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Llegaron a Córdoba para evangelizar y terminaron construyendo un imperio: fundaron la universidad más antigua del país y levantaron cinco estancias durante 168 años

La obra de los jesuitas en Córdoba transformó la educación, la arquitectura y la economía regional. Detrás de sus iglesias monumentales y avanzados sistemas productivos también existió una estructura sostenida por indígenas y cientos de personas esclavizadas.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Jesuítas en Córdoba
Las estancias financiaron la obra educativa jesuita Foto: cordobaturismo.gov
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En el corazón de la ciudad de Córdoba sobrevive una obra iniciada hace más de cuatro siglos. Sus muros, bóvedas, patios y claustros testimonian uno de los proyectos religiosos, educativos y económicos más ambiciosos de la América colonial.

Los miembros de la Compañía de Jesús se establecieron en Córdoba en 1599. Lo que comenzó como una misión dedicada a evangelizar y enseñar terminó convertido en una extensa red de colegios, templos, talleres, campos productivos y estancias rurales.

Durante más de 150 años, los jesuitas crearon un sistema que conectaba la ciudad con las sierras cordobesas. Su legado fue reconocido en 2000, cuando la UNESCO incorporó la Manzana y las Estancias Jesuíticas de Córdoba a la Lista del Patrimonio Mundial.

De un colegio a la universidad más antigua del país

Uno de los pilares del proyecto fue la educación. En 1608 comenzó a funcionar el noviciado y, cinco años después, se creó el Colegio Máximo, donde se impartían estudios. Aquella institución se convirtió en el origen de la Universidad Nacional de Córdoba.

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Jesuítas en Córdoba
La Iglesia de la Compañía de Jesús Foto: cordobaturismo.gov

En 1621, el papa Gregorio XV autorizó al establecimiento a conceder grados académicos. La decisión fue ratificada por el rey Felipe IV en 1622. Así comenzó la historia de la universidad más antigua de la Argentina y una de las primeras del continente.

La Manzana Jesuítica quedó integrada por la universidad, la Iglesia de la Compañía de Jesús, la residencia religiosa, la Capilla Doméstica y el Colegio de Monserrat, fundado en 1687. Sin embargo, mantener semejante estructura todavía exigía alimentos, herramientas, animales, vestimenta y dinero.

Las estancias que financiaron la obra jesuítica

Para obtener esos recursos, los jesuitas organizaron establecimientos rurales capaces de producir casi todo lo necesario. Las cinco estancias reconocidas por la UNESCO son Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria.

Jesuítas en Córdoba
Un patrimonio con más de cuatro siglos de historia Foto: cordobaturismo.gov

Cada una cumplía funciones específicas. En Jesús María, los religiosos adquirieron en 1618 una propiedad con 20.000 cepas de vid. Allí desarrollaron lagares y una gran bodega. Parte del vino se utilizaba en ceremonias y comedores, mientras el resto se vendía.

Santa Catalina, adquirida en 1622, se transformó en un centro ganadero conectado con las rutas comerciales hacia Potosí. Tenía panadería, jabonería, herrería, carpintería, depósitos, molinos y un batán para trabajar textiles. Los jesuitas construyeron tajamares, canales y acequias que permitían regar huertas y mover molinos mediante energía hidráulica.

La historia menos visible detrás del esplendor

El desarrollo arquitectónico y económico tuvo una contracara: parte de su funcionamiento dependió del trabajo de indígenas y personas africanas esclavizadas.

En Santa Catalina se levantó una ranchería de 55 habitaciones para alojar a alrededor de 500 trabajadores esclavizados. En La Candelaria, unas 200 personas negras y mulatas realizaban labores ganaderas, agrícolas, textiles y constructivas.

Jesuítas en Córdoba
El legado jesuita permanece vivo en Córdoba Foto: cordobaturismo.gov

Dentro de la Manzana Jesuítica trabajaron como herreros, carpinteros, albañiles, panaderos, zapateros y empleados domésticos. Además, desarrollaron tareas en huertas, talleres y la antigua botica. En 2012, el programa Ruta del Esclavo de la UNESCO reconoció el conjunto como Sitio de Memoria de los Afrodescendientes.

La expulsión que terminó con el proyecto

El sistema se interrumpió en 1767, cuando el rey Carlos III ordenó expulsar a los jesuitas de los territorios españoles. En Córdoba, fueron retenidos en el refectorio del Colegio Máximo, trasladados en carretas a Buenos Aires y embarcados hacia Italia.

Sus propiedades tuvieron destinos diferentes. Algunas estancias fueron vendidas, mientras la universidad y el Colegio de Monserrat pasaron a la órbita estatal. Caroya fue utilizada entre 1814 y 1816 como primera fábrica de armas blancas del país y funcionó como posta para Manuel Belgrano, José de San Martín y José Rondeau.

Más de cuatro siglos después, la obra jesuítica continúa definiendo la identidad cordobesa. No representa solamente un conjunto de iglesias y estancias antiguas, sino una red que transformó la educación, la producción y la arquitectura, aunque estuvo atravesada por las desigualdades de la sociedad colonial.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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