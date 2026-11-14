Dejó Irlanda para construir ferrocarriles en Buenos Aires: 135 años después, su nombre identifica un barrio de 1,3 km² con un obelisco de 35 metros

La estación que dio origen al barrio porteño Foto: Instagram @buenosaires.ar

En el norte de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio que conserva parte del encanto de otra época. Coghlan, con apenas 1,3 kilómetros cuadrados de superficie, nació alrededor de una estación inaugurada el 1 de febrero de 1891. Sus casas antiguas, calles tranquilas y construcciones ferroviarias recuerdan los tiempos en que la Capital comenzaba a expandirse hacia zonas rurales.

Lo curioso es que John Coghlan, el ingeniero irlandés que le dio nombre, nunca vivió en el barrio. Sin embargo, su participación en importantes obras ferroviarias y sanitarias fue suficiente para que su apellido quedara ligado a este rincón porteño, que además conserva una llamativa torre de 35 metros conocida popularmente como el Obelisco de Coghlan.

El ingeniero irlandés que terminó dando nombre a un barrio porteño

John Coghlan nació en 1824 en el condado de Kerry, Irlanda, y se formó como ingeniero civil en Europa. Llegó a la Argentina durante el siglo XIX, cuando Buenos Aires necesitaba ampliar sus redes de transporte, mejorar el abastecimiento de agua y desarrollar nuevas obras públicas para acompañar su crecimiento.

John Coghlan pasó 30 años en Argentina Foto: Instagram @amigxsestacioncoghlan

Durante varias décadas participó en proyectos ferroviarios, caminos y sistemas de infraestructura. Contribuyó al desarrollo de obras vinculadas con el agua corriente y el transporte ferroviario, actividades fundamentales para la modernización porteña. En 1887 regresó a Inglaterra y falleció en Londres el 14 de septiembre de 1890, pocos meses antes de la inauguración de la estación que llevaría su apellido.

De una zona de quintas a un barrio ferroviario fundado en 1891

Antes de la llegada del tren, el territorio formaba parte de una zona poco poblada de Belgrano, caracterizada por quintas, cultivos y caminos de tierra. En 1888 quedó incorporado a la Capital Federal, mientras el avance ferroviario comenzaba a modificar el paisaje y a despertar el interés de propietarios e inversores inmobiliarios.

Estación Coghlan, inaugurada en 1891 Foto: Instagram @buenosaires.ar

El cambio decisivo ocurrió el 1 de febrero de 1891, cuando se inauguró la estación Coghlan del Ferrocarril Buenos Aires a Rosario. Alrededor de sus vías comenzaron los loteos y la construcción de viviendas. La cercanía del tren facilitaba los traslados y permitió que una zona rural se transformara gradualmente en un barrio residencial.

De 267 habitantes y 55 viviendas a un barrio de casas inglesas

El crecimiento inicial fue lento. Según los registros del Censo Nacional de 1895, Coghlan reunía apenas 267 habitantes distribuidos en 55 viviendas. Entre sus primeros pobladores había familias de origen vascofrancés y trabajadores vinculados con el desarrollo ferroviario.

Coghlan, un barrio con 135 años de historia Foto: Instagram @buenosaires.ar

Con las décadas aparecieron viviendas de estilo inglés, jardines, comercios e instituciones. En 1896 abrió el Hospital Pirovano, mientras que en 1898 un terreno cercano a la estación fue utilizado como cancha del histórico club Alumni. La calle Monroe comenzó a consolidarse como eje comercial desde 1907 y la electricidad llegó durante las primeras décadas del siglo XX.

El obelisco de 35 metros que esconde una función inesperada

Uno de los elementos más curiosos del barrio es una torre de ladrillos de aproximadamente 35 metros de altura, ubicada sobre la calle Washington. Aunque los vecinos la conocen como el Obelisco de Coghlan, su función original estaba relacionada con las obras sanitarias y no con la conmemoración de un acontecimiento histórico.

Un barrio porteño que nació gracias al tren Foto: Instagram @hagamosturismoposta

La construcción forma parte del antiguo sistema de ventilación cloacal porteño y recuerda las grandes transformaciones urbanas realizadas entre los siglos XIX y XX. Su particular estructura se convirtió en una referencia arquitectónica del barrio, junto con las residencias tradicionales y las instalaciones ferroviarias.

Dónde queda Coghlan y qué conserva de sus 135 años de historia

Actualmente, Coghlan pertenece a la Comuna 12 y limita con Saavedra, Núñez, Belgrano y Villa Urquiza. Entre sus principales atractivos se encuentran la estación ferroviaria, el puente peatonal metálico y las calles arboladas que conservan parte de su antigua identidad residencial.

A 135 años de la inauguración de su estación, Coghlan mantiene una historia singular: lleva el apellido de un ingeniero irlandés que nunca vivió allí, pero cuyo trabajo contribuyó a transformar Buenos Aires durante el siglo XIX.