La increíble historia de Caminito, la calle más colorida de Buenos Aires: del abandono al reconocimiento mundial

Caminito Foto: Turismo Buenos Aires

Hay rincones de Buenos Aires que no necesitan presentación, pero sí merecen ser contados una y otra vez. Caminito, el icónico paseo de La Boca, fue destacado por medios internacionales entre las calles más hermosas del mundo por su combinación de color, historia, arquitectura popular, tango y vida urbana. El reconocimiento volvió a poner en primer plano a uno de los lugares más visitados por turistas y locales en la Ciudad.

Ubicado en el barrio de La Boca, este pasaje peatonal de casi 150 metros funciona como un verdadero museo a cielo abierto. Sus conventillos de chapa, los adoquines, los balcones coloridos y los artistas callejeros lo convirtieron en una postal reconocible en cualquier parte del planeta.

Pero lo que hoy parece diseñado para la foto perfecta nació, en realidad, de una historia mucho más profunda: la de un barrio portuario, obrero e inmigrante que encontró en el color una forma de identidad.

De arroyo y tren abandonado a postal mundial

Antes de ser uno de los puntos turísticos más famosos de Argentina, Caminito fue parte de un paisaje muy distinto. Según el sitio oficial de Turismo de Buenos Aires, su trazado sinuoso se explica porque hasta principios del siglo XX por allí pasaba el cauce de un arroyo, y la zona era conocida popularmente como “Puntin”, diminutivo de “puente” en dialecto genovés.

Buenos Aires; Argentina; Caminito. Foto: Pixabay.

Durante años, ese tramo también formó parte del recorrido del ferrocarril a Ensenada. Sin embargo, cuando el ramal fue clausurado en 1928, las vías quedaron en desuso y el lugar se transformó en un callejón abandonado. Lo que parecía destinado al olvido terminó convirtiéndose, décadas después, en una de las mayores marcas culturales de Buenos Aires.

El gran giro llegó en 1959, cuando vecinos, artistas y referentes culturales impulsaron la recuperación del espacio como paseo peatonal y museo a cielo abierto. Entre ellos hubo una figura clave: Benito Quinquela Martín, el pintor que convirtió a La Boca en una paleta viva y que dedicó buena parte de su obra y de su vida a engrandecer el barrio.

El color de Caminito tiene una explicación histórica

La magia visual de Caminito no nació de una decisión estética moderna, sino de la necesidad. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, muchas familias inmigrantes, especialmente italianas y genovesas, se instalaron en La Boca y construyeron viviendas con madera y chapas recuperadas del puerto. Para pintarlas, usaban sobrantes de pintura de los barcos; cuando un color se terminaba, seguían con otro. Así se formó ese paisaje fragmentado, vibrante y único que hoy atrae cámaras de todo el mundo.

Caminito, barrio típico de Buenos Aires. Foto: Unsplash

Ese origen humilde es parte fundamental de su encanto. Caminito no es solo una calle linda: es una síntesis de la historia porteña. En sus paredes conviven la inmigración, el trabajo portuario, el tango, el arte popular, el fútbol y la nostalgia de una Buenos Aires que todavía late entre balcones de chapa y bandoneones.

Por qué se llama Caminito y qué tiene que ver el tango

El nombre del paseo está ligado al famoso tango “Caminito”, compuesto por Juan de Dios Filiberto y con letra de Gabino Coria Peñaloza. Fue el propio Quinquela Martín quien impulsó que esta calle llevara ese nombre en 1959, cuando el espacio fue recuperado para convertirse en paseo peatonal.

Vista en la década del 60, sobre la Vuelta de Rocha en el barrio de La Boca Foto: Instagram @fotos.antiguas.ba

Sin embargo, hay un dato curioso que pocos conocen: la letra del tango no fue inspirada originalmente en este pasaje de La Boca, sino en un sendero de Olta, La Rioja, donde Coria Peñaloza había vivido una historia sentimental. Con el tiempo, la canción y el rincón boquense quedaron unidos para siempre en el imaginario popular.

Un museo a cielo abierto con alma de barrio

Caminar por Caminito es entrar en una escena que parece detenida en el tiempo, pero que cambia a cada paso. Hay bailarines de tango, ferias de artesanías, murales, esculturas, restaurantes, conventillos restaurados y una energía que mezcla espectáculo con memoria barrial. La Ciudad lo define como uno de sus paseos más emblemáticos y uno de los lugares más fotografiados del mundo.

Además, el paseo está cerca de otros puntos históricos de La Boca, como la Vuelta de Rocha, la Fundación Proa, el Museo Benito Quinquela Martín y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, una joya de la ingeniería vinculada al paisaje del Riachuelo.

Cómo llegar a Caminito y qué tener en cuenta antes de visitarlo

Como no hay una estación de subte inmediata, la forma más práctica de llegar a Caminito suele ser en colectivo o en auto. Las líneas 29, 64, 152, 20, 33, 46, 53 y 86 son algunas de las que acercan a la zona de la Vuelta de Rocha, con paradas sobre avenidas cercanas como Almirante Brown o Pedro de Mendoza.

Quienes vayan en auto deben considerar que muchas calles internas son angostas o peatonales durante el día. También hay estacionamiento medido y garajes privados en las inmediaciones, aunque los fines de semana la demanda suele ser alta. Para una visita más tranquila, se recomienda permanecer dentro del circuito turístico señalizado.