir ideas y explicar los objetivos de la Revolución.

La imprenta que acompañó a Manuel Belgrano en sus campañas Foto: Museo Nacional del Cabildo y la Revolucion de Mayo

La imprenta debía ser pequeña y resistente para viajar junto al ejército. Con ella podían producirse mensajes y documentos en una época en la que las noticias tardaban semanas en llegar a los territorios más alejados.

Qué otros tesoros conserva el Cabildo

La colección incluye el escritorio y el título de abogado de Mariano Moreno, el abrecartas de Juan José Paso, una bandera de las fuerzas realistas de 1810 y la orden de fusilamiento contra Santiago de Liniers.

El histórico edificio conserva más de 300 años de historia Foto: Argentina.gob.ar.

También conserva una medalla vinculada con Ventura, un hombre esclavizado que obtuvo su libertad tras denunciar una conspiración encabezada por Martín de Álzaga. Su historia permite recordar que el proceso revolucionario también contó con la participación de afrodescendientes y sectores populares.

Por qué el Cabildo actual es más pequeño que el de 1810

El edificio sufrió numerosas modificaciones. Las transformaciones urbanas del centro porteño y la apertura de avenidas provocaron la demolición de varios de sus arcos laterales.

Por esta razón, el Cabildo actual es más pequeño que el que conocieron los revolucionarios de 1810. A pesar de esos cambios, continúa siendo una ventana hacia aquella Buenos Aires de calles de tierra y casas bajas.

Ubicado en Bolívar 65, frente a la Plaza de Mayo, el museo ofrece entrada libre y gratuita. Más que una construcción antigua, es el sitio donde permanecen las huellas del nacimiento político del país.

Entre documentos, medallas y objetos personales, la pequeña imprenta de Belgrano demuestra que la independencia argentina también se construyó con palabras e ideas.