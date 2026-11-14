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En 1812, San Martín creó un regimiento que luchó en 110 acciones de guerra: fue disuelto en 1826, regresó 77 años después y hoy custodia al presidente

Participó en las campañas de independencia, desapareció durante casi ocho décadas y fue recuperado por Julio Argentino Roca. Su historia continúa en la Casa Rosada.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Regimiento de Granaderos a Caballos
El histórico regimiento que participó en 110 acciones de guerra Foto: Argentina.gob.ar.
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En 1826, el Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por José de San Martín, dejó de existir como unidad militar tras participar en las campañas independentistas. Acumulaba 110 acciones de guerra y 22 condecoraciones. Las reorganizaciones militares terminaron con esa etapa y abrieron un largo período sin la unidad. Setenta y siete años después, en 1903, el presidente Julio Argentino Roca ordenó recrearlo. La unidad regresó y luego asumió una función distinta: custodiar al jefe de Estado. En 2026 se cumplen 214 años de su creación, y su legado todavía sigue vigente.

En 1812, San Martín creó una unidad militar con disciplina y entrenamiento propios

El 16 de marzo de 1812, poco después de llegar desde Europa, San Martín fue nombrado teniente coronel de Caballería y recibió la misión de organizar un escuadrón de Granaderos a Caballo. La decisión correspondió al Primer Triunvirato, en plena revolución, cuando las Provincias Unidas todavía enfrentaban a las fuerzas que defendían el dominio español. El Libertador estableció normas de conducta, ejercicios de caballería y un entrenamiento riguroso para convertir al escuadrón en una fuerza profesional. La unidad incorporó soldados de distintos orígenes y se preparó para las campañas independentistas.

De San Lorenzo a Ayacucho: 110 acciones de guerra y 22 condecoraciones

El 3 de febrero de 1813, los Granaderos combatieron por primera vez en San Lorenzo, Santa Fe, contra una fuerza realista que había desembarcado junto al río Paraná. San Martín dirigió el ataque, que fue el bautismo de fuego del regimiento y dejó una marca decisiva en su historia. Su actuación no terminó allí.

Juan Bautista Cabral
Combate de San Lorenzo Foto: Wikipedia

Durante la década siguiente, los granaderos participaron en campañas de Chile, Perú y otros territorios sudamericanos, en operaciones decisivas. Según la información histórica difundida por la Casa Rosada, entre 1813 y 1824 sumaron 20 campañas, 110 acciones de guerra y 22 condecoraciones. La batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, cerró una etapa decisiva.

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Por qué los Granaderos fueron disueltos en 1826 y permanecieron ausentes 77 años

Concluidas las principales campañas, las fuerzas militares pasaron por reorganizaciones por motivos políticos y presupuestarios. En 1826 se disolvió el Regimiento de Granaderos a Caballo, apenas catorce años después de su creación.

Regimiento de Granaderos a Caballos
Los Granaderos a Caballo, el regimiento creado por San Martín en 1812 Foto: Argentina.gob.ar.

El cuerpo dejó de funcionar como unidad activa, pero sus integrantes habían acumulado una experiencia militar excepcional. El nombre de los Granaderos permaneció asociado a San Martín y a la independencia. Sus campañas continuaron siendo recordadas, hasta que el Ejército impulsó su recuperación a comienzos del siglo XX.

La decisión de Julio Argentino Roca en 1903 y la nueva misión presidencial

El 29 de mayo de 1903, durante su segunda presidencia, Julio Argentino Roca dispuso la recreación del regimiento, impulsada también por el ministro de Guerra, Pablo Riccheri. La medida restableció una unidad ausente durante 77 años y recuperó su nombre histórico.

Regimiento de Granaderos a Caballos
Los Granaderos de San Martín, símbolo de la independencia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

En 1904 comenzó a desempeñar tareas de escolta presidencial y el 17 de julio de 1907 se estableció su dependencia exclusiva de la Presidencia, con responsabilidades como guardia del jefe de Estado y de la Casa de Gobierno. En 1908 se instaló en Palermo, en la actual avenida Luis María Campos. Su sede fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997.

Qué hacen hoy los Granaderos a Caballo de San Martín

En la actualidad, el regimiento participa en tareas de custodia, actos oficiales y ceremonias institucionales, y mantiene tradiciones de su fundador. Sus uniformes evocan los del siglo XIX y sus relevos de guardia son un símbolo de la Casa Rosada y de los actos oficiales de la Presidencia. En 2026 se cumplen 214 años de su creación, 200 de su disolución y 123 de su recuperación. La historia de los Granaderos reúne así tres etapas muy distintas: la lucha por la independencia, una ausencia de casi ocho décadas y una continuidad institucional que todavía puede observarse en Buenos Aires.

HistoriaJosé de San Martín
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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