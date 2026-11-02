En 1831, la hija de Lavalle nació en el exilio y quedó esperando un caballo: 95 años después, murió tras cambiar la vida de miles de mujeres

Dolores impulsó la formación profesional de mujeres sin recursos Foto: Archivo

La historia de Dolores Lavalle comenzó lejos de la tierra que había marcado el destino de su familia. Nació el 27 de mayo de 1831 en Colonia del Sacramento, durante uno de los exilios de su padre, el general Juan Galo Lavalle, figura de las guerras de la Independencia y de las luchas civiles argentinas.

Fue la hija menor del militar y de Dolores Correas, una mendocina a quien Lavalle conoció en 1816, cuando llegó a Mendoza para incorporarse al Ejército de los Andes. La pareja se casó en 1824 y tuvo cuatro hijos: Hortensia, Augusto, Juan y Dolores.

Su infancia estuvo atravesada por desplazamientos, violencia política y largas ausencias. Su apellido despertaba admiración y rechazo, especialmente por el fusilamiento de Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires ejecutado por orden de Lavalle en diciembre de 1828.

La última promesa de Juan Lavalle a su hija

En 1839, Lavalle emprendió otra campaña contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Buscó avanzar sobre Buenos Aires, pero las derrotas lo obligaron a retirarse hacia el norte argentino.

Según la tradición familiar, antes de aquella partida definitiva, Dolores abrazó a su padre y le rogó que no se fuera. Lavalle prometió regresar con un caballo para ella. La niña quedó esperando, pero el general nunca volvió.

juan Lavalle Foto: Archivo

Después de la derrota de Famaillá, el militar continuó la retirada con pocos seguidores. Murió el 9 de octubre de 1841 en San Salvador de Jujuy, en circunstancias todavía discutidas por los historiadores. Tenía 43 años.

Para impedir que sus enemigos capturaran el cadáver, sus hombres trasladaron los restos hacia Bolivia. Para Dolores, la noticia confirmó que aquella despedida había sido la última.

Del exilio a una misión propia

La familia permaneció fuera del país durante años. Tras la caída de Rosas, en 1852, los Lavalle Correas pudieron regresar definitivamente a la Argentina.

Dolores recibió una educación propia de la alta sociedad del siglo XIX y fue reconocida por su cultura y formación musical. Sin embargo, no limitó su vida a los salones porteños ni al prestigio heredado.

En 1867, a los 36 años, se casó con su primo Joaquín Lavalle Pinto. El matrimonio no tuvo hijos. Ella decidió proyectar su legado mediante la educación femenina, la asistencia médica y la protección de niñas y huérfanos.

La hija del general que abrió oportunidades

En 1871 se incorporó a la Sociedad de Beneficencia. Cuatro años después fue designada inspectora del Asilo de Huérfanos, desde donde participó en proyectos para mejorar la formación y las condiciones de vida de mujeres sin recursos.

Uno de sus objetivos fue enseñar oficios a las jóvenes. Por eso, impulsó una escuela profesional para mujeres y promovió programas inspirados en experiencias de Suiza y Alemania. En una sociedad que reservaba buena parte de la actividad pública para los varones, la iniciativa ofrecía una posibilidad concreta de autonomía económica.

Dolores Lavalle, la hija menor del general Juan Lavalle Foto: Archivo

Su trabajo también llegó al ámbito sanitario. Fundó la Escuela Profesional Santa María, colaboró con el Asilo del Buen Pastor y sostuvo un consultorio oftalmológico próximo a cerrar. Esa institución se convirtió luego en la base del Hospital Santa Lucía, especializado en salud visual. También participó en la creación del primer comité de la Cruz Roja.

El reconocimiento público y un legado silencioso

En 1876 integró la comitiva que viajó a Tucumán para celebrar la llegada del ferrocarril, encabezada por el presidente Nicolás Avellaneda y el expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Durante un acto, Sarmiento destacó su presencia como descendiente de un héroe de la Independencia.

Para entonces, Dolores ya había construido una identidad propia mediante instituciones educativas, sanitarias y benéficas.

Dolores nació en el exilio y regresó al país después de 1852 Foto: Archivo

Murió en 1926, a los 95 años, y sus restos fueron depositados junto a los de su padre en el cementerio de la Recoleta. La niña que había esperado un caballo terminó acompañando al general después de la muerte.

Pero su historia no quedó reducida a una promesa incumplida. Dolores transformó el dolor en oportunidades para otras mujeres. Mientras Juan Lavalle quedó ligado a batallas y revoluciones, su hija eligió escuelas, asilos y hospitales, demostrando que la historia argentina también se construyó lejos de los campos de batalla, dejando un legado duradero.