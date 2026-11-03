Fue refugio de San Martín antes de su único combate en suelo argentino y hoy conserva la celda donde pasó una noche decisiva

El Convento San Carlos Borromeo, en San Lorenzo Foto: Argentina.gob.ar.

A pocos kilómetros de Rosario se levanta un edificio colonial que fue testigo de una jornada decisiva para la historia nacional. Sus galerías silenciosas, sus paredes gruesas y su antiguo patio todavía guardan las huellas de José de San Martín y el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Se trata del Convento San Carlos Borromeo, ubicado en la ciudad santafesina de San Lorenzo. El establecimiento religioso comenzó a funcionar hacia finales del siglo XVIII y terminó convertido en el escenario de una de las acciones militares más recordadas del proceso independentista.

El lugar no es únicamente una construcción vinculada con el Libertador. Allí funcionó un hospital improvisado, fueron atendidos los soldados heridos y murieron algunos de los protagonistas del enfrentamiento.

El convento que recibió a San Martín antes del combate

El Convento San Carlos Borromeo fue fundado por los padres franciscanos y estaba habitado por la orden desde 1796. Cuando San Martín llegó a la zona, el edificio todavía no se encontraba completamente terminado, pero ofrecía una posición privilegiada para observar los movimientos de las embarcaciones realistas sobre el río Paraná.

El entonces coronel y sus granaderos se ocultaron en las inmediaciones para evitar ser descubiertos. La intención era sorprender a las fuerzas realistas que desembarcaban en la costa para conseguir alimentos y otros recursos.

Combate de San Lorenzo Foto: Wikipedia

San Martín pasó allí la noche previa al enfrentamiento. Una de las antiguas celdas franciscanas quedó asociada para siempre con su presencia y actualmente forma parte del recorrido histórico.

Durante el amanecer del 3 de febrero de 1813, los granaderos salieron al encuentro de las tropas enemigas y protagonizaron una carga que sería recordada durante generaciones.

El Combate de San Lorenzo tuvo una particularidad fundamental: fue la única acción militar librada por San Martín en el actual territorio argentino. Además, representó el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Las habitaciones que se transformaron en un hospital

Cuando terminó el enfrentamiento, el convento dejó de ser solamente un refugio. Su refectorio, donde los franciscanos compartían sus comidas, fue transformado en un hospital de sangre para atender a los heridos.

Una de las historias más conmovedoras es la del capitán Justo Germán Bermúdez, quien sufrió una grave herida durante el combate. Permaneció alojado en una celda y murió once días después. En la antigua capilla se realizaron sus honras fúnebres.

El convento donde descansó San Martín antes del combate Foto: Argentina.gob.ar.

La tradición histórica también vincula el lugar con el sargento Juan Bautista Cabral, recordado por auxiliar a San Martín cuando su caballo cayó en medio de la batalla.

A pocos metros se encuentra el pino histórico, bajo cuya sombra San Martín habría redactado el parte dirigido al gobierno de Buenos Aires para comunicar el resultado del enfrentamiento.

De convento franciscano a museo histórico

Desde 1978, parte del edificio alberga el Museo Conventual San Carlos, un espacio de aproximadamente 2.000 metros cuadrados que reúne objetos religiosos, documentos, armas, mobiliario, herramientas e instrumentos médicos.

Entre sus espacios se encuentran la antigua capilla, la botica, el refectorio, las celdas históricas y una sala de armas. El recorrido también incorpora experiencias de realidad virtual y representaciones en 360 grados que permiten reconstruir los primeros minutos del combate.

El archivo conventual conserva documentación producida entre 1786 y 2021, además de colecciones relacionadas con misiones franciscanas y fotografías históricas.

El sitio donde todavía permanece la memoria de San Martín

El convento también fue escenario de otros acontecimientos destacados. En sus dependencias funcionó el Colegio San Carlos, fundado en 1810. Años después, en 1819, allí se firmó un armisticio entre representantes de Manuel Belgrano y Estanislao López.

Actualmente, el edificio integra el Complejo Museológico San Lorenzo, junto con el Museo Histórico Sanmartiniano, el Museo de Historia Regional y el Museo de Árboles Históricos.

La histórica celda que alojó al Libertador Foto: audiala.

Quienes atraviesan sus galerías caminan por el mismo lugar donde San Martín esperó antes de su único combate en suelo argentino, los heridos recibieron asistencia y una victoria comenzó a convertirse en leyenda.

Más de doscientos años después, el antiguo convento permanece en pie. Sus habitaciones ya no esconden soldados, pero continúan resguardando la memoria de aquellos hombres que cambiaron el rumbo de la historia argentina.