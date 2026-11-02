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Nació como panadería en 1910, cerró durante casi un año y reabrió renovado: hoy es un bodegón histórico de CABA y una cábala para los hinchas de Ferro

Nació como panadería en 1910, se transformó en bar y hoy es un histórico bodegón de Caballito que guarda un símbolo querido por todo el barrio.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El Viejo Buzón
Una esquina con más de un siglo de historia Foto: Instagram @elviejobuzon
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En una emblemática esquina de Caballito sobrevive un espacio que concentra más de un siglo de historia porteña. El Viejo Buzón comenzó como panadería, se convirtió en refugio de futboleros, artistas y vecinos, y reabrió en 2026 tras una profunda renovación.

Su nombre proviene de una antigua caja postal de hierro y color rojo instalada en la vereda. Detrás de ese objeto, defendido por los vecinos cuando corrió peligro de desaparecer, se esconde una historia extensa. El establecimiento nació como panadería, se transformó en bar durante los años 80 y terminó convirtiéndose en una segunda tribuna para los hinchas de Ferro Carril Oeste.

De una panadería a un bodegón histórico de Caballito

La historia del inmueble comenzó alrededor de 1910, cuando allí funcionaba la panadería Don Carmen. Durante décadas, los vecinos se acercaron a comprar el pan cotidiano, en una época en la que esos comercios también eran centros de conversación y encuentro.

El Viejo Buzón
El Viejo Buzón, un clásico de Caballito Foto: Instagram @elviejobuzon

La panadería permaneció activa hasta finales de los años 80. En 1987, el lugar inició una nueva etapa y se convirtió en bar. Sus mesas comenzaron a reunir a trabajadores, poetas, músicos, vecinos y fanáticos del fútbol. La barra, los pisos y otros elementos conservaron las huellas de aquella transformación.

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Uno de sus protagonistas es Felipe “Toto” Evangelista, quien se hizo cargo en 2011 y le imprimió una identidad vinculada con las recetas familiares, la memoria barrial y Ferro.

El buzón rojo que los vecinos se negaron a perder

El símbolo más importante del lugar no está dentro del salón, sino sobre la vereda. Es un buzón rojo de estilo inglés que terminó dándole nombre al bar.

En 1999, cuando dejó de prestar servicio, fue retirado por el Correo Argentino. La reacción de vecinos y comerciantes fue inmediata: reclamaron su regreso y consiguieron que fuera reinstalado trece días después. Años más tarde volvió a ser retirado temporalmente para su restauración, y su ausencia generó nuevamente inquietud.

Durante las fiestas, muchos chicos depositan allí sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos, como si el antiguo sistema postal todavía pudiera comunicar al barrio con sus personajes queridos. Así, dejó de ser mobiliario urbano para convertirse en un símbolo afectivo de Caballito.

Cerró durante casi un año y volvió renovado

Después de atravesar distintas etapas, El Viejo Buzón permaneció cerrado durante casi un año por obras de refacción. Finalmente, reabrió en 2026 con un salón renovado, mayor capacidad, baños nuevos y un espacio calefaccionado sobre la vereda.

El Viejo Buzón
Historia, fútbol y gastronomía en Caballito Foto: Instagram @elviejobuzon

La reapertura también trajo cambios gastronómicos. A los clásicos de bodegón se sumaron el bife ferroviario, la tortilla, las rabas, el fosforito y un choripán abundante, ideal para quienes pasan antes o después de un partido.

La cocina mantiene la esencia de los antiguos bares porteños. Entre sus especialidades aparecen el guiso de lentejas, el mondongo y el locro, platos de olla asociados con las comidas familiares, el invierno y las largas sobremesas.

Una segunda tribuna para los hinchas de Ferro

Su ubicación explica otra parte central de su identidad. El bodegón está a pocas cuadras del estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y funciona como punto de reunión de los hinchas de Ferro Carril Oeste.

El Viejo Buzón
Un bodegón marcado por la pasión por Ferro Foto: Instagram @elviejobuzon

Camisetas, banderines, fotografías y recuerdos deportivos cubren sus paredes. Sus dueños definieron el bar como “un pedazo de tablón”, porque jugadores, exjugadores y simpatizantes lo ocupan como una extensión de la tribuna.

Sin embargo, el fútbol no es el único protagonista. Allí también funciona una radio y se realizan espectáculos de tango y rock. Esa convivencia entre deporte, gastronomía y cultura transformó al bodegón en un espacio social.

Un rincón protegido por su valor histórico

El reconocimiento institucional llegó en 1993, cuando el establecimiento fue declarado esquina histórica. En 2014 fue incorporado como Bar Notable, una distinción que confirmó su importancia dentro del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, El Viejo Buzón está ubicado en Neuquén 1100, esquina Espinosa. Su historia demuestra que el patrimonio porteño no solo se conserva en grandes edificios o museos: también permanece en una barra antigua, una receta familiar, una camiseta colgada y un buzón rojo que todo el barrio decidió proteger.

TurismoHistoriaBodegones
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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