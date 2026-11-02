comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1831, la hija de Lavalle nació en el exilio y quedó esperando un caballo: 95 años después, murió tras cambiar la vida de miles de mujeres

La hija de Juan Lavalle nació en el exilio y creció esperando una promesa que su padre nunca pudo cumplir. Su historia terminó dejando una huella inesperada en la Argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Dolores Lavalle
Dolores impulsó la formación profesional de mujeres sin recursos Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La historia de Dolores Lavalle comenzó lejos de la tierra que había marcado el destino de su familia. Nació el 27 de mayo de 1831 en Colonia del Sacramento, durante uno de los exilios de su padre, el general Juan Galo Lavalle, figura de las guerras de la Independencia y de las luchas civiles argentinas.

Fue la hija menor del militar y de Dolores Correas, una mendocina a quien Lavalle conoció en 1816, cuando llegó a Mendoza para incorporarse al Ejército de los Andes. La pareja se casó en 1824 y tuvo cuatro hijos: Hortensia, Augusto, Juan y Dolores.

Su infancia estuvo atravesada por desplazamientos, violencia política y largas ausencias. Su apellido despertaba admiración y rechazo, especialmente por el fusilamiento de Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires ejecutado por orden de Lavalle en diciembre de 1828.

La última promesa de Juan Lavalle a su hija

En 1839, Lavalle emprendió otra campaña contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Buscó avanzar sobre Buenos Aires, pero las derrotas lo obligaron a retirarse hacia el norte argentino.

Contenido Recomendado

Durante casi 40 años fue una fábrica de chicles y perfumó un barrio entero:hoy es una histórica sede del CBC de la UBA

Antigua fábrica de Chiclets

83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria:se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

La gambusia

Según la tradición familiar, antes de aquella partida definitiva, Dolores abrazó a su padre y le rogó que no se fuera. Lavalle prometió regresar con un caballo para ella. La niña quedó esperando, pero el general nunca volvió.

juan Lavalle Foto: Archivo

Después de la derrota de Famaillá, el militar continuó la retirada con pocos seguidores. Murió el 9 de octubre de 1841 en San Salvador de Jujuy, en circunstancias todavía discutidas por los historiadores. Tenía 43 años.

Para impedir que sus enemigos capturaran el cadáver, sus hombres trasladaron los restos hacia Bolivia. Para Dolores, la noticia confirmó que aquella despedida había sido la última.

Del exilio a una misión propia

La familia permaneció fuera del país durante años. Tras la caída de Rosas, en 1852, los Lavalle Correas pudieron regresar definitivamente a la Argentina.

Dolores recibió una educación propia de la alta sociedad del siglo XIX y fue reconocida por su cultura y formación musical. Sin embargo, no limitó su vida a los salones porteños ni al prestigio heredado.

En 1867, a los 36 años, se casó con su primo Joaquín Lavalle Pinto. El matrimonio no tuvo hijos. Ella decidió proyectar su legado mediante la educación femenina, la asistencia médica y la protección de niñas y huérfanos.

La hija del general que abrió oportunidades

En 1871 se incorporó a la Sociedad de Beneficencia. Cuatro años después fue designada inspectora del Asilo de Huérfanos, desde donde participó en proyectos para mejorar la formación y las condiciones de vida de mujeres sin recursos.

Uno de sus objetivos fue enseñar oficios a las jóvenes. Por eso, impulsó una escuela profesional para mujeres y promovió programas inspirados en experiencias de Suiza y Alemania. En una sociedad que reservaba buena parte de la actividad pública para los varones, la iniciativa ofrecía una posibilidad concreta de autonomía económica.

Dolores Lavalle
Dolores Lavalle, la hija menor del general Juan Lavalle Foto: Archivo

Su trabajo también llegó al ámbito sanitario. Fundó la Escuela Profesional Santa María, colaboró con el Asilo del Buen Pastor y sostuvo un consultorio oftalmológico próximo a cerrar. Esa institución se convirtió luego en la base del Hospital Santa Lucía, especializado en salud visual. También participó en la creación del primer comité de la Cruz Roja.

El reconocimiento público y un legado silencioso

En 1876 integró la comitiva que viajó a Tucumán para celebrar la llegada del ferrocarril, encabezada por el presidente Nicolás Avellaneda y el expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Durante un acto, Sarmiento destacó su presencia como descendiente de un héroe de la Independencia.

Para entonces, Dolores ya había construido una identidad propia mediante instituciones educativas, sanitarias y benéficas.

Dolores Lavalle
Dolores nació en el exilio y regresó al país después de 1852 Foto: Archivo

Murió en 1926, a los 95 años, y sus restos fueron depositados junto a los de su padre en el cementerio de la Recoleta. La niña que había esperado un caballo terminó acompañando al general después de la muerte.

Pero su historia no quedó reducida a una promesa incumplida. Dolores transformó el dolor en oportunidades para otras mujeres. Mientras Juan Lavalle quedó ligado a batallas y revoluciones, su hija eligió escuelas, asilos y hospitales, demostrando que la historia argentina también se construyó lejos de los campos de batalla, dejando un legado duradero.

HistoriaPróceresHija
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 2010 detectaron al primer caracol gigante africano en Misiones:11 años después, frenaron una plaga de más de 40 ejemplares que afectaba ecosistemas y la agricultura local

    En 2010 detectaron al primer caracol gigante africano en Misiones: 11 años después, frenaron una plaga de más de 40 ejemplares que afectaba ecosistemas y la agricultura local

  2. 83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria:se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

    83 años atrás, Argentina introdujo peces para combatir la malaria: se multiplicaron, invadieron ríos y hoy amenazan a la fauna nativa

  3. En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros:209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

    En 1817, San Martín cruzó los Andes por un paso de 4.476 metros: 209 años después, la ruta sigue desafiando a los viajeros

  4. En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces:la obra tuvo un final digno de película

    En 1979, Marta Minujín construyó un Obelisco de 32 metros con 10.000 pan dulces: la obra tuvo un final digno de película

  5. En el siglo XVI, los españoles trajeron burros para transportar cargas:hoy viven asilvestrados en la Puna y generan un inesperado debate ambiental

    En el siglo XVI, los españoles trajeron burros para transportar cargas: hoy viven asilvestrados en la Puna y generan un inesperado debate ambiental
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones Argentina 2027:consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones Argentina 2027: consultá el padrón provisorio para saber si estás habilitado para votar el año que viene

Elecciones en EE.UU.:el Gobierno advierte que una derrota de Trump impacte en el riesgo país

Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial en 2027:“¿Por qué no?”

Papa León XIV en Argentina:el Gobierno prepara un operativo especial y busca evitar tensiones políticas

Economía

Aumento, bono y nuevas fechas:las tres noticias de ANSES para jubilados

Oficinas ANSES

ANSES confirmó las fechas de noviembre:cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 6, 7, 8 y 9

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Los aumentos que por decreto cobraron los jubilados de ANSES en enero y febrero de 2027

Internacionales

Elecciones en Estados Unidos:las claves que pueden cambiar los últimos dos años del mandato de Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

“¡Se nos acaba el tiempo!”:el desesperado pedido de auxilio de los pilotos del Learjet antes de estrellarse en Florida

Flávio Bolsonaro anunció que dará entrevistas para hablar de lo que “ya nadie puede decir” en Brasil:“Esto no es democracia”