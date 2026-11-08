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Degollaron a su padre de 28 años en 1841 y exhibieron su cabeza en una plaza de Tucumán: tuvo que exiliarse y 33 años después fue presidente de Argentina

Era apenas un niño cuando la violencia política marcó a su familia. Debió exiliarse en Bolivia junto a su madre y sus hermanos, pero años después regresó al país y terminó ocupando el cargo más importante de la Nación.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Nicolás Avellaneda
Nicolás Avellaneda, presidente de la Argentina entre 1874 y 1880 Foto: Casa Rosada
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La historia argentina está atravesada por guerras, enfrentamientos políticos y familias marcadas por decisiones que cambiaron el destino del país. Sin embargo, pocas historias resultan tan impactantes como la de Nicolás Avellaneda, el hijo de un dirigente que fue ejecutado en 1841 y cuya cabeza terminó exhibida en una plaza pública.

El protagonista era todavía un niño cuando perdió a su padre, Marco Manuel de Avellaneda, una de las principales figuras de la resistencia contra Juan Manuel de Rosas en el norte argentino. La tragedia obligó a su familia a abandonar Tucumán y buscar refugio en Bolivia.

Lo que parecía el comienzo de una vida marcada por el destierro terminó convirtiéndose en una historia extraordinaria: en 1874, exactamente 33 años después del asesinato de su padre, Nicolás Avellaneda asumió como presidente de la Argentina.

La tragedia de 1841: quién fue Marco Avellaneda y por qué exhibieron su cabeza en Tucumán

Marco Manuel de Avellaneda nació el 18 de junio de 1813 en Catamarca, durante los primeros años del proceso independentista argentino. Estudió Derecho y comenzó a destacarse en la política del norte del país.

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Con el tiempo, se convirtió en uno de los principales dirigentes de la Coalición del Norte, una alianza de provincias que se enfrentó al poder ejercido por Juan Manuel de Rosas desde Buenos Aires.

Marco Avellaneda
Marco Avellaneda

En septiembre de 1841, las fuerzas opositoras sufrieron una derrota decisiva en la batalla de Famaillá, frente a las tropas federales comandadas por Manuel Oribe.

Después del enfrentamiento, Marco Avellaneda intentó escapar hacia el norte, pero fue capturado y trasladado a Metán, en la actual provincia de Salta.

Obra que recuerda su ejecución en Salta
Obra que recuerda su ejecución en Salta

El 3 de octubre de 1841, cuando tenía apenas 28 años, fue degollado por orden de Oribe. Su cabeza fue enviada a San Miguel de Tucumán y exhibida en la plaza principal, actual Plaza Independencia, como advertencia para sus enemigos políticos.

Según la tradición histórica tucumana, Fortunata García de García intervino para retirar los restos y darles sepultura. El episodio quedó asociado a la memoria del dirigente conocido como el Mártir de Metán.

De Tucumán a Bolivia: el exilio que cambió la infancia del futuro presidente

Tras el asesinato, su esposa, Dolores Silva y Zavaleta, debió afrontar la crianza de sus hijos en medio de la persecución política.

La familia abandonó Tucumán y encontró refugio en Bolivia. Parte de la infancia de Nicolás transcurrió en Tupiza, lejos de su lugar de nacimiento.

Placa que recuerda el lugar donde fue exhibida su cabeza
Placa que recuerda el lugar donde fue exhibida su cabeza

Años después, regresó a la Argentina y continuó sus estudios en el Colegio de Monserrat, en Córdoba. Posteriormente estudió Derecho y comenzó a interesarse por el periodismo, la economía y la política.

En 1856 fundó el periódico El Eco del Norte y, al año siguiente, se trasladó a Buenos Aires, donde completó su formación universitaria.

El hijo del dirigente ejecutado comenzó así una carrera que terminaría llevándolo desde las redacciones periodísticas hasta la Presidencia de la Nación.

En 1874, 33 años después del asesinato de su padre, Nicolás Avellaneda llegó a la Presidencia

El ascenso político de Avellaneda estuvo relacionado con las transformaciones de la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX.

En 1868, Domingo Faustino Sarmiento lo designó ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, cargo desde el que participó en la expansión de la educación.

Su gestión consolidó su figura pública y lo proyectó como uno de los posibles sucesores del mandatario sanjuanino.

Nicolás Avellaneda
Nicolás Avellaneda Foto: Museo Histórico Nacional

Finalmente, el 12 de octubre de 1874, Nicolás Avellaneda asumió como presidente de la Nación, acompañado por Mariano Acosta como vicepresidente.

Durante su mandato se sancionó la Ley 817 de Inmigración y Colonización, en 1876, destinada a fomentar la llegada de inmigrantes y el poblamiento del territorio.

Su gobierno también impulsó la expansión ferroviaria y medidas económicas para afrontar las dificultades financieras del país.

Sin embargo, su presidencia incluyó decisiones controvertidas, como el avance militar sobre territorios indígenas durante la llamada Conquista del Desierto, encabezada por Julio Argentino Roca en 1879, que provocó muertes, desplazamientos forzados y despojos territoriales.

Cómo terminó la vida de Nicolás Avellaneda y qué ocurrió con su familia

En 1880, Avellaneda protagonizó otro acontecimiento decisivo: la federalización de Buenos Aires, que consolidó a la ciudad como capital de la República.

Ese mismo año entregó la Presidencia a Julio Argentino Roca. Posteriormente fue rector de la Universidad de Buenos Aires y senador nacional.

Nicolás Avellaneda asumió la presidencia con 37 años Foto: Archivo

En 1885 se sancionó la legislación universitaria conocida como Ley Avellaneda, que reguló el funcionamiento de las universidades nacionales.

Afectado por una enfermedad renal, viajó a Europa en busca de tratamiento, pero murió el 25 de noviembre de 1885, mientras regresaba a la Argentina a bordo del vapor Congo. Tenía 48 años.

Su historia quedó atravesada por dos acontecimientos separados por 33 años: en 1841, su padre fue ejecutado durante las luchas políticas argentinas; en 1874, aquel niño que había crecido en el exilio llegó a convertirse en presidente de la Nación.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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