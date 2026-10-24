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A finales del siglo XIX, Boedo era una zona semirrural atravesada por carros y animales: se convirtió en el barrio del tango, los libros y los cafés

Antes de convertirse en uno de los rincones más emblemáticos de Buenos Aires, Boedo estaba rodeado de quintas, tambos y hornos de ladrillos. La historia detrás de su nombre y de su profunda identidad tanguera, literaria y barrial.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Boedo
El eje histórico y cultural de Boedo Foto: Instagram @buenosaires.alpaso
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Caminar por Boedo significa recorrer mucho más que un barrio porteño. En sus calles conviven las huellas de la inmigración, las melodías del tango, la pasión por el fútbol y el recuerdo de los escritores que hicieron de sus cafés auténticos centros culturales.

Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, Boedo era una zona semirrural ubicada en los márgenes de la Ciudad de Buenos Aires. El paisaje estaba formado por quintas, tambos, terrenos bajos, pulperías y hornos de ladrillos. Por sus caminos de tierra circulaban carros de tracción a sangre y animales que se dirigían hacia los antiguos mataderos.

La llegada del tranvía, el loteo de las tierras y el establecimiento de familias trabajadoras modificaron definitivamente aquella fisonomía. En pocas décadas, el antiguo territorio de quintas se transformó en un barrio popular, comercial y cultural.

El origen del nombre de Boedo

El barrio recibió su nombre por su avenida principal, denominada así en homenaje a Mariano Joaquín Boedo, abogado y dirigente nacido en Salta que tuvo una participación destacada en la historia argentina.

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Boedo
Boedo, un barrio con identidad propia Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

En 1882, el nombre fue incorporado al catastro porteño para identificar a la calle que atravesaba aquella zona periférica. Con el crecimiento urbano, la denominación comenzó a utilizarse para definir a todo el barrio.

Esta característica marcó su desarrollo: la identidad de Boedo se construyó alrededor de una avenida, que funcionó como eje de circulación, comercio, encuentro social y producción cultural.

De las quintas a un barrio de inmigrantes

Durante las primeras décadas del siglo XX, los terrenos comenzaron a dividirse en lotes más pequeños. Allí se levantaron viviendas, talleres, comercios y conventillos que recibieron especialmente a inmigrantes italianos y españoles.

También crecieron las organizaciones obreras y se difundieron ideas socialistas y anarquistas. Los cafés se convirtieron en espacios de debate político, reuniones vecinales y creación artística.

De esta manera, Boedo desarrolló un fuerte carácter popular y trabajador. Esa identidad quedó reflejada posteriormente en su literatura, su música y sus expresiones culturales.

El Grupo Boedo y la literatura social

En la década de 1920, el barrio quedó asociado con uno de los movimientos literarios más importantes de la Argentina: el Grupo Boedo.

Sus integrantes impulsaban una literatura comprometida con los problemas sociales. En sus obras aparecían la pobreza, la desigualdad, las condiciones laborales y la vida cotidiana de los trabajadores.

Boedo
El pasado semirrural del actual barrio porteño Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

Los escritores se vinculaban con la editorial Claridad, fundada por Antonio Zamora, y solían reunirse en un local ubicado sobre la avenida Boedo. Entre los autores relacionados con el movimiento estuvieron Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, Leónidas Barletta, Roberto Mariani y Nicolás Olivari.

Históricamente, el movimiento fue presentado como el contrapunto del Grupo Florida. Mientras este último se encontraba más cerca de las vanguardias estéticas, Boedo representaba la literatura social y el compromiso con los sectores populares.

La profunda identidad tanguera de Boedo

El tango encontró en Boedo uno de sus escenarios más representativos. Sus cafés, teatros y salones recibieron a músicos, compositores y poetas que transformaron las vivencias del barrio en canciones.

La esquina de San Juan y Boedo quedó ligada para siempre a la figura de Homero Manzi y a una época en la que los cafés funcionaban como verdaderas usinas culturales.

Boedo
Boedo y San Lorenzo, una identidad inseparable Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

El barrio también inspiró el tango “Boedo”, con música de Julio De Caro y letra de Dante A. Linyera, estrenado en 1928. Para entonces, la zona ya tenía una identidad reconocible, atravesada por los trabajadores, la literatura y la música ciudadana.

Boedo no se limitó a escuchar tango: ayudó a construir su lenguaje, su sensibilidad y su imaginario popular.

Fútbol, cafés y pertenencia barrial

La historia del barrio también está profundamente unida a San Lorenzo de Almagro. El antiguo estadio, la presencia de sus hinchas y los colores azul y rojo reforzaron un sentido de pertenencia transmitido entre generaciones.

A esta pasión se suman los teatros independientes, las bibliotecas, las pizzerías, los comercios familiares y los cafés tradicionales. En Boedo, la palabra “barrio” no representa solamente una división geográfica: es una manera de compartir recuerdos, costumbres y una historia común.

Aunque su paisaje cambió con el avance de la ciudad, Boedo conserva una personalidad inconfundible. Entre bandoneones, libros, camisetas y mesas de café, el antiguo territorio de quintas logró convertirse en uno de los grandes símbolos de la cultura popular porteña.

HistoriaBoedoCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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