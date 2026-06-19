Qué quiso decir Manuel Belgrano con “¡Ay, patria mía!” y cuál fue el trágico origen de su frase más famosa

Manuel Belgrano Foto: Archivo

Cuando se recuerda a Manuel Belgrano, la memoria colectiva suele ir directo a la creación de la bandera, a las victorias de Tucumán y Salta o a su lugar central en la Revolución de Mayo. Fue abogado, economista, periodista, político y militar; nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, estudió en Salamanca y Valladolid, y al regresar al Río de la Plata asumió como secretario del Real Consulado, desde donde impulsó ideas de modernización económica y educativa.

Sin embargo, la frase que terminó sintetizando su vínculo con la patria no salió de un balcón, ni de un campo de batalla, ni de una proclama solemne. Según la tradición histórica, sus últimas palabras fueron “¡Ay, patria mía!”, pronunciadas poco antes de morir el 20 de junio de 1820, en una Buenos Aires atravesada por la anarquía institucional y la descomposición del poder central.

Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera

Reducir a Belgrano al creador de la enseña nacional es quedarse corto. Antes de convertirse en jefe militar, ya era uno de los hombres más formados de su tiempo: defendía la agricultura, la industria, el comercio, la educación pública, la formación técnica y hasta la necesidad de instruir a las mujeres, algo muy avanzado para su época. En sus memorias del Consulado y en su actividad periodística dejó claro que imaginaba un país productivo, ilustrado y menos desigual.

Cómo se vestían los hombres que frenaron el avance realista Foto: Wikipedia

También tuvo una fuerte vocación periodística. En 1810 impulsó el Correo de Comercio de Buenos Aires, un espacio desde el cual pensó el orden político, la unión y el futuro de las Provincias Unidas. Esa faceta suele quedar opacada por su rol militar, pero ayuda a entender por qué su dolor final no fue solo físico: Belgrano veía con angustia cómo el proyecto de nación por el que había trabajado se deshacía delante de sus ojos.

El contexto que explica el “¡Ay, patria mía!”

La frase cobra otro peso cuando se mira el momento en que fue pronunciada. Belgrano murió en medio de una crisis extrema: el 20 de junio de 1820 quedó asociado al llamado “día de los tres gobernadores”, una postal del vacío de autoridad que se vivía en Buenos Aires tras la derrota del poder central y el avance de las guerras internas. Para alguien que había dedicado su vida a la construcción política de una patria organizada, ese escenario era una herida abierta.

No era solo una queja íntima. Era, también, una síntesis del fracaso de una etapa. Belgrano había sido protagonista de la Revolución, había marchado al Paraguay, había conducido al Ejército del Norte, había creado la bandera el 27 de febrero de 1812 a orillas del Paraná y había sostenido campañas decisivas en años muy difíciles. Ver el país sumido en la fractura fue, probablemente, una de las mayores amarguras de sus últimos días.

Pobre, enfermo y casi olvidado: las últimas horas de Belgrano

La imagen final de Belgrano contrasta con el bronce escolar. Llegó a sus últimos meses con una salud muy deteriorada, afectado por una hidropesía avanzada, luego de haber dejado el mando del Ejército Auxiliar del Alto Perú. En sus días finales estaba acompañado por unos pocos allegados, entre ellos el médico Joseph Redhead, a quien le legó su reloj como muestra de gratitud.

La muerte de Manuel Belgrano

Su situación económica también era crítica. Belgrano había donado el premio de 40.000 pesos recibido por la victoria de Salta para fundar cuatro escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, una decisión que revela hasta qué punto concebía a la educación como base del país que quería construir. Aun así, murió con estrecheces materiales, después de haber dictado su testamento el 25 de mayo de 1820.

Ese contraste es, tal vez, uno de los rasgos más conmovedores de su biografía: el hombre que había pensado escuelas, periódicos, reformas económicas y símbolos nacionales terminaba sus días humilde, enfermo y lejos de los homenajes. Su muerte, de hecho, pasó casi inadvertida en el fragor de la crisis política.

Por qué la frase de Belgrano todavía conmueve a la Argentina

“¡Ay, patria mía!” perdura porque no suena a consigna vacía. Suena a desgarro. No expresa una patria abstracta, sino una patria deseada, trabajada, discutida y sufrida. En Belgrano, la palabra patria no era solo territorio o bandera: era educación, unidad, producción, instituciones y responsabilidad pública. Por eso su lamento final todavía resuena.

Recordarlo únicamente como prócer escolar es injusto. Belgrano fue un pensador de avanzada, un funcionario obsesionado con el bien común y un dirigente que dejó ideas concretas sobre cómo debía organizarse el país. Su frase más famosa no lo engrandece por el dramatismo, sino por la coherencia: hasta el final, siguió pensando en la patria antes que en sí mismo.

Y quizá por eso sigue vigente. Porque cada vez que la Argentina entra en una discusión sobre su rumbo, esa despedida vuelve a la superficie. “¡Ay, patria mía!” no fue solo el final de Belgrano. Fue, también, una advertencia histórica que aún interpela al presente.