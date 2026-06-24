Manuel Belgrano y el folklore: el vínculo que une a la bandera con la música popular argentina

Belgrano y el folklore Foto: captura video

Cuando se nombra a Manuel Belgrano, la imagen que aparece de inmediato es la del prócer que creó la bandera argentina. Pero esa mirada, aunque justa, resulta incompleta. Belgrano fue mucho más que un símbolo escolar: fue abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar, una de las figuras más complejas de la historia rioplatense. Y en esa vida intensa, marcada por ideas, campañas y sacrificio, también aparece un costado menos conocido: su vínculo con el universo cultural que más tarde alimentaría al folklore argentino.

El Belgrano que no siempre cuentan: un hombre que conoció el país real

Belgrano nació en Buenos Aires en 1770 y recibió una formación intelectual excepcional para su época. Estudió en Europa, se graduó de abogado y regresó al Río de la Plata con una mirada moderna sobre la economía, la educación y el desarrollo. Antes de convertirse en jefe militar, ya pensaba en escuelas, producción, comercio, agricultura e industria como caminos para transformar el territorio. Es decir: antes de ser prócer, quiso entender y mejorar la vida concreta del pueblo.

Cielito, danza folklórica Argentina. Video: YouTube Danza y Mate

Esa vocación por conocer la realidad no se quedó en los papeles. Cuando asumió responsabilidades militares y políticas, sobre todo al frente del Ejército del Norte, Belgrano dejó de ser solamente un hombre de ideas para convertirse en un hombre de caminos. Recorrió pueblos, postas, ciudades y territorios del interior en años decisivos para la independencia. En ese contacto cotidiano con milicianos, paisanos, criollos, afrodescendientes, indígenas y gauchos, entró en relación con una Argentina profunda que no siempre aparece en los manuales, pero que sí quedó viva en la memoria popular y en la canción.

El Cielito Patriótico: la danza de una patria que se estaba inventando

Si hay un puente claro entre Belgrano y el folklore, ese puente es el Cielito. Esta danza criolla fue una de las expresiones más representativas del tiempo de la independencia. Investigaciones sobre danzas tradicionales señalan que el cielito fue la danza y el canto patriótico por excelencia en aquellos años, con fuerte circulación en el Río de la Plata y expansión hacia otras regiones. Incluso diversos estudios remarcan que el Ejército del Norte bajo el mando de Belgrano contribuyó a llevarlo al Alto Perú, lo que muestra cómo la guerra y la cultura caminaban juntas.

Recuerdo de Venancio Caro Foto: captura video

No se trata solo de una curiosidad musical. El Cielito Patriótico condensaba algo esencial: la necesidad de expresar una identidad nueva. Mientras la revolución transformaba la política, la danza y el canto ayudaban a construir un lenguaje común. En salones, reuniones sociales y ámbitos populares, el cielito funcionó como un símbolo sonoro de pertenencia. Belgrano comprendía el valor de aquello que unía, porque él mismo estaba intentando unir voluntades, territorios y esperanzas bajo una misma bandera.

Del Ejército del Norte a la memoria popular

La campaña del Norte marcó a Belgrano y también dejó una huella profunda en la cultura argentina. Fue allí donde condujo episodios decisivos como el Éxodo Jujeño y las victorias de Tucumán y Salta, momentos clave de la guerra de independencia. Pero además de los grandes hechos militares, esas campañas estuvieron hechas de desplazamientos a caballo, mensajes urgentes, confianza en los pobladores y una red de personas anónimas sin las cuales la historia no habría avanzado.

La retirada masiva fue organizada en agosto de 1812 Foto: Archivo

Y ahí aparece una figura profundamente folklórica: la del chasqui. En el mundo colonial y revolucionario, los mensajes viajaban en cuerpos concretos, no en documentos abstractos. Eran hombres que atravesaban distancias enormes para llevar noticias, órdenes y esperanzas. En ese universo se inscribe la memoria de Venancio Caro, asociado por la tradición santiagueña a los oficios del general Belgrano y luego inmortalizado en la zamba “El Chasqui Venancio Caro”, obra de Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal. La canción no pone el foco en el gran prócer, sino en el mensajero, en el héroe silencioso, en ese personaje de polvo, caballo y destino que el folklore rescata como parte esencial de la patria.

El folklore hace con los pueblos lo mismo que Belgrano hizo con la bandera

Hay una relación profunda entre Belgrano y el folklore que va más allá de una anécdota o de una danza antigua. Belgrano creó un símbolo para reunir a una comunidad que todavía estaba naciendo. La bandera no era solo un emblema militar: era una forma de decir “pertenecemos a algo común”. El folklore, siglos después, cumple una función parecida. A través de zambas, chacareras, cielitos y vidalas, sigue construyendo una pertenencia compartida, una memoria emocional que no depende solo de los libros, sino también de la música y del sentir popular.

Festival, folklore. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Por eso no es exagerado afirmar que Belgrano también vive en el folklore. Vive en el Cielito que acompañó la gesta emancipadora. Vive en los caminos del Norte por donde marcharon soldados y mensajeros. Vive en la memoria de los pueblos que lo vieron pasar. Y vive, sobre todo, en esa lógica tan argentina de recordar no solo a los grandes héroes, sino también a las figuras humildes que hicieron posible la historia.

Un legado que no se estudia solo: también se canta

A dos siglos de su muerte, Belgrano sigue siendo una figura vigente porque encarna algo más que un recuerdo patriótico. Representa el esfuerzo por pensar el país, caminarlo y unirlo. Fue el creador de la bandera, sí; pero también un hombre que entendió que una nación no se construye únicamente con batallas o discursos, sino también con símbolos, afectos y cultura compartida. Allí es donde el folklore lo abraza: no como una estatua fría, sino como parte de una historia viva.

En definitiva, la pregunta“¿qué tiene que ver Manuel Belgrano con el folklore?” tiene una respuesta más profunda de lo que parece. Tiene que ver con los caminos del interior, con las danzas patrióticas, con los héroes anónimos, con la memoria que el pueblo conserva cantando. Belgrano unió a los argentinos con una bandera; el folklore sigue haciéndolo con cada canción.