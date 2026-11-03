Fue construida en 1840, estaba a 100 varas de un campamento y revela el vínculo entre San Martín y Rosas: cómo es la histórica casa bonaerense

La histórica Casa de Juan Manuel de Rosas, en San Andrés. Foto: Instagram @museojuanm.derosas

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de General San Martín, sobrevive una construcción que fue testigo de episodios decisivos del siglo XIX. Se trata de la Casa de Juan Manuel de Rosas, levantada hacia 1840 para que el gobernador permaneciera cerca de uno de los principales centros militares de la Confederación Argentina.

Sus paredes no solo recuerdan el poder alcanzado por el Restaurador de las Leyes. También conducen hacia una historia marcada por la defensa de la soberanía nacional, las intervenciones extranjeras y el reconocimiento que José de San Martín le expresó a Rosas desde Europa.

Cómo nació el Campamento de Santos Lugares

En un terreno donde había funcionado un convento de padres mercedarios, Rosas dispuso la instalación del Campamento de Santos Lugares, centro de alistamiento, instrucción y organización del Ejército Federal.

El lugar era estratégico para el gobierno de Buenos Aires: allí se entrenaban soldados, almacenaban recursos y preparaban fuerzas para proteger el territorio.

La histórica casa de Juan Manuel de Rosas en San Andrés Foto: drparbst

Por eso, ordenó levantar una vivienda a 100 varas de la comandancia, equivalentes a unos 87 metros. No fue concebida como un palacio rural. Su valor estaba en la cercanía con el campamento, desde donde Rosas seguía los movimientos de tropas y atendía asuntos de gobierno.

El lugar vinculado con la Vuelta de Obligado

El campamento quedó asociado con la Vuelta de Obligado, combate librado el 20 de noviembre de 1845 contra la escuadra anglofrancesa que pretendía navegar los ríos interiores sin aceptar la autoridad de la Confederación.

Desde allí salieron tropas destinadas a enfrentar a las fuerzas extranjeras. Aunque el resultado militar favoreció a la poderosa flota europea, la resistencia argentina se convirtió en símbolo de la soberanía nacional.

Batalla de Vuelta y Obligado, efemérides

A miles de kilómetros, José de San Martín seguía lo ocurrido en el Río de la Plata. Su respaldo a Rosas quedó plasmado en una decisión histórica: en su testamento de 1844, dispuso que su sable corvo fuera entregado al gobernador bonaerense como reconocimiento por la firmeza con la que defendió el honor de la República frente a las pretensiones extranjeras.

Así, la casa es una puerta de entrada a la relación política y epistolar entre el Libertador de América y el Restaurador de las Leyes, dos protagonistas que suelen aparecer en relatos separados.

Qué ocurrió después de la Batalla de Caseros

La derrota de Rosas en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, marcó el final de una etapa. Tras su caída, tropas brasileñas aliadas al Ejército Grande ingresaron en el recinto y se llevaron armas, objetos y banderas federales. Parte del mobiliario también habría sido destruido.

El edificio conserva las huellas del período federal Foto: Instagram @museojuanm.derosas

Sin embargo, la casa no quedó abandonada. Por disposición del general José María Paz, entre 1853 y 1857 funcionó allí una escuela de varones dirigida por el maestro español Diego Pombo. Esa experiencia explica el nombre de la calle donde se encuentra el museo.

A comienzos del siglo XX, la familia Comastri adquirió la propiedad y la utilizó como vivienda. En 1988, la Municipalidad de General San Martín compró el edificio para recuperarlo y convertirlo en espacio de memoria regional. El museo fue inaugurado en 1993.

Cómo es el museo y dónde queda

El recorrido reúne documentos, retratos, mobiliario y objetos vinculados con la Confederación Argentina, Rosas y la historia de General San Martín. Además, el edificio recibe visitas guiadas, talleres, presentaciones y actividades culturales.

Uno de sus mayores atractivos es ingresar en un espacio auténticamente relacionado con el poder político del siglo XIX. No es una reconstrucción posterior, sino una vivienda que atravesó la caída de Rosas, la organización nacional, su transformación en escuela y el crecimiento urbano del conurbano.

El museo se encuentra en Diego Pombo 3324, San Andrés. Antes de viajar, conviene consultar horarios y actividades vigentes en los canales oficiales del municipio. La visita permite descubrir, detrás de una fachada sobria, la huella de un campamento federal y una inesperada conexión con el Libertador.