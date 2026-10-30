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En el siglo XIX, Argentina plantó árboles del paraíso para tener sombra: hoy crecieron fuera de control y avanzan sobre ambientes naturales

Llegó desde Asia como una solución para calles, caminos y establecimientos rurales. Su copa frondosa conquistó buena parte del país, pero detrás de su apariencia inofensiva se esconde una especie capaz de reproducirse sin ayuda y desplazar la vegetación nativa.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El árbol del paraíso
Los frutos amarillos permanecen en las ramas durante meses Foto: Instagram @nativasdelsurforestal
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Durante décadas, el árbol del paraíso formó parte de una postal cotidiana en pueblos y ciudades argentinas. Creció junto a viviendas, estaciones ferroviarias, escuelas rurales, plazas y caminos. Sus flores perfumadas, sus frutos amarillos y la sombra generosa de su copa lo convirtieron en una elección habitual para enfrentar los veranos calurosos.

Sin embargo, el paraíso no es originario de la Argentina ni de Sudamérica. Su nombre científico es Melia azedarach y su área de origen se encuentra en Asia. La especie se difundió por América durante el siglo XIX como árbol ornamental y encontró condiciones ideales para desarrollarse. Con el tiempo, dejó de depender de las personas y comenzó a crecer espontáneamente fuera de jardines y espacios urbanos.

El árbol asiático que conquistó los pueblos argentinos

La expansión del paraíso respondió a una necesidad concreta. Entre el siglo XIX y las primeras décadas del XX, numerosas poblaciones buscaban especies capaces de crecer rápido, soportar distintos suelos y ofrecer una copa amplia.

El árbol del paraíso
El árbol del paraíso llegó desde Asia durante el siglo XIX Foto: Instagram @nativasdelsurforestal

El paraíso reunía esas características. Puede alcanzar entre 8 y 15 metros de altura, desarrolla una copa extensa y tolera períodos de sequía, podas intensas y suelos de distinta composición. Además, durante la primavera produce flores lilas agrupadas en racimos y de perfume intenso.

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En la región pampeana fue utilizado como sombra, fuente de leña y barrera contra el viento. También apareció cerca de chacras, caminos rurales y estaciones. Su utilidad, rusticidad y crecimiento veloz explicaron su éxito.

Los frutos que impulsaron una expansión silenciosa

Después de la floración, el árbol produce numerosos frutos redondos que cambian del verde al amarillo y pueden permanecer en las ramas incluso después de la caída de las hojas. En su interior se encuentran semillas duras capaces de originar nuevos ejemplares.

Las aves cumplen un papel decisivo. Al consumir o transportar los frutos, trasladan las semillas hacia terrenos alejados. De esa manera, el paraíso supera los límites de patios, plazas y plantaciones sin necesidad de nuevas intervenciones humanas.

También puede propagarse mediante brotes y ocupar espacios modificados. El suelo removido y la vegetación degradada favorecen su establecimiento.

De árbol ornamental a especie con comportamiento invasor

En el caso del paraíso, su copa produce una sombra intensa que dificulta el crecimiento de otras plantas. Cuando varios ejemplares ocupan un mismo sector, pueden formar agrupaciones densas y competir por agua, luz y nutrientes con árboles y arbustos nativos.

El árbol del paraíso
El árbol del paraíso llegó desde Asia durante el siglo XIX Foto: Instagram @nativasdelsurforestal

Esta capacidad genera una paradoja: la misma velocidad de crecimiento que convirtió al árbol en una solución forestal también favoreció su avance fuera de control. Por eso, especialistas recomiendan evitar su plantación cerca de áreas naturales y controlar los ejemplares jóvenes antes de que produzcan semillas.

El lado menos conocido de sus frutos amarillos

Los frutos pueden resultar atractivos por su color, pero no deben ser consumidos por personas ni animales domésticos. Contienen sustancias tóxicas capaces de provocar trastornos. Algunas aves presentan mayor tolerancia y pueden alimentarse de ellos, contribuyendo al mismo tiempo a dispersar las semillas.

La planta fue investigada por sus posibles propiedades insecticidas y su madera continúa siendo valorada. El desafío consiste en aprovechar sus cualidades sin facilitar una expansión perjudicial para la biodiversidad.

Una huella verde que todavía continúa creciendo

La historia del paraíso resume una manera de pensar el paisaje que predominó durante generaciones. En aquel momento, introducir un árbol resistente era considerado una señal de progreso, mientras que las consecuencias ecológicas a largo plazo casi no formaban parte de la discusión.

Hoy se comprende que una especie no necesita parecer agresiva para transformar un ambiente. Basta con que crezca rápido, produzca muchas semillas y encuentre espacios degradados donde instalarse.

El árbol que llegó para dar sombra terminó echando raíces mucho más allá de las veredas. Más de un siglo después, sus flores lilas y sus frutos amarillos recuerdan que algunas decisiones históricas todavía permanecen vivas en el paisaje argentino.

HistoriaÁrbol
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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