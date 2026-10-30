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Recibirá al papa León XIV después de 39 años sin una visita papal: los lugares históricos de Luján que guardan más de tres siglos de secretos

Más allá de su imponente basílica, Luján esconde edificios coloniales, fósiles y objetos únicos. Qué lugares visitar con la esperada llegada de León XIV.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Luján
Una escapada para caminar entre siglos de historia Foto: Facebook / Imágenes en la Historia
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La llegada del papa León XIV volverá a colocar a Luján en el centro de la escena nacional. La histórica ciudad bonaerense, reconocida por su imponente basílica y su profunda tradición religiosa, se prepara para recibir a miles de peregrinos y visitantes durante uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años.

Sin embargo, Luján es mucho más que un destino de fe. A pocos metros del santuario se conservan edificios coloniales, antiguos espacios políticos, vehículos históricos y fósiles milenarios que permiten reconstruir diferentes etapas del pasado argentino.

La llegada de León XIV que cambiará la rutina de Luján

La visita de León XIV tendrá un significado especial, ya que habrán pasado 39 años desde el último viaje de un papa a la Argentina, realizado por Juan Pablo II en 1987.

El Papa León XIV llega a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

Luján también mantiene una fuerte relación con aquel pontífice. Juan Pablo II visitó el santuario en 1982, durante su primera llegada al país, en un contexto marcado por la Guerra de Malvinas. En aquella oportunidad, una multitud se reunió para participar de la ceremonia religiosa y acompañar su pedido por la paz.

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La presencia del nuevo papa promete recuperar esa imagen histórica y atraer visitantes provenientes de distintas provincias. Para quienes lleguen a la ciudad, la jornada también puede convertirse en una oportunidad para conocer un patrimonio que abarca más de tres siglos de historia.

Basílica de Luján: el templo de 106 metros que domina la ciudad

La Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján es la parada principal. Su construcción fue impulsada por el sacerdote francés Jorge María Salvaire, mientras que el diseño estuvo relacionado con el arquitecto Ulrico Courtois.

La piedra fundamental fue colocada en 1887 y las obras comenzaron tres años después. El edificio fue levantado en estilo neogótico, con una marcada inspiración en las grandes catedrales medievales europeas.

Escapada para el fin de semana largo
Basílica de Luján Foto: Tripadvisor

Sus dos torres alcanzan aproximadamente 106 metros de altura y pueden observarse desde distintos puntos de la ciudad. En su interior se conserva la pequeña imagen de la Virgen de Luján, considerada patrona de la Argentina.

La devoción comenzó en el siglo XVII. Según la tradición, una carreta que trasladaba la imagen hacia el norte quedó inmovilizada cerca del río Luján. Los animales solo consiguieron avanzar cuando la figura fue retirada de la carga. El episodio fue interpretado como una señal y dio origen a uno de los centros religiosos más importantes del país.

El antiguo Cabildo donde comenzó la vida política de la villa

Frente a la Plaza Belgrano se encuentra el antiguo Cabildo de Luján, uno de los edificios civiles más significativos del recorrido.

En 1755, el gobernador José de Andonaegui otorgó al poblado el título de Villa de Nuestra Señora de Luján. La primera sesión del Cabildo se realizó en enero de 1756 y, poco después, comenzó el proceso para levantar la Casa Capitular y Cárcel.

Museo en Luján
El histórico Cabildo de Luján Foto: Argentina.gob.ar.

El organismo administraba justicia, cobraba impuestos, distribuía tierras y colaboraba con la organización de las milicias. Luján era una parada estratégica del Camino Real, utilizado por comerciantes, funcionarios, soldados y viajeros que se desplazaban entre Buenos Aires y el interior.

Actualmente, el edificio forma parte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, que conserva miles de objetos vinculados con diferentes momentos de la historia nacional.

La Casa del Virrey y su pasado colonial

Dentro del mismo complejo aparece la denominada Casa del Virrey, una construcción colonial que permite descubrir cómo eran las viviendas y edificios públicos de la época.

Sus paredes, patios y ambientes conservan elementos característicos de un período en el que Luján funcionaba como lugar de descanso para quienes recorrían largas distancias. Junto con el Cabildo y la Casa de Josefa Galarza, integra uno de los conjuntos históricos más valiosos de la provincia de Buenos Aires.

El museo que conserva los transportes históricos

El Museo del Transporte es otra de las grandes atracciones de la ciudad. Su colección reúne carruajes, automóviles antiguos, diligencias, piezas ferroviarias y vehículos relacionados con acontecimientos destacados del país.

El recorrido muestra cómo cambiaron las formas de viajar y transportar mercaderías antes de la expansión del ferrocarril y las rutas modernas. Por la extensión del complejo, se recomienda destinar varias horas y consultar previamente qué salas están habilitadas.

Casa Ameghino: más de 3.000 fósiles para descubrir

A pocas cuadras del casco histórico se encuentra el Museo Municipal Casa Ameghino, instalado en la vivienda relacionada con Florentino Ameghino y sus hermanos Carlos y Juan.

Museo Ameghino en Luján
La vivienda de Florentino Ameghino fue recuperada y convertida en museo Foto: Visitá Luján

El espacio conserva más de 3.000 piezas fósiles y presenta ejemplares vinculados con la megafauna que habitó el territorio argentino durante el Pleistoceno. La visita permite comprender la importancia de los Ameghino en el desarrollo de la paleontología argentina.

Cómo organizar un recorrido por Luján

La mayoría de los lugares se concentra alrededor de la Plaza Belgrano, por lo que el circuito puede realizarse a pie. La basílica, el Cabildo, la Casa del Virrey y el Complejo Udaondo están separados por pocos metros.

Durante la visita papal podrían aplicarse restricciones de circulación y cambios en los accesos. Por este motivo, será conveniente llegar con anticipación, consultar los horarios oficiales y reservar tiempo para recorrer la ciudad.

La presencia de León XIV no solo renovará la dimensión religiosa de Luján. También permitirá redescubrir una ciudad donde todavía sobreviven algunos de los capítulos más fascinantes de la historia argentina.

Historia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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