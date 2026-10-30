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Agustín Balbi, chef argentino con estrella Michelin en Hong Kong: “En Asia se extraña lo que uno en Argentina da por sentado”

De Ramos Mejía a la alta cocina internacional, el cocinero construyó una carrera en Japón y Hong Kong sin perder el vínculo con sus raíces. Las empanadas, los alfajores y las milanesas forman parte de los sabores que más recuerda de su país.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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De Ramos Mejía a la alta cocina internacional, el cocinero construyó una carrera en Japón y Hong Kong sin perder el vínculo con sus raíces.
Agustín Balbi, chef argentino con estrella Michelin en Hong Kong. Foto: Instagram agux1988
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La distancia puede transformar una comida cotidiana en un recuerdo invaluable. Para Agustín Ferrando Balbi, el chef argentino que conquistó una estrella Michelin en Hong Kong, los sabores más difíciles de reemplazar no pertenecen necesariamente a la alta gastronomía. Son aquellos que marcaron su infancia y que todavía forman parte de la vida diaria de millones de argentinos.

En una entrevista concedida a Radio Nacional el 16 de marzo de 2026, el cocinero nacido en Ramos Mejía reflexionó sobre su trayectoria internacional y confesó cuánto extraña ciertos alimentos tradicionales. Su testimonio revela una faceta íntima de quien logró destacarse en uno de los escenarios gastronómicos más exigentes de Asia.

Qué comidas argentinas extraña Agustín Balbi después de 14 años en Hong Kong

Las empanadas, los alfajores, las milanesas y la pizza ocupan un lugar especial en la memoria del chef. Aunque trabaja rodeado de ingredientes sofisticados y técnicas internacionales, reconoce que algunas preparaciones sencillas resultan difíciles de sustituir.

De Ramos Mejía a la alta cocina internacional, el cocinero construyó una carrera en Japón y Hong Kong sin perder el vínculo con sus raíces.
“En Asia se extraña lo que uno en Argentina da por sentado”, aseguró el chef argentino Agustín Balbi. Foto: Instagram agux1988

En Asia se extraña lo que uno en Argentina da por sentado”, aseguró durante su conversación con Radio Nacional. Al desarrollar esa idea, mencionó justamente esos cuatro alimentos y explicó que les concede un valor especial porque no dispone de ellos de la misma manera en su vida cotidiana.

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La declaración permite comprender cómo cambia la relación con la gastronomía cuando alguien vive lejos de su país. Aquello que antes parecía habitual puede convertirse en un símbolo de pertenencia, especialmente cuando está relacionado con experiencias familiares y recuerdos de la infancia.

De Ramos Mejía a una estrella Michelin: cómo comenzó la carrera de Agustín Balbi

Mucho antes de convertirse en un referente de la cocina internacional, Balbi descubrió su vocación siendo adolescente. Según relató en la entrevista, comenzó a trabajar en un pequeño restaurante cuando tenía apenas 15 años.

De Ramos Mejía a la alta cocina internacional, el cocinero construyó una carrera en Japón y Hong Kong sin perder el vínculo con sus raíces.
El chef argentino Agustín Balbi comenzó a trabajar en un pequeño restaurante cuando tenía apenas 15 años. Foto: Instagram agux1988

Su interés inicial se transformó rápidamente en una decisión profesional. Al finalizar la escuela, ya tenía claro que quería dedicarse a la gastronomía. Con el tiempo, su trayectoria lo llevó a Asia, donde desarrolló una propuesta culinaria que combina influencias japonesas y latinoamericanas.

El reconocimiento llegó con Andō, su restaurante de Hong Kong distinguido con una estrella Michelin. Allí, las técnicas contemporáneas conviven con referencias personales y recuerdos vinculados con sus orígenes.

Sin embargo, Balbi también advirtió sobre las exigencias de la profesión. Lejos de idealizar el trabajo gastronómico, recomendó a quienes desean estudiar cocina que primero experimenten durante al menos un mes la rutina real de un restaurante.

El alfajor argentino que Agustín Balbi convirtió en un postre de alta cocina en Hong Kong

La nostalgia del chef también se refleja en sus creaciones. En febrero de 2023, la propia Guía Michelin publicó una entrevista en la que Balbi explicó su vínculo emocional con los alfajores argentinos.

De Ramos Mejía a la alta cocina internacional, el cocinero construyó una carrera en Japón y Hong Kong sin perder el vínculo con sus raíces.
El chef argentino Agustín Balbi elaboró una versión que reemplazaba el tradicional dulce de leche por helado de café. Foto: Instagram agux1988

Recordó que eran una de las golosinas más populares durante los recreos escolares y que continuaban entre sus dulces favoritos. Esa conexión inspiró una reinterpretación del alfajor en Andō. Junto con el pastelero Arnaud Labbe, desarrolló una preparación con helado, caramelo de café, chocolate y galletas de avellana.

Para una colaboración gastronómica con Nespresso, también elaboró una versión que reemplazaba el tradicional dulce de leche por helado de café. Así, un producto asociado con los kioscos y las meriendas argentinas encontró un lugar en la cocina de un restaurante reconocido internacionalmente.

No obstante, la historia de Balbi demuestra que alcanzar una estrella Michelin no significa abandonar los sabores de la infancia. A miles de kilómetros de Ramos Mejía, una empanada, una milanesa o un alfajor todavía pueden despertar recuerdos que ninguna distinción gastronómica consigue reemplazar.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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