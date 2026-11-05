Cerca de 2.000 estudiantes de 155 escuelas argentinas construirán autos eléctricos desde cero: competirán por 10 becas con el apoyo del ACA y la FIA

Cerca de 2.000 estudiantes de 155 escuelas argentinas construirán autos eléctricos. Foto: ACA

Cerca de 2.000 estudiantes de 155 escuelas técnicas argentinas participarán del Desafío ECO YPF 2026, una competencia nacional en la que los jóvenes diseñan, construyen y conducen sus propios autos eléctricos.

El evento se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires, y contará con el respaldo del Automóvil Club Argentino (ACA) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que otorgaron becas a diez instituciones educativas para facilitar su participación.

Cómo será la competencia de autos eléctricos que reunirá a 2.000 estudiantes en Junín

El Desafío ECO YPF 2026 reunirá a estudiantes de escuelas técnicas de distintas provincias argentinas, quienes pondrán a prueba los vehículos eléctricos que desarrollaron durante el ciclo lectivo.

Desafío ECO YPF 2026.

Los equipos trabajan junto a sus docentes en el diseño del chasis, la carrocería y la integración de los componentes eléctricos, utilizando kits homologados que contienen elementos esenciales para el funcionamiento de los automóviles.

La competencia contempla distintas pruebas de velocidad, maniobrabilidad, eficiencia energética y resistencia, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y promover el trabajo en equipo.

Las actividades comenzarán el viernes 6 de noviembre con las verificaciones técnicas y la presentación de los vehículos. Las carreras se desarrollarán el sábado 7 y el domingo 8 en el autódromo, con entrada libre y gratuita para el público.

Cerca de 2.000 estudiantes de 155 escuelas argentinas construirán autos eléctricos. Foto: ACA

Qué becas otorgarán el ACA y la FIA para construir los autos eléctricos

Como parte de esta iniciativa, el Automóvil Club Argentino, con el apoyo de la FIA, otorgará becas a diez escuelas técnicas públicas de siete provincias argentinas: Buenos Aires, Santa Cruz, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Misiones y Formosa.

El apoyo contempla los kits necesarios para construir los autos eléctricos, lo que permitirá a los estudiantes desarrollar sus proyectos y participar del certamen nacional.

De esta manera, las instituciones beneficiarias podrán aplicar conocimientos de mecánica, electricidad, electrónica y diseño en una experiencia práctica vinculada con la movilidad sostenible.

Además, el ACA acompañará a Las Recargadas, una escudería integrada por alumnas de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de promover una mayor participación femenina en el automovilismo y las disciplinas tecnológicas.

Cerca de 2.000 estudiantes de 155 escuelas argentinas construirán autos eléctricos. Foto: ACA

Qué busca el Desafío ECO YPF 2026 y cómo impulsa la movilidad sostenible

La iniciativa reafirma el compromiso del Automóvil Club Argentino y la FIA con las nuevas generaciones, la educación, la sostenibilidad y el desarrollo federal de la movilidad del futuro.

A través de la construcción de vehículos eléctricos, los jóvenes tienen la oportunidad de incorporar herramientas vinculadas con la innovación tecnológica, la eficiencia energética y las nuevas formas de transporte.

El proyecto también busca fortalecer la educación técnica y fomentar la participación de estudiantes de diferentes regiones del país, mediante una competencia que combina aprendizaje, creatividad y trabajo colaborativo.

Con la participación de 155 instituciones educativas, el Desafío ECO YPF 2026 permitirá que los conocimientos adquiridos en las escuelas lleguen a una pista de carreras, donde los estudiantes podrán evaluar el funcionamiento y el rendimiento de sus propios vehículos.