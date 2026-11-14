comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dejó Irlanda para construir ferrocarriles en Buenos Aires: 135 años después, su nombre identifica un barrio de 1,3 km² con un obelisco de 35 metros

Coghlan nació alrededor de una estación ferroviaria inaugurada en 1891 y conserva antiguas construcciones inglesas, calles arboladas y una misteriosa torre de ladrillos. Su nombre homenajea a un ingeniero irlandés que nunca llegó a vivir allí.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Coghlan
La estación que dio origen al barrio porteño Foto: Instagram @buenosaires.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el norte de la Ciudad de Buenos Aires existe un barrio que conserva parte del encanto de otra época. Coghlan, con apenas 1,3 kilómetros cuadrados de superficie, nació alrededor de una estación inaugurada el 1 de febrero de 1891. Sus casas antiguas, calles tranquilas y construcciones ferroviarias recuerdan los tiempos en que la Capital comenzaba a expandirse hacia zonas rurales.

Lo curioso es que John Coghlan, el ingeniero irlandés que le dio nombre, nunca vivió en el barrio. Sin embargo, su participación en importantes obras ferroviarias y sanitarias fue suficiente para que su apellido quedara ligado a este rincón porteño, que además conserva una llamativa torre de 35 metros conocida popularmente como el Obelisco de Coghlan.

El ingeniero irlandés que terminó dando nombre a un barrio porteño

John Coghlan nació en 1824 en el condado de Kerry, Irlanda, y se formó como ingeniero civil en Europa. Llegó a la Argentina durante el siglo XIX, cuando Buenos Aires necesitaba ampliar sus redes de transporte, mejorar el abastecimiento de agua y desarrollar nuevas obras públicas para acompañar su crecimiento.

John Coghlan pasó 30 años en Argentina Foto: Instagram @amigxsestacioncoghlan

Durante varias décadas participó en proyectos ferroviarios, caminos y sistemas de infraestructura. Contribuyó al desarrollo de obras vinculadas con el agua corriente y el transporte ferroviario, actividades fundamentales para la modernización porteña. En 1887 regresó a Inglaterra y falleció en Londres el 14 de septiembre de 1890, pocos meses antes de la inauguración de la estación que llevaría su apellido.

Contenido Recomendado

En 1816, Europa y Norteamérica vivió su famoso “año sin verano”:se inventó la bicicleta y Mary Shelley escribió Frankenstein durante este hito meteorológico

El verano de 1816 que cambió la historia de la literatura

14 toneladas de bronce, frisos de 12 metros y una figura con cadenas rotas:así es el monumento de 112 años que homenajea a San Martín y al Ejército de los Andes en Mendoza

Monumento al Ejército de los Andes

De una zona de quintas a un barrio ferroviario fundado en 1891

Antes de la llegada del tren, el territorio formaba parte de una zona poco poblada de Belgrano, caracterizada por quintas, cultivos y caminos de tierra. En 1888 quedó incorporado a la Capital Federal, mientras el avance ferroviario comenzaba a modificar el paisaje y a despertar el interés de propietarios e inversores inmobiliarios.

Coghlan
Estación Coghlan, inaugurada en 1891 Foto: Instagram @buenosaires.ar

El cambio decisivo ocurrió el 1 de febrero de 1891, cuando se inauguró la estación Coghlan del Ferrocarril Buenos Aires a Rosario. Alrededor de sus vías comenzaron los loteos y la construcción de viviendas. La cercanía del tren facilitaba los traslados y permitió que una zona rural se transformara gradualmente en un barrio residencial.

De 267 habitantes y 55 viviendas a un barrio de casas inglesas

El crecimiento inicial fue lento. Según los registros del Censo Nacional de 1895, Coghlan reunía apenas 267 habitantes distribuidos en 55 viviendas. Entre sus primeros pobladores había familias de origen vascofrancés y trabajadores vinculados con el desarrollo ferroviario.

