comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La hija de un prócer argentino se exilió en Bolivia en 1831: se casó con un futuro presidente y en 1876 abrió un salón literario en Perú

Juana Manuela Gorriti era hija de un diputado que firmó la Independencia argentina. El exilio, su matrimonio con un futuro presidente de Bolivia y una tragedia marcaron la vida de la escritora que abrió espacios para las mujeres en América Latina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gorriti
Juana Manuela Gorriti, escritora argentina e hija de un prócer de la Independencia Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En 1831, una adolescente salteña debió abandonar su hogar y refugiarse en Bolivia. Pertenecía a una familia protagonista de la Independencia, pero las guerras civiles la empujaron al destierro. Lo que parecía una ruptura definitiva con su tierra terminó marcando el inicio de una historia.

45 años después, en 1876, aquella joven abrió las puertas de su casa de Lima a escritores, artistas e intelectuales. Allí organizó encuentros que dieron visibilidad a mujeres que buscaban participar de una vida cultural dominada por los hombres.

Su nombre era Juana Manuela Gorriti y su padre, José Ignacio Gorriti, había representado a Salta en el Congreso de Tucumán de 1816.

La hija del prócer que creció entre los protagonistas de la Independencia

Juana Manuela nació en la zona de Rosario de la Frontera, Salta. Las fuentes históricas discrepan sobre su año de nacimiento: algunas indican 1816 y otras, 1818. Su madre fue Feliciana Zuviría y su tío, Juan Ignacio Gorriti, integró la Junta Grande.

Contenido Recomendado

En 1889 demolieron parte del Cabildo de Buenos Aires para abrir la Avenida de Mayo:perdió seis arcos, su torre y estuvo a punto de desaparecer

Cabildo de Buenos Aires

El puente de 77,5 metros que transportaba a 17.000 trabajadores por día:79 años después, quisieron venderlo como chatarra

Puente Transbordador Nicolás Avellaneda

La familia estuvo vinculada con Martín Miguel de Güemes, figura clave de la resistencia contra las tropas realistas en el norte. En ese ambiente, la futura escritora conoció los relatos de las campañas independentistas y los conflictos que atravesaban al territorio.

Pero la lucha política continuó después de 1816. En 1831, la derrota de sectores unitarios y el avance de las fuerzas de Facundo Quiroga obligaron a los Gorriti a exiliarse. La familia perdió sus propiedades y se instaló en Tarija, Bolivia.

Se casó con un futuro presidente de Bolivia y vivió una tragedia

En el exilio, Juana Manuela conoció al militar Manuel Isidoro Belzú, con quien se casó. Años después, Belzú llegó a la presidencia de Bolivia y gobernó entre 1848 y 1855.

Gorriti
Manuel Isidoro Belzú, expresidente de Bolivia y esposo de Juana Manuela Gorriti Foto: Archivo

El matrimonio se quebró y Gorriti se trasladó a Lima, donde se dedicó a la enseñanza y la escritura. En 1848 había compuesto La quena, una de sus obras tempranas más reconocidas.

En 1865, Belzú fue asesinado durante una disputa por el poder con Mariano Melgarejo. La escritora, que se encontraba en Bolivia, quedó nuevamente atravesada por la violencia política que había marcado su juventud.

En 1876, una casa de Lima se convirtió en un punto de encuentro cultural

El 19 de julio de 1876 comenzó una de las iniciativas más recordadas de Gorriti: las veladas literarias en su vivienda de la calle Urrutia, en Lima.

Allí se leían poemas y cuentos, se interpretaba música y se debatía sobre educación, literatura y el lugar de las mujeres en la sociedad. Entre los participantes figuraron Ricardo Palma, Mercedes Cabello de Carbonera y Teresa González de Fanning.

Las reuniones fueron más que una actividad social: ofrecieron a autoras la oportunidad de presentar sus textos y conectar con círculos intelectuales habitualmente reservados a los varones.

Sus libros y el legado que dejó en Argentina

Gorriti publicó Sueños y realidades en 1865 y participó en proyectos periodísticos destinados al público femenino. En 1890 editó Cocina ecléctica, una recopilación de recetas aportadas por mujeres de distintos países americanos.

Murió el 6 de noviembre de 1892, en Buenos Aires. Ese año también se publicó una recopilación de sus encuentros literarios de 1876 y 1877.

La hija de un protagonista de la Independencia que había huido de Salta consiguió construir una trayectoria propia entre tres países. Su casa de Lima se transformó en un espacio para voces femeninas que la historia tardó en reconocer.

HistoriaPróceres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1902, una familia porteña estrenó un palacio con 2 sillones franceses:124 años después, el que usó Juan Pablo II está en un restaurante de Buenos Aires

    En 1902, una familia porteña estrenó un palacio con 2 sillones franceses: 124 años después, el que usó Juan Pablo II está en un restaurante de Buenos Aires

  2. Tiene 270 años, sigue habitada por la misma familia y conserva la habitación donde encerraron a un prócer argentino

    Tiene 270 años, sigue habitada por la misma familia y conserva la habitación donde encerraron a un prócer argentino

  3. En 1987, Juan Pablo II reunió a casi 1 millón de personas en la avenida 9 de Julio:39 años después, aquella misa sigue entre las más multitudinarias de Buenos Aires

    En 1987, Juan Pablo II reunió a casi 1 millón de personas en la avenida 9 de Julio: 39 años después, aquella misa sigue entre las más multitudinarias de Buenos Aires

  4. En 1913, Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, recorrió la Patagonia con el Perito Moreno:viajó a caballo, navegó en lagos y llegó a Bariloche

    En 1913, Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, recorrió la Patagonia con el Perito Moreno: viajó a caballo, navegó en lagos y llegó a Bariloche

  5. En 1810, Manuel Belgrano fundó un pueblo camino a Paraguay:216 años después, su municipio tiene 44.251 habitantes

    En 1810, Manuel Belgrano fundó un pueblo camino a Paraguay: 216 años después, su municipio tiene 44.251 habitantes
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

Milei mantiene su estrategia para el Mercosur pese a la crisis en Paraguay:el rol clave del posible sucesor de Santiago Peña

Argentina, Chile y Rumania modernizan sus F-16:qué cambia con el nuevo estándar M6.6

Economía

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

Jubilados de ANSES:cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

ANSES aumentó el SUAF en noviembre:cuánto se cobra por hijo y cuáles son los nuevos topes de ingresos

Internacionales

Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, abogados de Santiago Peña.

Detuvieron al padre de Meghan Markle en medio de un escándalo de material de explotación sexual de menores

El papa León XIV ya está en vuelo hacia Uruguay:la agenda del Pontífice hasta el domingo, cuando viaja a Argentina

Quién es Miguel Vázquez, el empresario de 36 años que fundó Ueno Bank y terminó detenido tras el escándalo financiero en Paraguay