Fue la casa de Ricardo Rojas durante 29 años, la diseñó Ángel Guido y desde 1958 conserva un tesoro de 25.000 libros

Museo Casa Ricardo Rojas Foto: Argentina.gob.ar.

En medio de los edificios y el movimiento constante de la Ciudad de Buenos Aires, una construcción de aspecto colonial esconde uno de los capítulos más fascinantes de la cultura argentina. Se trata de la casa en la que vivió Ricardo Rojas, el escritor que buscó explicar la identidad nacional y dejó una obra monumental.

Aunque su fachada recuerda a la Casa Histórica de Tucumán, detrás de su enorme puerta de madera aparece un universo de símbolos indígenas, columnas, vitrales, jardines y miles de libros.

La propiedad está ubicada en Charcas 2837, en el barrio porteño de Palermo, y actualmente funciona como el Museo Casa de Ricardo Rojas. Su colección permite conocer la vida privada del intelectual, pero también sus ideas culturales, educativas y políticas.

Quién fue Ricardo Rojas, el intelectual que buscó explicar la Argentina

Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882 y pasó una parte de su infancia en Santiago del Estero, donde su padre, Absalón Rojas, fue gobernador en dos oportunidades.

Después de la muerte de su padre, la familia se trasladó a Buenos Aires. Rojas comenzó a estudiar abogacía, pero abandonó la carrera para dedicarse a la escritura y el periodismo. Desde joven trabajó en el diario La Nación y viajó a Europa como corresponsal.

También desarrolló una destacada trayectoria académica. En 1913 creó la primera cátedra de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires. Más adelante fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de la UBA.

Ricardo Rojas Foto: Wikipedia

Su obra estuvo atravesada por una pregunta: ¿qué significaba ser argentino? Esa inquietud apareció en títulos como La restauración nacionalista, Eurindia, El país de la selva y El santo de la espada.

Entre 1917 y 1922 escribió su monumental Historia de la literatura argentina, una investigación de aproximadamente cuatro mil páginas y ocho volúmenes. A lo largo de su vida publicó más de cuarenta libros, además de poemas, biografías, ensayos y obras teatrales.

La vivienda que convirtió una idea en arquitectura

En 1927, Rojas le encargó el diseño de su residencia al arquitecto Ángel Guido, quien años después participaría en la creación del Monumento Nacional a la Bandera de Rosario.

El pedido tenía una condición especial: la casa debía representar las ideas planteadas en Eurindia. Este término, creado mediante la combinación de “Europa” e “India”, describía la identidad argentina como resultado del encuentro entre las tradiciones europeas y las culturas originarias americanas.

Guarda 25.000 libros y funciona como museo desde 1958 Foto: Argentina.gob.ar.

Guido convirtió esa teoría en una construcción de una sola planta, organizada alrededor de un patio central. Allí combinó elementos coloniales, europeos, andinos e incaicos.

Mientras la fachada evoca la histórica Casa de Tucumán, el interior presenta aberturas trapezoidales, guardas precolombinas, techos góticos, capiteles corintios y columnas decoradas con figuras indígenas.

Los símbolos escondidos en sus jardines

Uno de los espacios más sorprendentes es el patio principal. Allí existe un frontispicio inspirado en el Convento de los Dominicos de Arequipa, Perú, junto con elementos arquitectónicos vinculados con Cuzco.

En el centro se conserva una fuente cuadrilobular rodeada de rosales, concebida como una representación del equilibrio entre el mundo espiritual y el terrenal.

La vivienda porteña fue diseñada como un manifiesto de la identidad argentina Foto: Argentina.gob.ar.

Las columnas poseen imágenes del sol inca o Inti, mazorcas de maíz, flores de cantuta y rostros indígenas. La propiedad también cuenta con un jardín de invierno de inspiración andaluza, enormes vitrales de colores y un sector conocido como Jardín de Naranjos.

La casa que se convirtió en museo en 1958

Ricardo Rojas habitó la residencia junto con su esposa, Julieta Quinteros, durante aproximadamente 29 años. El escritor murió el 29 de julio de 1957 y, para respetar su voluntad, su viuda entregó al Estado la casa con sus muebles, documentos, obras de arte y libros.

La propiedad se convirtió en museo en 1958 y fue declarada Monumento Histórico Nacional. Entre 2010 y 2014, tanto el edificio como sus colecciones atravesaron una restauración integral.

Su mayor tesoro es una biblioteca y hemeroteca con cerca de 25.000 volúmenes. Allí se conservan libros dedicados por figuras como Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Leopoldo Marechal y María Elena Walsh.

Actualmente, el museo mantiene viva la memoria de Rojas. Más que una residencia antigua, es un manifiesto arquitectónico sobre la identidad argentina, escondido detrás de una fachada colonial en pleno corazón de Buenos Aires.