La historia secreta de “Chacarera del Rancho”, el clásico que convirtió a Santiago del Estero en bandera del folklore

Los Hermanos Ábalos Foto: Wikipedia

Hay canciones que no solo sobreviven al paso del tiempo: lo vencen. Eso ocurre con “Chacarera del Rancho”, una de esas obras que parecen haber nacido para quedarse, para repetirse en guitarras familiares, patios de tierra, festivales y escenarios grandes. Más que una composición popular, se volvió una estampa sonora de la identidad santiagueña y una puerta de entrada a la memoria profunda del folklore argentino. La chacarera, de hecho, es una práctica musical, dancística y social central en Santiago del Estero y en buena parte del noreste argentino, donde funciona como marca de pertenencia, reunión y transmisión cultural.

Un clásico que cuenta mucho más que una postal rural

El corazón de “Chacarera del Rancho” está en su capacidad para volver universal una escena íntima. La canción no necesita grandes artificios: le alcanza con la imagen del rancho, la música hecha con lo que ofrece la tierra y la vida cotidiana convertida en celebración. Esa mirada sobre lo sencillo no es menor: expresa una forma de habitar el mundo muy asociada a la cultura santiagueña, donde el canto, la danza y la reunión comunitaria no son un adorno, sino parte de la vida misma. La chacarera, como expresión cultural, fue reconocida incluso dentro del patrimonio cultural inmaterial relevado por el Estado argentino en 2025, justamente por su valor identitario y por su transmisión entre generaciones.

Chacarera del Rancho de los Hermanos Ábalos. Video: YouTube

Detrás de ese clásico aparece una figura clave: Adolfo Ábalos, uno de los nombres mayores del folklore argentino. Nacido el 14 de agosto de 1914, fue pianista, compositor, investigador y uno de los pioneros en incorporar el piano al folklore, además de ser reconocido por la Fundación Konex como autor de temas fundamentales, entre ellos “Chacarera del Rancho”. También fue el creador, compositor y director musical de Los Hermanos Ábalos, grupo esencial para entender la expansión nacional del folklore del noroeste.

Antes del himno: de dónde viene la chacarera

Para entender por qué “Chacarera del Rancho” se volvió tan poderosa, hay que mirar un poco más atrás. La chacarera no nació como una pieza aislada, sino como parte de una tradición muchísimo más amplia. Diversos estudios la ubican como una danza y un ritmo arraigados principalmente en Santiago del Estero, con una historia atravesada por cruces culturales entre herencias indígenas, africanas y europeas. Investigaciones académicas remarcan que las chacareras santiagueñas condensan sentidos, memorias y formas de conocimiento popular que cambian con el tiempo, pero conservan un núcleo identitario muy fuerte.

Chacarera Foto: Wikipedia

Ese trasfondo explica por qué la chacarera no es solo música para escuchar: también es baile, poesía, territorio y comunidad. Su permanencia no depende únicamente de los discos o de la industria cultural, sino de algo mucho más resistente: la transmisión oral, la fiesta popular, la peña, la familia, el patio y el encuentro. Allí es donde una obra como “Chacarera del Rancho” encuentra su verdadero lugar. No es casual que la canción siga presente en el repertorio de músicos y bailarines de distintas generaciones.

Los Hermanos Ábalos y el salto del folklore a todo el país

Si la canción logró volverse masiva, fue también por el trabajo decisivo de Los Hermanos Ábalos, conjunto creado en 1939 en un momento en que el folklore tenía mucha menos visibilidad en Buenos Aires que otros géneros populares. El grupo organizó un formato distintivo con cinco voces, guitarras, piano y bombo legüero, y alcanzó gran notoriedad en 1942 al aparecer en la película “La Guerra Gaucha”, un hito que ayudó a proyectar su música a escala nacional. Con el tiempo, el conjunto se convirtió en una referencia histórica del género y permaneció activo durante más de seis décadas.

Los Hermanos Ábalos Foto: Wikipedia

La importancia de los Ábalos va mucho más allá de una sola obra. Fueron responsables de instalar una sensibilidad musical que mezcló raíz, refinamiento y gran capacidad de difusión. En ese marco, “Chacarera del Rancho” sintetizó varias virtudes del folklore bien hecho: imaginería reconocible, ritmo inolvidable y una conexión inmediata con el paisaje cultural del norte argentino. Por eso no quedó presa de una época; siguió circulando en nuevas grabaciones y reversiones, desde conjuntos tradicionales hasta voces masivas del folklore popular.

Carlos Carabajal y la otra gran columna de la memoria santiagueña

Hablar de la vigencia de la chacarera también obliga a nombrar a Carlos Carabajal, conocido como “el padre de la chacarera”. Nacido en La Banda en 1929, fue una figura decisiva para la consolidación de un modo santiagueño de cantar, tocar y componer. Integró grupos fundamentales, desarrolló una obra enorme y, junto a su hermano Agustín Carabajal, fue uno de los creadores del Festival Nacional de la Chacarera, nacido en 1971, una cita clave para la preservación y proyección de esta música.

Aunque “Chacarera del Rancho” está asociada a la tradición de los Ábalos, su permanencia también se explica por ese ecosistema cultural santiagueño que sostuvieron familias enteras de músicos, compositores y bailarines. La familia Carabajal, por ejemplo, se transformó en una de las dinastías más influyentes del folklore argentino, con varias generaciones dedicadas a expandir el repertorio de la provincia y a mantener vigente la chacarera en escenarios de todo el país.

Por qué “Chacarera del Rancho” sigue emocionando hoy

La razón de su vigencia es simple y profunda a la vez: la canción sigue diciendo algo verdadero. En tiempos marcados por la velocidad, la fragmentación y lo efímero, “Chacarera del Rancho” devuelve un lenguaje lleno de pertenencia. Habla de hogar, comunidad, deseo, trabajo, fiesta y esperanza, temas que no envejecen. Y además lo hace desde una estética que conserva el pulso del folklore sin perder frescura. Por eso puede sonar en una peña tradicional, en una guitarreada familiar o en una versión contemporánea sin dejar de ser ella misma. Las múltiples grabaciones y versiones difundidas por artistas de distintas épocas muestran justamente esa capacidad de renacer una y otra vez.

En definitiva, “Chacarera del Rancho” no es solo una canción querida: es una pequeña síntesis de la historia cultural argentina. En su recorrido conviven la obra innovadora de Adolfo Ábalos, el peso histórico de Los Hermanos Ábalos, la matriz musical de Santiago del Estero y la continuidad de una tradición que todavía hoy late en cada bombo, cada violín y cada ronda de baile. Por eso sigue viva. Y por eso, cada vez que vuelve a sonar, no parece venir del pasado: parece estar empezando de nuevo.