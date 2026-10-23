Tiene más de 400 años de historia, conserva una escultura del 500 d.C. y guarda las huellas de Belgrano: cómo es el Cabildo más completo de Argentina

El histórico edificio conserva piezas de distintas épocas Foto: Instagram @viajero.argento

En pleno centro de Salta, frente a la plaza 9 de Julio, se encuentra un edificio que resume varios siglos de historia argentina. Se trata del Cabildo de Salta, actual sede del Museo Histórico del Norte y considerado el cabildo más completo que se conserva en el país.

Su fachada blanca, la extensa recova y la característica torre forman parte de una de las postales más reconocidas del norte argentino. Pero detrás de su apariencia colonial se esconden historias relacionadas con Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, la Revolución de Mayo y las guerras por la Independencia.

Actualmente, el museo conserva objetos prehispánicos, muebles coloniales, monedas, documentos, arte religioso y piezas militares. Además, ofrece una oportunidad única para comprender por qué el norte fue fundamental en la construcción de la Argentina.

Cómo es el Cabildo de Salta

El terreno ocupado por el Cabildo fue reservado para las autoridades cuando la ciudad de Salta fue fundada, en 1582. Desde entonces, diferentes construcciones se levantaron sobre el mismo solar, debido a que los primeros edificios de adobe y barro requerían reparaciones frecuentes.

Las reformas más importantes comenzaron hacia finales del siglo XVIII. El inmueble adquirió entonces parte de su apariencia actual, con galerías, balcones, columnas y una recova de dos niveles.

El museo reúne objetos prehispánicos y coloniales Foto: Instagram @viajero.argento

Una de sus mayores particularidades es su estructura asimétrica: los arcos de la planta baja no coinciden completamente con los del piso superior. El conjunto fue construido con piedra, adobe y ladrillos, mientras que en sus interiores sobreviven pisos de lajas, maderas antiguas y tejas coloniales.

En el balcón principal también aparecen unas llamativas ménsulas talladas con formas humanas. Estas figuras antropomorfas, conocidas como “indiátides”, son uno de los detalles arquitectónicos más curiosos del edificio.

El escenario histórico relacionado con Manuel Belgrano

El valor del Cabildo aumentó durante el proceso revolucionario iniciado en 1810. Por su ubicación estratégica, Salta conectaba el territorio rioplatense con el Alto Perú y funcionaba como una barrera frente al avance de los ejércitos realistas.

La figura de Manuel Belgrano quedó definitivamente unida a la provincia luego de la Batalla de Salta, librada el 20 de febrero de 1813. La victoria del Ejército del Norte, ocurrida después del triunfo de Tucumán, fortaleció la causa revolucionaria y permitió recuperar temporalmente el control patriota de la región.

El Cabildo de Salta, guardián de siglos de historia argentina Foto: Instagram @viajero.argento

Aunque el enfrentamiento no ocurrió dentro del Cabildo, el edificio era uno de los principales centros políticos y administrativos de la ciudad. Por sus salas circulaban noticias, decisiones y órdenes en medio de un territorio atravesado por la guerra.

A la presencia de Belgrano se sumó el liderazgo de Martín Miguel de Güemes, quien organizó junto a sus gauchos la defensa de la frontera norte. Su estrategia fue decisiva para frenar nuevas invasiones realistas y proteger el avance del proyecto independentista.

Qué tesoros guarda el Museo Histórico del Norte

La colección permite conocer una historia mucho más antigua que la propia Independencia. Una de sus piezas más sorprendentes es una escultura de piedra pulida fechada alrededor del año 500 d.C., relacionada con las primeras aldeas agrícolas del territorio.

Sus galerías revelan más de 400 años de historia Foto: Instagram @viajero.argento

También se exhiben obras de arte sacro, medallas, monedas y muebles de los siglos XVIII y XIX realizados en materiales como nogal, roble y palo santo. Otro de los objetos destacados es un púlpito de madera tallada del siglo XVIII que perteneció a la Compañía de Jesús.

De esta manera, las salas conectan a las comunidades prehispánicas con la sociedad colonial, la Revolución de Mayo, las campañas militares y los primeros años de la organización nacional.

De sede política a monumento histórico

Después de abandonar sus funciones originales, el Cabildo tuvo numerosos usos. Fue sede de la Policía, Casa de Gobierno, vivienda particular y espacio para locales comerciales. Parte de la construcción original se perdió durante ese período.

En la década de 1930, el inmueble fue recuperado para evitar su desaparición. En 1937 fue declarado Monumento Histórico Nacional y posteriormente atravesó un proceso de restauración. Desde 1949 alberga al Museo Histórico del Norte.

El Cabildo fue testigo de la lucha por la Independencia Foto: Instagram @viajero.argento

El museo está ubicado en Caseros 549, frente a la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta. La entrada es gratuita, aunque se recomienda consultar los horarios oficiales antes de organizar la visita.

Caminar por sus galerías no representa únicamente una oportunidad para conocer una joya colonial. Entre esculturas milenarias, balcones centenarios y recuerdos de Belgrano y Güemes, el Cabildo continúa funcionando como uno de los grandes guardianes de la memoria argentina.