La estancia escondida a 47 km de CABA que Rosas convirtió en un paraíso verde y hoy es Monumento Histórico Nacional

Estancia El Pino Foto: Redes sociales / Instagram

A solo 47 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Virrey del Pino, partido de La Matanza, se esconde uno de esos lugares donde la historia argentina parece respirar entre paredes antiguas, galerías coloniales y árboles centenarios. Se trata de la Estancia del Pino, un sitio que fue mucho más que una propiedad rural: funcionó como testigo silencioso de disputas políticas, alianzas familiares, transformaciones productivas y episodios clave del siglo XIX.

Declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto N° 120.411/1942, la estancia conserva un valor patrimonial excepcional por su antigüedad, su arquitectura y su vínculo con figuras centrales de la historia argentina. Su ubicación actual figura en Máximo Herrera, entre Correa y Colastiné, en Virrey del Pino.

El encanto del lugar no se explica solo por su pasado político. También por su paisaje. Juan Manuel de Rosas, cuando quedó como propietario, la transformó en un establecimiento modelo, introdujo mejoras ganaderas y plantó un inmenso monte de acacias, paraísos, nogales, olivos y frutales, además de una pintoresca avenida de ombúes que reforzó el carácter verde del predio.

De “San Martín” a “Estancia del Pino”: la historia detrás de su denominación colonial

Antes de adoptar el nombre con el que se la conoce hoy, esta antigua propiedad rural tuvo otra identidad. En el viejo Pago de La Matanza, las tierras habían sido asignadas al capitán Cristóbal de Loyola y, a través de su descendencia, llegaron en el siglo XVIII a manos de Felipe de Arguibel.

Estancia El Pino Foto: Archivo

Durante esa etapa, el predio fue conocido popularmente como “San Martín”, una denominación vinculada a las construcciones levantadas allí de manera irregular por un hombre llamado Juan de San Martín. Más tarde, el destino del lugar cambió cuando, en 1805, la propiedad fue comprada por Mercedes Saraza, esposa de José María del Pino, hijo del virrey Joaquín del Pino. Desde entonces, comenzó a ser identificada como Estancia del Pino, nombre que atravesó generaciones y quedó asociado para siempre a la memoria histórica de La Matanza.

El casco original, edificado hacia 1792 por los Arguibel, contaba con tres cuerpos con cubiertas de teja, habitaciones, capilla y pulpería. Sus muros de ladrillo, aberturas escarzanas y rejas borbónicas reflejaban la vida rural de fines del período colonial.

Rosas no fue el único: qué otras figuras de la política argentina se vinculan con esta antigua estancia

Aunque el nombre de Juan Manuel de Rosas es el más recordado, la Estancia del Pino no puede entenderse como una historia de un solo protagonista. Entre 1822 y 1830, el predio perteneció a una sociedad integrada por Rosas, Juan Nepomuceno Terrero y Luis Dorrego, lo que la convirtió en un espacio conectado con algunas de las familias y dirigentes más influyentes de la Buenos Aires posrevolucionaria.

En el corazón de Virrey del Pino, al sur del partido de La Matanza, se encuentra un sitio olvidado por la historia argentina Foto: Archivo

Tras la disolución de esa sociedad, Rosas quedó como único propietario. El dato no es menor: por medio de su esposa, Encarnación Ezcurra y Arguibel, la estancia también retornaba simbólicamente a una línea familiar vinculada con sus antiguos dueños.

La estancia también pasó por manos de la familia Ezcurra luego de la caída de Rosas. Después de la batalla de Caseros, fue vendida a su cuñado José María Ezcurra y Arguibel. Más tarde, en 1872, los Ezcurra incorporaron importantes modificaciones arquitectónicas, como un cuerpo de altos con habitaciones y un mirador, además de cambios en techos, columnas y ventanas.

El histórico encuentro entre Rosas y Juan Lavalle antes del Pacto de Cañuelas

Uno de los episodios que más alimenta el misterio de la Estancia del Pino es su vínculo con el clima político previo al Pacto de Cañuelas, firmado en 1829 entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle. La tradición local y distintas reconstrucciones periodísticas señalan que el predio habría sido escenario de un encuentro entre ambos dirigentes en ese contexto de altísima tensión política.

El pacto de Cañuelas, posible disparador de la invención del dulce de leche

El pacto buscaba poner freno a la crisis desatada luego del fusilamiento de Manuel Dorrego y abrir un camino de pacificación en Buenos Aires. En ese marco, cada estancia, cada camino rural y cada posta de la campaña bonaerense podía ser mucho más que un simple punto geográfico: podía convertirse en una pieza decisiva del ajedrez político.

Por eso, la Estancia del Pino no solo interesa por su arquitectura, sino también por las historias que conserva en torno a pactos, sospechas, desplazamientos militares y negociaciones entre caudillos. Incluso existen relatos sobre pasadizos, puertas ocultas y posibles caminos de escape dentro del predio, historias que forman parte de la memoria oral del lugar y que aumentan su magnetismo turístico.

Monumento Histórico Nacional: la preservación del patrimonio en La Matanza

La declaración como Monumento Histórico Nacional en 1942 permitió proteger una construcción que resume más de tres siglos de historia bonaerense. El valor del lugar está en su doble dimensión: por un lado, el casco colonial y sus transformaciones arquitectónicas; por el otro, su papel en la historia social, productiva y política de la provincia de Buenos Aires.

Hoy, el predio funciona como un espacio de memoria y visita. Allí se encuentra el Museo Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas, donde se exhiben documentos, mobiliario, retratos y piezas históricas vinculadas tanto con la vida de Rosas como con la historia del partido de La Matanza.

El parque también conserva un atractivo propio. Su arboleda, los sectores verdes, la capilla, las galerías y los rincones antiguos hacen que la visita sea una experiencia que combina historia, naturaleza y patrimonio. En una zona marcada por el crecimiento urbano, la Estancia del Pino aparece como una pausa inesperada: un refugio donde todavía se puede imaginar cómo era la vieja campaña bonaerense antes de que el conurbano cambiara para siempre el paisaje.

A menos de una hora de CABA, este rincón de Virrey del Pino demuestra que la historia argentina no vive únicamente en los grandes museos ni en los manuales escolares. A veces, permanece escondida detrás de un portón, entre árboles añosos y muros que todavía guardan los ecos de Rosas, Lavalle, los Ezcurra, los Arguibel y una Buenos Aires rural que ya casi no existe.