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Tiene más de 120 años, sus figuras están repartidas entre tres barrios y la Ciudad de Buenos Aires reconstruirá su forma original

La Fuente Monumental, creada por la prestigiosa fundición francesa Val d’Osne, llegó desde Europa para embellecer la Ciudad de Buenos Aires. Tras permanecer desarmada durante un siglo, será restaurada y reunida en los Bosques de Palermo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fuente Monumental
Una joya del patrimonio porteño recuperará su esplendor Foto: Palermo Online
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Durante décadas, miles de personas caminaron junto a sus esculturas sin saber que estaban contemplando las piezas de una misma obra. Una parte quedó en el Microcentro, otra fue trasladada a Puerto Madero y una de sus figuras terminó en una plaza de Palermo.

La historia de esos fragmentos conduce hasta la Fuente Monumental, un extraordinario conjunto de hierro fundido creado por la casa francesa Val d’Osne. La obra mide 10,35 metros de altura, fue inaugurada en 1903 y originalmente se encontraba detrás de la Casa Rosada, en el antiguo Parque Colón.

Tras permanecer separada durante más de cien años, la fuente será reconstruida para recuperar su composición original. Su nuevo emplazamiento estará en la intersección de Valentín Alsina y avenida De los Ombúes, en el Parque Tres de Febrero.

La fuente francesa que sorprendía detrás de la Casa Rosada

A comienzos del siglo XX, la Ciudad de Buenos Aires atravesaba una profunda transformación. Los parques, los palacios de estilo europeo y el mobiliario urbano importado acompañaban el crecimiento de una capital que buscaba presentarse ante el mundo como una ciudad moderna.

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En ese contexto fue instalada la Fuente Monumental, una pieza incluida en el catálogo número 19 de Val d’Osne. La fundición había sido creada en Francia en 1836 por Jean-Pierre-Victor André y llegó a convertirse en uno de los principales establecimientos europeos dedicados a producir esculturas, fuentes, faroles y ornamentos de hierro.

Fuente Monumental
Las piezas permanecieron separadas durante un siglo Foto: Archivo General de la Nación

El conjunto fue proyectado por el escultor francés Mathurin Moreau y el arquitecto Paul Liénard. Su diseño combinaba figuras mitológicas, alegorías geográficas, bandejas, mascarones y surtidores de agua organizados alrededor de un gran eje central.

La fuente fue inaugurada en 1903 y se convirtió en una presencia dominante dentro del parque ubicado detrás de la sede del Gobierno nacional. Aquel espacio había sido proyectado por el paisajista Carlos Thays sobre terrenos anteriormente ocupados por la Aduana de Taylor.

Neptunos, náyades y continentes: qué representan sus figuras

La composición fue concebida como una gran escenografía de hierro y agua. En su sector superior aparece una ronda de niños junto con las alegorías de Europa, Asia, África y América, distribuidas alrededor de un pedestal que sostiene el plato circular de remate.

Las figuras pueden reconocerse por las inscripciones originales en francés: “Europe”, “Asie”, “Afrique” y “Amérique”. En el nivel inferior se encuentran dos náyades y dos representaciones de Neptuno, una anciana y otra juvenil.

Fuente Monumental
La histórica obra fue inaugurada en 1903 Foto: Instagram @icc_cudes

Las náyades pertenecen a la mitología clásica y personifican las fuentes, los manantiales y los cursos de agua. Neptuno, en tanto, era el dios romano del mar. La presencia de esos personajes permitía integrar el movimiento del agua dentro de la narración escultórica.

La fuente también constituye un testimonio de la expansión de la industria artística francesa. Gracias a la utilización de moldes, Val d’Osne podía reproducir sus diseños y enviarlos a ciudades situadas a miles de kilómetros. Actualmente, Buenos Aires conserva más de 370 obras producidas por aquella fundición, entre esculturas, farolas y ornamentos urbanos.

Por qué terminó dividida entre tres barrios porteños

La Fuente Monumental permaneció detrás de la Casa Rosada durante casi dos décadas. Su destino cambió alrededor de 1920, cuando fue desmontada para liberar el espacio destinado al Monumento a Cristóbal Colón.

En lugar de conservarse como una unidad, sus componentes fueron separados. El cuerpo superior, integrado por la ronda de niños y las alegorías continentales, quedó en la zona de avenida de Mayo y avenida 9 de Julio, en el Microcentro.

Fuente Monumental
Sus esculturas están distribuidas en tres barrios porteños Foto: Palermo Online

El Neptuno joven y las dos náyades fueron llevados al actual Museo de la Imaginación y el Juego, en Puerto Madero. El Neptuno anciano, en cambio, terminó en la Plaza República de Serbia, en Palermo.

Además, algunas partes fundamentales, como la batea inferior, la columna principal y diferentes platos intermedios, se perdieron o todavía no pudieron ser identificadas.

Cómo será la reconstrucción de la Fuente Monumental

El proyecto contempla la restauración de los elementos existentes y la reproducción de las piezas desaparecidas. Para reconstruirlas se utilizarán como referencia moldes tomados de la Fuente de los Cinco Continentes de Mendoza, vinculada con el mismo modelo artístico.

Fuente Monumental
La Fuente Monumental volverá a lucir completa Foto: Instagram @icc_cudes

Los trabajos incluyen la limpieza de los metales, la eliminación de pinturas que no pertenecen al diseño original, el tratamiento de superficies corroídas y la recuperación de ornamentaciones perdidas. También se instalará un nuevo sistema hidráulico con bombas, tuberías y recirculación de agua.

Cuando finalice el proceso, la Fuente Monumental dejará de ser un rompecabezas repartido entre Puerto Madero, Palermo y el Microcentro. Después de un siglo, sus figuras volverán a reunirse para recuperar la escala y el esplendor con los que sorprendieron a los porteños de comienzos del siglo XX.

HistoriaCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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