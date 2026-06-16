Belgrano y la frustada donación que dejó en vida para construir escuelas: se demoraron más de 100 años en inaugurarlas

Belgrano y la educación Foto: Archivo

Manuel Belgrano es recordado como el creador de la bandera argentina y uno de los próceres más influyentes de la historia nacional. Sin embargo, hay un costado menos conocido de su legado: la enorme donación que dejó en vida para fundar escuelas públicas y que, por una combinación de burocracia, desidia estatal y olvido, tardó más de un siglo en concretarse.

Esta historia no solo expone la visión educativa de Belgrano, sino también una deuda histórica que la Argentina arrastró durante generaciones.

De cuánto fue la millonaria donación que Manuel Belgrano dejó en vida

En 1813, tras obtener importantes victorias militares como las batallas de Tucumán y Salta, Manuel Belgrano fue premiado por el gobierno con 40.000 pesos fuertes, una suma extraordinaria para la época. Lejos de quedarse con ese dinero, tomó una decisión que marcaría su legado moral: donarlo íntegramente para la construcción de escuelas públicas.

El uniforme de Manuel Belgrano y el Ejército del Norte Foto: Wikipedia

Belgrano dispuso que esos fondos se utilizaran para levantar cuatro escuelas de primeras letras, destinadas a las provincias más postergadas del entonces territorio nacional: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Su objetivo era claro: educación gratuita, formación cívica y acceso al conocimiento como base del progreso social.

En su testamento y escritos, dejó en claro que la educación debía ser el pilar del desarrollo del país, incluso por encima de los triunfos militares. Sin embargo, lo que siguió fue todo lo contrario a su deseo.

Burocracia y olvido: los motivos por los que se demoró más de 100 años la construcción de las escuelas

Pese a que el dinero estaba asignado y el destino claramente definido, las escuelas nunca se construyeron en vida de Belgrano, ni en las décadas posteriores a su muerte en 1820. ¿Qué pasó con la donación?

Los fondos quedaron atrapados en trámites administrativos interminables, cambios de gobiernos, conflictos internos y una alarmante falta de continuidad institucional. A lo largo del siglo XIX, la donación fue relegada, mal administrada e incluso utilizada parcialmente para otros fines, diluyendo el espíritu original del prócer.

Belgrano en el Ejéricto del Norte Foto: Wikipedia

Además, la inestabilidad política, las guerras civiles y la ausencia de un Estado nacional consolidado hicieron que el proyecto educativo de Belgrano quedara archivado durante generaciones. Lo que debía ser una política pública urgente se transformó en una promesa incumplida.

Paradójicamente, mientras su figura era exaltada en discursos y actos patrios, su obra educativa permanecía inconclusa.

La inauguración tardía: cuándo abrieron finalmente los colegios financiados por el creador de la bandera argentina

Recién a comienzos del siglo XX, más de 100 años después de realizada la donación, el Estado argentino retomó el compromiso pendiente. Entre 1904 y 1906, se inauguraron finalmente las escuelas que Belgrano había soñado un siglo antes.

Una de las escuelas donadas por el prócer Foto: Archivo

Aunque ya no respondían exactamente al formato original pensado por el prócer, los edificios educativos fueron reconocidos oficialmente como parte del legado belgraniano, saldando una deuda histórica.

El contraste es impactante: Belgrano murió en la pobreza, olvidado y sin ver concretado su mayor anhelo, mientras su aporte educativo dormía en archivos oficiales durante décadas. Hoy, esa historia vuelve a resonar como una advertencia sobre el costo del abandono estatal y la falta de memoria histórica.

Un legado que interpela al presente

La frustrada donación de Manuel Belgrano no es solo una anécdota del pasado. Es un recordatorio de que la educación fue, es y seguirá siendo una deuda central en la Argentina. Su visión sigue vigente: invertir en escuelas es invertir en futuro.

Contar esta historia es también una forma de reparar el olvido y resignificar el verdadero legado del creador de la bandera.