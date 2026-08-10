Buenos Aires revive la Reconquista: la Casa Virrey Liniers será escenario de una gala histórica a 220 años de la gesta

Buenos Aires revive la Reconquista Foto: Prensa Ciudad de Buenos Aires

A 220 años de uno de los episodios más decisivos de la historia argentina, la Casa Virrey Liniers se prepara para recibir una jornada especial que buscará transportar al público a los días en que Buenos Aires dejó de ser una ciudad colonial sorprendida por una invasión extranjera para convertirse en protagonista de su propio destino.

El próximo miércoles 12 de agosto, desde las 17, el emblemático edificio ubicado en Venezuela 469, en pleno casco histórico porteño, será el escenario de una gala para conmemorar el Día de la Reconquista de Buenos Aires, fecha que recuerda la recuperación de la Ciudad tras la primera invasión británica de 1806.

La propuesta combinará música de época, recreaciones históricas, representaciones costumbristas y la participación del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad, en una experiencia pensada para revivir el clima social, político y cultural de comienzos del siglo XIX.

La entrada será libre y gratuita hasta completar la capacidad del lugar.

Una fecha clave: cuando Buenos Aires enfrentó al Imperio británico

El 12 de agosto de 1806 no fue un día más para la entonces capital del Virreinato del Río de la Plata. Aquella jornada marcó el final de la breve ocupación británica de Buenos Aires y el inicio de una etapa que modificaría para siempre la relación entre los vecinos, las autoridades coloniales y el poder español.

Buenos Aires revive la Reconquista Foto: Prensa Ciudad de Buenos Aires

Todo había comenzado semanas antes, el 25 de junio de 1806, cuando tropas británicas comandadas por William Carr Beresford desembarcaron en las costas de Quilmes. En un contexto internacional atravesado por las guerras napoleónicas, Gran Bretaña buscaba expandir su influencia comercial y estratégica sobre distintos puntos del mundo. El Río de la Plata, por su posición geográfica y su potencial económico, aparecía como una pieza atractiva en ese tablero global.

La resistencia inicial fue débil. El virrey Rafael de Sobremonte se retiró hacia el interior con parte del tesoro real, una decisión que generó fuertes críticas entre los vecinos de Buenos Aires. El 28 de junio, la bandera británica flameaba en el Fuerte, símbolo visible de que la ciudad había quedado bajo dominio extranjero.

Sin embargo, esa ocupación no duraría mucho.

Santiago de Liniers y el nacimiento de una épica popular

Durante los 46 días que permanecieron en Buenos Aires, los británicos intentaron gobernar con cierta prudencia. Beresford mantuvo en sus cargos a funcionarios, militares y autoridades religiosas, al tiempo que impulsó medidas económicas favorables al comercio inglés.

Santiago de Liniers

Pero las expectativas de distintos sectores de la sociedad porteña comenzaron a frustrarse rápidamente. Comerciantes, hacendados, criollos, españoles, milicianos y vecinos de diversos orígenes empezaron a organizarse para recuperar la ciudad. Entre ellos sobresalió la figura de Santiago de Liniers, un militar de origen francés al servicio de la Corona española, quien reunió fuerzas en Montevideo y avanzó hacia Buenos Aires.

El combate del 12 de agosto fue intenso y se libró en las calles. Las tropas reconquistadoras, junto con vecinos armados, avanzaron sobre los puntos ocupados por los británicos hasta forzar a Beresford a replegarse. Finalmente, el jefe inglés se rindió junto a sus soldados.

Buenos Aires revive la Reconquista Foto: Prensa Ciudad de Buenos Aires

Ese triunfo tuvo una consecuencia política inmediata: el pueblo de Buenos Aires descubrió que podía organizarse, defenderse y tomar decisiones sin esperar órdenes directas de España. La Reconquista fue, para muchos historiadores, uno de los antecedentes esenciales de la Revolución de Mayo de 1810.

Una gala para viajar al Buenos Aires de 1806

La conmemoración en la Casa Virrey Liniers buscará reconstruir ese ambiente de época a través de distintas expresiones artísticas. El pianista Carlos Koffman interpretará música vinculada al período, mientras que el Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión y la Sociedad Victoriana Augusta recrearán escenas inspiradas en las tertulias y costumbres de principios del siglo XIX.

Buenos Aires revive la Reconquista Foto: Prensa Ciudad de Buenos Aires

Las tertulias eran reuniones sociales fundamentales en la vida porteña colonial. Allí se conversaba de política, comercio, familia, religión y noticias llegadas desde Europa. También se escuchaba música, se bailaba y se discutían los cambios que comenzaban a sacudir al mundo occidental: desde la Revolución Francesa hasta la expansión napoleónica y las tensiones entre las grandes potencias imperiales.

En ese marco, la actividad propone algo más que una evocación ceremonial: invita a comprender cómo vivían, pensaban y reaccionaban los habitantes de Buenos Aires en un momento bisagra.

La Casa Virrey Liniers, un testigo privilegiado de la historia porteña

El lugar elegido no es casual. La Casa Virrey Liniers es uno de los edificios históricos más importantes de la Ciudad y conserva una fuerte carga simbólica vinculada a la etapa colonial. Su arquitectura, sus patios y sus espacios interiores permiten imaginar cómo era la vida cotidiana en la Buenos Aires de comienzos del siglo XIX.

En ese escenario, la gala adquirirá un valor especial: no se tratará solamente de recordar una fecha, sino de hacerlo en un espacio que dialoga directamente con la memoria urbana.

El cierre estará a cargo del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad, que interpretará el Himno Nacional Argentino, una pieza que, aunque fue creada años después de la Reconquista, resume el espíritu de libertad, identidad y soberanía que comenzó a gestarse en esos años decisivos.