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144 libros donados, una escuela mixta en 1859 y una lucha contra los castigos físicos: la historia de Juana Manso, la mujer que revolucionó la educación argentina

En pleno siglo XIX, Juana Manso desafió las reglas de la educación argentina, impulsó las escuelas mixtas y donó 144 libros para fundar una biblioteca popular. La historia de una mujer que se adelantó a su época.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Juana Manso
Juana Manso, pionera de la educación argentina Foto: observatoriosocial.unlam
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En una Argentina donde las mujeres tenían pocas oportunidades de estudiar, Juana Manso desafió las normas de su época con una propuesta que parecía impensada: niñas y varones compartiendo las aulas. La educadora también defendió la enseñanza pública, cuestionó los castigos físicos y donó 144 libros de su colección para impulsar una biblioteca popular en Chivilcoy. Su historia, atravesada por el exilio y la resistencia de sectores conservadores, permite conocer una faceta poco conocida de la construcción del sistema educativo argentino.

Nacida en Buenos Aires el 26 de junio de 1819, Manso fue escritora, periodista y pedagoga. Colaboró con Domingo Faustino Sarmiento, aunque desarrolló iniciativas propias en una sociedad que reservaba a las mujeres un lugar limitado en la vida intelectual. Sus ideas provocaron enfrentamientos, pero anticiparon debates sobre igualdad educativa, lectura y formación docente que cobrarían fuerza décadas después.

Del exilio a las aulas: cómo comenzó el proyecto de Juana Manso

Su familia abandonó la Argentina por motivos políticos durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. En Montevideo, Manso fundó el Ateneo de Señoritas, donde propuso ampliar los conocimientos a los que podían acceder las jóvenes. Más tarde vivió en Brasil, trabajó en proyectos periodísticos y defendió la necesidad de que las mujeres recibieran una educación que fuera más allá de las tareas domésticas. Sus viajes por países, incluido Estados Unidos, le permitieron conocer experiencias pedagógicas que influyeron en sus propuestas.

Juana Manso Foto: Cultura

De regreso en Buenos Aires, llevó esas ideas a un terreno concreto. En 1859 asumió la dirección de la Escuela Normal Mixta N.º 1, en la parroquia de Monserrat, donde niñas y varones podían estudiar en un mismo establecimiento. Además de cuestionar la separación por género, promovió una enseñanza basada en la comprensión, la observación y la participación, en lugar de la repetición de contenidos. También rechazó los castigos corporales y destacó la importancia de la lectura y los recreos para el desarrollo infantil.

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La experiencia no estuvo libre de conflictos. La educación mixta despertó resistencia, especialmente entre quienes consideraban que la formación de las niñas debía mantenerse separada. Después de desacuerdos con las autoridades, que exigieron excluir a los alumnos varones de ocho años, Manso renunció a la dirección en 1865. Sin embargo, continuó trabajando por el acceso al conocimiento fuera de las aulas.

Los 144 libros que ayudaron a fundar una biblioteca popular en Chivilcoy

El 10 de noviembre de 1866, Manso participó en la creación de una biblioteca popular en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Para colaborar con el proyecto, donó 144 libros de su biblioteca personal, una contribución que reflejaba su convicción de que la lectura debía llegar a más sectores de la sociedad. La institución recibió el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, con quien compartía el interés por ampliar la educación pública.

Juana Manso
Biblioteca histórica vinculada al legado educativo del siglo XIX Foto: Archivo Literari Chivilcoy

La educadora organizó lecturas y conferencias para reunir fondos. Un acta de la época registró un aporte de 3.800 pesos moneda corriente procedente de esas actividades. Además, tradujo del inglés un reglamento de bibliotecas de Nueva York que sirvió como referencia para organizar la institución. Su objetivo era facilitar el acceso comunitario a los libros, entonces concentrados en ámbitos reducidos.

Una periodista que cuestionó las reglas del siglo XIX

Manso también utilizó la prensa para difundir sus ideas. En 1854 fundó Álbum de Señoritas, una publicación breve pero pionera que combinaba literatura y temas culturales con reflexiones sobre la educación y el papel de las mujeres. En 1862 publicó un compendio de historia argentina para estudiantes y colaboró con Anales de la Educación Común, donde defendió métodos de enseñanza más activos y una mayor preparación de los docentes.

Juana Manso
Los libros, protagonistas de la revolución educativa de Juana Manso Foto: juanamanso.org

Su militancia intelectual generó críticas y hostilidades, pero no interrumpió su trabajo. Murió en Buenos Aires el 24 de abril de 1875, a los 55 años, antes de que muchas de sus propuestas alcanzaran una aceptación más amplia. Su legado no se resume en una escuela o una biblioteca: está en haber defendido, cuando hacerlo provocaba fuertes resistencias, que la educación y los libros debían estar al alcance de todos.

Historia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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