Coghlan
Coghlan, un barrio con 135 años de historia Foto: Instagram @buenosaires.ar

Con las décadas aparecieron viviendas de estilo inglés, jardines, comercios e instituciones. En 1896 abrió el Hospital Pirovano, mientras que en 1898 un terreno cercano a la estación fue utilizado como cancha del histórico club Alumni. La calle Monroe comenzó a consolidarse como eje comercial desde 1907 y la electricidad llegó durante las primeras décadas del siglo XX.

El obelisco de 35 metros que esconde una función inesperada

Uno de los elementos más curiosos del barrio es una torre de ladrillos de aproximadamente 35 metros de altura, ubicada sobre la calle Washington. Aunque los vecinos la conocen como el Obelisco de Coghlan, su función original estaba relacionada con las obras sanitarias y no con la conmemoración de un acontecimiento histórico.

Coghlan
Un barrio porteño que nació gracias al tren Foto: Instagram @hagamosturismoposta

La construcción forma parte del antiguo sistema de ventilación cloacal porteño y recuerda las grandes transformaciones urbanas realizadas entre los siglos XIX y XX. Su particular estructura se convirtió en una referencia arquitectónica del barrio, junto con las residencias tradicionales y las instalaciones ferroviarias.

Dónde queda Coghlan y qué conserva de sus 135 años de historia

Actualmente, Coghlan pertenece a la Comuna 12 y limita con Saavedra, Núñez, Belgrano y Villa Urquiza. Entre sus principales atractivos se encuentran la estación ferroviaria, el puente peatonal metálico y las calles arboladas que conservan parte de su antigua identidad residencial.

A 135 años de la inauguración de su estación, Coghlan mantiene una historia singular: lleva el apellido de un ingeniero irlandés que nunca vivió allí, pero cuyo trabajo contribuyó a transformar Buenos Aires durante el siglo XIX.

HistoriaCoghlanBarriosCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años:el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

    Combatió junto a San Martín y Bolívar, participó en 5 batallas históricas y se retiró a los 23 años: el pueblo bonaerense de 1.400 habitantes que lleva su nombre

  2. Transportaron pasajeros durante casi un siglo y fueron retirados en 2013:cómo viajar en los subtes de madera durante la Noche de los Museos 2026

    Transportaron pasajeros durante casi un siglo y fueron retirados en 2013: cómo viajar en los subtes de madera durante la Noche de los Museos 2026

  3. Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo:26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

    Abandonó la escuela por una enfermedad y se fue a vivir al campo: 26 años después, José Hernández publicó los 2.316 versos del Martín Fierro

  4. Hace 123 años, el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas cerca de Bariloche:cómo su donación dio origen al primer parque nacional argentino

    Hace 123 años, el Perito Moreno cedió 7.500 hectáreas cerca de Bariloche: cómo su donación dio origen al primer parque nacional argentino

  5. Dejó atrás años de enfrentamientos para aliarse con Bartolomé Mitre:consiguió 16.000 hectáreas en Buenos Aires y su comunidad perdura 164 años después

    Dejó atrás años de enfrentamientos para aliarse con Bartolomé Mitre: consiguió 16.000 hectáreas en Buenos Aires y su comunidad perdura 164 años después
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones 2027 en la Argentina:las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Elecciones 2027 en la Argentina: las provincias que desdoblaron, las que irán con Nación y las que mantienen la incógnita

Nueva decisión de Milei sobre los F-16:los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

Economía

Black Week Mayorista 2026:cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Black Week Mayorista 2026: cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro:los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Atención jubilados de la Ley 24.241:Sandra Pettovello confirmó cómo reclamar el reajuste de haberes

Salarios en septiembre 2026:los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

Internacionales

Mientras las aerolíneas trabajan en reprogramar miles de vuelos, el secretario de Transporte de EE.UU. afirmó que “es seguro volar”

Vuelos cancelados en Estados Unidos.

Pesa 2.600 toneladas y mide 133 metros:la tuneladora que debe excavar casi 6 kilómetros en Brasil, pero solo avanza 12 metros por día

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China