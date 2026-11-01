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Tiene cinco patios, un reloj alemán y campanas que se oyen a 8 kilómetros: cómo es el palacio ligado al legado de Urquiza

El imponente edificio fue construido a fines del siglo XIX en Paraná y conserva objetos, documentos y espacios que permiten recorrer la historia política de Entre Ríos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Casa de Gobierno de Entre Ríos
La imponente fachada se destaca en el centro de Paraná Foto: Gobierno de Entre Ríos
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En pleno centro de Paraná, una construcción sorprende por sus patios interiores y una torre que marcó el ritmo de la ciudad. Es la Casa de Gobierno de Entre Ríos, un palacio levantado a fines del siglo XIX que refleja el protagonismo político alcanzado por la provincia después del proceso institucional impulsado por Justo José de Urquiza.

El edificio se encuentra entre las calles Córdoba, Laprida, Santa Fe y México, y ocupa una manzana completa. Aunque continúa siendo la sede del Poder Ejecutivo provincial, parte de su patrimonio puede conocerse mediante propuestas museísticas y recorridos que recuperan documentos, mobiliario, detalles arquitectónicos y episodios esenciales de la historia entrerriana.

Su construcción comenzó en 1885, poco después de que Paraná fuera establecida como capital provincial por la Constitución entrerriana de 1883. El proyecto fue realizado por el arquitecto Bernardo Rígoli, mientras que la dirección de los trabajos quedó en manos del maestro mayor Luis Sesarego. La obra respondió a una época en la que los edificios públicos buscaban transmitir estabilidad, autoridad y modernidad.

Cinco patios y un reloj que transformó el paisaje urbano

La Casa de Gobierno fue organizada alrededor de cinco patios interiores. El principal, conocido como patio de honor, ocupa el eje central y está rodeado por galerías, arcos y columnas circulares. Su diseño combina influencias del barroco y del Renacimiento, visibles en las escalinatas, la ornamentación, la simetría y el movimiento de sus muros.

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Casa de Gobierno de Entre Ríos
La Casa de Gobierno de Entre Ríos ocupa una manzana de Paraná Foto: Gobierno de Entre Ríos

La torre de la fachada principal guarda una de sus mayores curiosidades. Allí funciona un reloj fabricado en Alemania, inaugurado el 1° de mayo de 1887. El mecanismo posee un péndulo y se vincula con un sistema de campanas que permitió ordenar la vida cotidiana de Paraná cuando los relojes personales todavía no estaban al alcance de todos.

Sus cuatro campanas de acero pueden escucharse, en condiciones favorables, a una distancia de hasta ocho kilómetros. Este detalle convirtió al palacio en una referencia sonora y visual para generaciones de vecinos. El reloj, además, habría sido el primero de esas características ingresado al país.

La relación con el proyecto político de Urquiza

Aunque el edificio fue construido después de la muerte de Urquiza, representa la continuidad institucional de una provincia central en la organización nacional. El caudillo entrerriano nació el 18 de octubre de 1801 y desarrolló una carrera como diputado, gobernador, militar y dirigente político.

Justo José de Urquiza, caudillo entrerriano
Justo José de Urquiza, caudillo entrerriano

En 1851 encabezó el Pronunciamiento de Urquiza, mediante el cual rompió con Juan Manuel de Rosas. Un año después, el Ejército Grande derrotó a las fuerzas rosistas en la Batalla de Caseros, episodio que abrió el camino para la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

Urquiza fue luego elegido primer presidente constitucional de la Confederación Argentina y gobernó entre 1854 y 1860. Durante su gestión promovió la inmigración, los acuerdos comerciales, la producción agropecuaria y la creación de colonias. Su proyecto buscaba consolidar un Estado federal, aunque enfrentó tensiones con Buenos Aires.

Un lugar para descubrir la historia entrerriana

El Museo Casa de Gobierno permite acercarse a la evolución de las instituciones provinciales y comprender por qué Entre Ríos fue decisiva durante el siglo XIX. Sus salas recuperan el traslado de la capital desde Concepción del Uruguay hacia Paraná, el funcionamiento de los poderes públicos y las transformaciones atravesadas por el edificio.

Casa de Gobierno de Entre Ríos
El histórico palacio fue construido a fines del siglo XIX Foto: Gobierno de Entre Ríos

En 1989, el palacio fue declarado Monumento Histórico Nacional, reconocimiento que consolidó su protección patrimonial. También recibió una distinción provincial por su valor arquitectónico, político y cultural.

La sede se encuentra en la esquina de México y Córdoba. Los horarios pueden cambiar por actos oficiales, tareas de conservación o actividades especiales, por lo que conviene verificarlos antes de organizar la visita.

Casa de Gobierno de Entre Ríos
El edificio conserva parte de la historia política entrerriana Foto: Gobierno de Entre Ríos

Con sus cinco patios, su reloj alemán y las campanas que alcanzan varios kilómetros, la Casa de Gobierno es mucho más que una oficina estatal. Es una puerta hacia el pasado de Entre Ríos y hacia el legado de Justo José de Urquiza, una figura indispensable para comprender la construcción constitucional de la Argentina.

HistoriaEntre RíosJusto José de Urquiza
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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