Argentina vs Cabo Verde: la historia oculta que une al país africano con los puertos argentinos

La historia entre Argentina y Cabo Verde Foto: Comunidad Portuaria / Instagram @bird_wish

El cruce entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026 no solo abrió una puerta deportiva inesperada: también puso bajo la luz una historia profunda, silenciosa y poco contada que une a ambos países desde hace más de un siglo. Antes de que la pelota marcara una rivalidad en la cancha, ya existía un vínculo construido por barcos, puertos, migraciones, trabajo marítimo y familias afrodescendientes que encontraron en la Argentina un nuevo lugar para vivir.

Mientras Cabo Verde sorprendió al mundo con su histórica participación mundialista, en ciudades argentinas como Dock Sud, Ensenada, Berisso, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y San Nicolás la emoción tuvo un significado todavía más fuerte: allí viven miles de descendientes de caboverdianos que reconocen en esa selección africana una parte de su propia historia familiar.

El país africano que llegó al corazón portuario argentino

Cabo Verde es un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, compuesto por diez islas y con una población de poco más de medio millón de habitantes. Su historia está marcada por el mar: las islas fueron colonizadas por Portugal en el siglo XV y se transformaron en un punto estratégico de las rutas comerciales entre Europa, África y América.

Durante siglos, el archipiélago funcionó como escala atlántica y enclave colonial. Esa ubicación moldeó una identidad profundamente ligada a la navegación, al comercio marítimo y a la diáspora. Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta el 5 de julio de 1975, año en que consiguió su independencia, una fecha que sigue siendo central para sus comunidades repartidas por el mundo.

Un grupo de mujeres inmigrantes caboverdianas Foto: Cabo Verde

Pero mucho antes de ser un Estado independiente, los caboverdianos ya habían comenzado a emigrar. La pobreza, las sequías, las hambrunas, la falta de trabajo y las duras condiciones bajo el dominio colonial empujaron a muchas familias a buscar nuevos destinos. Argentina fue uno de ellos.

Una migración que empezó en silencio y echó raíces en los puertos

La llegada de caboverdianos a la Argentina comenzó hacia fines del siglo XIX y tomó mayor fuerza durante las primeras décadas del siglo XX. Investigaciones sobre la comunidad señalan distintos momentos de mayor afluencia: uno entre 1910 y 1920, otro entre 1927 y 1938, y un tercero después de 1946, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial.

Muchos de esos inmigrantes llegaron con documentación portuguesa, ya que Cabo Verde todavía era colonia de Portugal. Por eso, durante años, su presencia quedó parcialmente invisibilizada en registros oficiales argentinos: no siempre aparecían como caboverdianos, sino como portugueses.

La Sociedad de los Socorros Mutuos "La Cabo Verde" se fundó en 1933. Foto: Diario de la ciudad de Avellaneda

El vínculo con la Argentina se construyó, sobre todo, desde el trabajo. La mayoría de los inmigrantes caboverdianos tenía experiencia como marineros, pescadores, tripulantes o trabajadores vinculados al mundo marítimo. Esa tradición hizo que se instalaran cerca de puertos y zonas industriales: Dock Sud, La Boca, Ensenada, Berisso, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y San Nicolás fueron algunos de los principales puntos de arraigo.

Dock Sud y Ensenada, dos capitales de la memoria caboverdiana

Entre todos esos lugares, Dock Sud y Ensenada ocupan un lugar especial. Allí surgieron instituciones que funcionaron como refugio, red de ayuda y espacio de identidad para los recién llegados. La Asociación Caboverdeana de Ensenada, fundada en 1927, fue clave para acompañar a los inmigrantes y conservar la cultura de origen.

Celebraciones en la comunidad caboverdeana en Argentina. Foto: N.A.

En Dock Sud, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana se transformó en otro pilar fundamental. No fue solo un club o una entidad social: fue una casa común para quienes habían cruzado el Atlántico y necesitaban sostener sus lazos, su idioma criollo, sus comidas, su música y sus recuerdos.

Estas instituciones ayudaron a mantener viva una identidad que durante mucho tiempo permaneció fuera del gran relato nacional. En una Argentina que muchas veces se pensó a sí misma como un país exclusivamente europeo, la presencia caboverdiana recuerda que también existe una historia afroargentina ligada al trabajo, al mar y a los barrios populares.

La historia afroargentina que el Mundial volvió visible

La clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 hizo que muchos argentinos escucharan por primera vez el nombre de ese país africano. Pero para miles de familias, Cabo Verde nunca fue una sorpresa: fue el origen de abuelos y bisabuelos, el idioma escuchado en la infancia, la comida compartida en reuniones comunitarias y las historias de barcos que cruzaban el Atlántico.

Mundial 2026, Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Foto: EFE

En la previa del partido ante Argentina, los descendientes caboverdianos vivieron una emoción difícil de explicar. Por un lado, el orgullo argentino; por el otro, la alegría de ver al pequeño archipiélago africano competir en el escenario máximo del fútbol mundial. En sedes comunitarias de Dock Sud y Ensenada, los partidos se vivieron como celebraciones familiares, con banderas, camisetas, música, cánticos y memoria.

El fútbol, esta vez, actuó como disparador de algo mucho más profundo. Argentina y Cabo Verde no se encontraron recién en una cancha: se habían encontrado mucho antes en los puertos, en los barcos, en los astilleros, en la Marina Mercante y en los barrios donde la comunidad caboverdiana construyó futuro sin dejar de mirar al Atlántico.

Más que un partido: un puente entre África y Argentina

La historia de Cabo Verde en Argentina demuestra que las migraciones no solo trasladan personas: también trasladan memorias, oficios, idiomas, sabores y formas de pertenecer. La cachupa, plato tradicional caboverdiano; la música morna y coladeira; el criollo caboverdiano; y las celebraciones por la independencia siguen siendo parte de una herencia que se transmite entre generaciones.

Por eso, el partido entre Argentina y Cabo Verde tiene una carga simbólica distinta. Para muchos será un cruce mundialista inédito. Para otros, será el reconocimiento público de una historia que ya estaba escrita en los márgenes del Río de la Plata, en los muelles, en los apellidos familiares y en las instituciones que resistieron al olvido.

Cabo Verde llegó al Mundial como una revelación deportiva, pero en Argentina su nombre ya tenía raíces. Raíces portuarias, africanas, obreras y profundamente argentinas.