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Una zanja de 374 kilómetros, casi 2 metros de profundidad y fortines cada 5 kilómetros: la gigantesca barrera que construyó un prócer argentino

Construida en 1876, la gigantesca obra impulsada por Adolfo Alsina tenía casi dos metros de profundidad, fortines y una red de telégrafos. Cómo funcionaba, por qué quedó inconclusa y qué restos se conservan.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Zanja de Alsina
Adolfo Alsina impulsó una barrera de 374 kilómetros Foto: Instagram @portalinfomercury
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En el siglo XIX, la Argentina construyó una barrera de tierra que llegó a extenderse por 374 kilómetros. Con sectores de casi dos metros de profundidad, puestos militares y una red de telégrafos, la obra buscaba modificar el control de la frontera sur. Se la conoció como Zanja de Alsina y comenzó en 1876, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, por iniciativa de su ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina. El plan original era todavía más ambicioso: excavar más de 600 kilómetros para obstaculizar el traslado de ganado y consolidar el avance estatal sobre territorios habitados por pueblos indígenas.

Una excavación de 374 kilómetros: cómo era la obra que proyectó Adolfo Alsina

El diseño preveía 610 kilómetros de zanja, pero entre 1876 y 1877 se concretaron aproximadamente 374. Según materiales históricos de la provincia de Buenos Aires, las dimensiones previstas eran de 2,60 metros de ancho y 1,75 metros de profundidad, aunque variaban según el terreno. La tierra extraída servía para levantar terraplenes y reforzar el obstáculo. En otros tramos se sumaban elementos como empalizadas y vegetación espinosa. El objetivo no era impedir por completo el paso de las personas, sino dificultar especialmente el movimiento de grandes arreos de animales.

Zanja de Alsina
La obra alcanzaba 1,75 metros de profundidad Foto: Instagram @turismo_del_sudoeste

El ingeniero francés Alfred Ebelot estuvo al frente de la planificación técnica en una región de grandes distancias. Soldados y trabajadores participaron de las excavaciones, realizadas en gran parte con herramientas manuales. A diferencia de una muralla, la zanja aprovechaba los materiales disponibles y podía extenderse con relativa rapidez. Sin embargo, mantener en funcionamiento cientos de kilómetros exigía personal, recursos y vigilancia permanente, un problema que acompañó al proyecto desde sus primeros años.

Fortines y telégrafos: el sistema militar que acompañaba a la zanja

La excavación era solo una parte de un dispositivo más amplio. Una red de fortines separados, en numerosos sectores, por unos cinco kilómetros permitía vigilar los movimientos y transmitir alertas. Los puestos solían instalarse en lugares elevados o próximos al agua, y algunos contaban con fosos y terraplenes. En la zona de Carhué, por ejemplo, hubo una concentración alta de posiciones militares. A ese esquema se sumaron centenares de kilómetros de líneas telegráficas, una tecnología que aceleraba las comunicaciones entre los destacamentos y sus comandancias.

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Zanja de Alsina
La Zanja de Alsina comenzó a construirse en 1876 Foto: Instagram @turismo_del_sudoeste

Alsina había sido vicepresidente de Domingo Faustino Sarmiento antes de incorporarse al gabinete de Avellaneda. Su política de frontera proponía un avance gradual mediante fortificaciones y asentamientos, frente a quienes reclamaban campañas militares más profundas hacia el sur. La región pampeana no era un espacio vacío: estaba habitada por distintas comunidades indígenas, con redes comerciales, autoridades propias y relaciones cambiantes con los gobiernos criollos. La construcción de la zanja y el desplazamiento de las posiciones militares formaron parte de la expansión del Estado sobre esas tierras y alteraron las condiciones de vida de sus pobladores.

Por qué quedó inconclusa y qué se conserva en la actualidad

La obra no alcanzó su extensión proyectada. La muerte de Alsina, en diciembre de 1877, cambió la orientación de la política militar: Julio Argentino Roca asumió el Ministerio de Guerra y Marina y posteriormente dirigió la campaña de 1879, conocida como la Conquista del Desierto. Esa ofensiva consolidó la ocupación estatal de amplios territorios y tuvo consecuencias devastadoras para numerosos pueblos originarios, entre ellas muertes, capturas y desplazamientos forzados. La zanja quedó asociada a la etapa anterior, cuando se buscó combinar una línea fija de defensa con la instalación de nuevas guarniciones.

Zanja de Alsina
Adolfo Alsina, impulsor de la histórica construcción Foto: Instagram @turismo_del_sudoeste

Con los años, los trabajos agrícolas, la erosión y las transformaciones del paisaje borraron parte del trazado. Todavía quedan vestigios en la provincia de Buenos Aires, estudiados por especialistas en historia y arqueología. Localidades como Carhué, Guaminí, Puán y Trenque Lauquen conservan vínculos con aquella reorganización de la frontera. A 150 años del inicio de las excavaciones, la Zanja de Alsina permite observar tanto la escala de una infraestructura militar excepcional como un proceso histórico marcado por disputas territoriales, decisiones políticas y el avance sobre las comunidades indígenas. Su trazado puede entenderse como una huella concreta de la transformación política y territorial decimonónica.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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