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La esquina más antigua de Buenos Aires: el rincón que todavía conserva el aire del 1800

Descubrí cuál es la esquina más antigua de Buenos Aires, por qué conserva su trazado colonial y qué secretos históricos guarda entre casas virreinales, adoquines y edificios emblemáticos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram @estiloturistear
Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram @estiloturistear
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A simple vista, parece una postal escapada de otra época. No hay estridencias, ni escenografía montada para turistas, ni necesidad de exagerar su valor patrimonial: alcanza con detenerse unos minutos para sentir que allí sobrevive algo del viejo pulso de la ciudad. En el cruce de Defensa y Alsina, en pleno Casco Histórico, Buenos Aires conserva uno de esos pocos lugares donde el pasado no se adivina: todavía se ve.

Lo que vuelve especial a esta esquina no es únicamente su antigüedad. Diversos registros y recorridos oficiales del patrimonio porteño la ubican dentro del sector fundacional de la Ciudad, vinculado al trazado original que se consolidó tras la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. En una metrópolis atravesada por demoliciones, ensanches, reformas y cambios de escala, este rincón logró mantener rasgos urbanos cada vez más raros.

Una esquina sin ochava que desafía a la ciudad moderna

El detalle que más sorprende a quienes llegan por primera vez es uno que, a fuerza de costumbre, muchas veces pasa desapercibido: la esquina no tiene ochava. Esa ausencia la vuelve excepcional porque conserva una solución urbana previa a las reformas que, ya en el siglo XIX, buscaron mejorar la circulación y la visibilidad de carros, carruajes y más tarde vehículos. En otras palabras, el ángulo recto que hoy parece una rareza fue, en otro tiempo, parte natural del modo de construir la ciudad.

Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram @estiloturistear
Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram @estiloturistear

Por eso caminar por ese tramo de Defensa tiene un efecto singular. No se siente como una recreación del pasado, sino como una supervivencia del pasado dentro del presente. La escala de la calle, la cercanía entre fachadas y el peso material de los edificios hacen que el paisaje conserve una densidad histórica muy difícil de encontrar en otras zonas porteñas. A eso se suma la política de puesta en valor del Casco Histórico, que en los últimos años reforzó el uso de adoquines, luminarias y veredas acordes al carácter patrimonial del área.

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Altos de Elorriaga, la casa que resume una época

En esa misma esquina se levanta uno de los edificios clave para entender por qué este punto despierta tanta fascinación: los Altos de Elorriaga. Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, la casa fue construida entre 1812 y 1820 para el comerciante Juan Bautista Elorriaga y es una de las viviendas más antiguas que aún se conservan en Buenos Aires. Además, se la considera una de las primeras“casas de altos”, es decir, construcciones con planta baja destinada a comercios y piso superior para residencia.

Los "Altos de Elorriaga" en Defensa y Alsina en 1920. Foto: Instagram @antiguabaires

Ese dato no es menor. La casa refleja un momento en el que Buenos Aires comenzaba a complejizar su vida urbana y comercial, dejando atrás la lógica más elemental de la aldea colonial para transformarse en una ciudad con mayor densidad económica. El edificio incluso conserva un mirador en la terraza que, en su origen, permitía observar la llegada de barcos al Río de la Plata, cuando la costa estaba mucho más cerca que hoy, a la altura de la actual Paseo Colón.

Su valor es tan alto que los Altos de Elorriaga fueron incorporados al conjunto del actual Buenos Aires Museo (BAM) y figuran entre las piezas arquitectónicas más importantes para reconstruir la memoria urbana porteña. El propio Gobierno de la Ciudad destaca, además, que esta casa de esquina sin ochava es representativa del período colonial y que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997.

Más que una esquina: un pequeño mapa de la historia porteña

Lo más potente de este rincón es que no se agota en un solo edificio. A pocos metros conviven otros hitos del patrimonio local, como la Casa Ezcurra, vinculada a María Josefa Ezcurra y al período rosista, y la célebre Farmacia de la Estrella, fundada en 1834 y señalada por la Ciudad como la farmacia más antigua del país aún en funcionamiento.

La Farmacia de la Estrella añade otra capa de atractivo histórico. El edificio conserva mobiliario y decoración original, con estanterías de nogal, mármoles de Carrara, cristales de Murano y frescos en los cielorrasos, lo que la convierte en una rareza no solo comercial sino también artística. Allí, además, trabajó en la década de 1860 Melville Bagley, creador de la Hesperidina y más tarde de la marca de galletitas Bagley, una referencia clásica de la cultura argentina.

Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram
Altos de Elorriaga, una de las viviendas más antiguas de Buenos Aires. Foto Instagram

Por si fuera poco, el entorno suma otros puntos históricos en muy pocas cuadras: la Manzana de las Luces, la Iglesia San Ignacio, la Basílica y Convento de San Francisco, la plazoleta y varios edificios que ayudan a leer cómo se expandió la vida política, religiosa, comercial y cotidiana en la vieja Buenos Aires. Todo ese conjunto explica por qué este sector del Casco Histórico sigue siendo una de las áreas más valiosas para comprender los orígenes de la Ciudad.

Por qué este rincón sigue fascinando en 2026

En una época dominada por la velocidad, los cambios permanentes y las imágenes fugaces, esta esquina ofrece exactamente lo contrario: permanencia. No hace falta entrar a un museo para sentir la historia; alcanza con mirar las fachadas, la geometría del cruce y el diálogo entre edificios separados por más de un siglo. Allí conviven la Buenos Aires virreinal, la ciudad del comercio decimonónico, la modernización de fines del XIX y la actual voluntad de preservar un patrimonio que todavía respira.

Tal vez por eso el lugar genera una sensación tan poderosa. No parece una ruina ni un decorado: parece una ciudad que, en un puñado de metros, decidió no olvidar quién fue. Y en una Buenos Aires donde casi todo cambia, esa fidelidad al origen vuelve a Defensa y Alsina una de las escenas urbanas más conmovedoras, más auténticas y más fotogénicas del mapa porteño.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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